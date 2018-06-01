“Нафтогаз” хочет поднять тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз" готов сохранить действующую ставку тарифа транзита российского газа через территорию Украины и в 2020–2028 годах, но лишь при условии, что "Газпром" согласиться прокачивать по 110 млрд кубометров "голубого топлива" в год. Директор компании Юрий Витренко уже направил соответствующее предложение заместителю председателя правления госкорпорации РФ Александру Медведеву.

Так, по действующей ставке без учета топливной составляющей "Нафтогаз" будет получать 2,55 млрд долларов в год, однако этого им недостаточно. Руководство компании хочет увеличить выручку до 3,7 млрд долларов — с ростом платежей на ближайшие два года примерно на 33%.

Российской компании был предложен и другой вариант. Во втором случае в период с 2018 по 2019 годы тариф будет оставаться на прописанном в договоре уровне, но в последующие девять лет средний платеж составит уже 3,2 млрд долларов.

Если же "Газпром" откажется выполнять поставленные условия, "Нафтогаз" намерен обратиться в арбитражный суд для взыскания компенсации за обесценение украинской газотранспортной системы на сумму 11 млрд долларов.

В российской корпорации сложившуюся ситуацию уже назвали шантажом, передает "Коммерсантъ". По имеющимся данным, "Газпром" не только не собирается прокачивать 110 млрд кубометров топлива, но намерен снизить транзит через Украину до 10–15 млрд кубометров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в руководстве "Нафтогаза" считают стоимость прокачки газа заниженной примерно в два раза. Так, с 2009 года украинская компания якобы недополучила примерно 20 млрд долларов.

Источник: www.kp.ru