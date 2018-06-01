Майор, раскрывший “чемоданную мафию” аэропорта, потерялся в СИЗО

Это очень страшно, когда твой муж пропал из СИЗО. Особенно когда уверена, что он ни в чем не виноват. Москвичка Анастасия Миняева целую неделю искала своего супруга, сотрудника полиции Владимира Миняева, осужденного по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».Два года назад о героическом майоре из аэропорта «Внуково» написали все СМИ. Он рассекретил так называемую «чемоданную мафию», специализирующуюся на воровстве из багажа пассажиров.Но вместо награды и благодарности оперуполномоченный ОБПГ ЛО МВД России получил три года за решеткой. И… в мае исчез из московского СИЗО, где ждал отправки в колонию. «Его отправили туда без решения суда, так называемой законки, просто взяли и увезли», — жена Анастасия связывает это со своим недавним интервью, в котором она рассказала, за что посадили ее мужа.В линейном отделе полиции «Внуково» Миняев проработал четыре года. Кстати, майора получил, уже находясь под следствием. «Его никто не увольнял. Наоборот, поддерживали все коллеги, были уверены, что в суде его оправдают — на самом деле, как считают юристы, состава преступления в действиях Владимира не было, нет и доказательств, что он совершил то, в чем его обвиняют», — говорит Анастасия.Все началось со своеобразного «каминг-аута» — Владимир Миняев публично поведал о том, что происходит с багажом пассажиров в столичных аэропортах. Почему тот пропадает. Уже у стойки регистрации сотрудники воздушной гавани обычно узнают о содержимом чемоданов. На интроскопе-сканере — когда багаж ползет на черной ленте — видно вещи. Каким образом эта конфиденциальная информация попадает к грузчикам, самой низовой ступени иерархии аэропорта, которые, как выяснилось, и совершали кражи? «Муж рассказывал, что, судя по всему, данные об этом им могут передавать сотрудники служб авиационной безопасности, ведь воры целенаправленно вскрывают только те сумки, где лежит что-то ценное, а не все подряд».Драгоценности, дорогой алкоголь и, главное, деньги — подчас сумма похищенного доходила до десятков тысяч долларов. Лично мне сложно понять, что движет пассажирами: наивность, глупость или забывчивость? Как объяснить, зачем они оставляют в своих чемоданах полные кошельки? Даже когда летят далеко, например в Америку. Не украдут багаж, так отправят куда-нибудь не туда. Ищи его потом.«Может быть, это тайные миллионеры, для которых пачка зеленых — тьфу, один раз в ресторан сходить?» — задаю я вопрос защитнику Миняева, Антону Малинскому.«Да нет, обычные люди. Помню одного потерпевшего — он тоже летел в США, простой инженер, и для него украденные 3800 долларов — очень большая сумма», — разводит тот руками.«Володя объяснял, что чаще всего пассажиры торопятся и просто забывают о том, что и куда положили. У каждого свои тараканы в голове. Они не помнят, зато на сканере в аэропорту сразу все видно», — утверждает жена.Частенько к ним домой забегали в гости оперы, коллеги мужа, курили и жаловались, что доказательства совершения преступлений есть, а дальше этого дела не двигаются. «Они трудились целыми неделями, без выходных. И, думаете, это кто-то ценил? Как бы не так!» — сетует Анастасия Миняева.Похитители работали только на вылете. Сумки вскрывали в так называемой мертвой зоне.Как бы там ни было, но раньше оперы фиксировали по 3–4 кражи в день. Виновные, когда их находили, обычно отделывались легким испугом. Никого не привлекли к уголовной ответственности.Тот самый подозреваемый грузчик (справа).«Муж говорил, что грузчики наглые, уверены в своей безнаказанности, — продолжает Настя. — Кстати, перед приемом на работу с ними беседует и собственная служба безопасности, которая дает предварительный прогноз, кого стоит брать, а кого нет. Но это, по всей видимости, не имеет большого значения — кого надо, того и принимают. Так как официально у таких неквалифицированных сотрудников зарплата тысяч пятнадцать, да и ту, бывает, задерживают, то понятно, что не ради официального оклада они туда идут. Я, конечно, не могу сказать, что там одни воры, есть и честные люди, как и везде, как и в полиции».По ее словам, когда Миняев только начинал работать в должности оперуполномоченного, ему якобы поступило предложение закрывать глаза на происходящее. Майор отказался. Теперь полицейские фиксировали не 3–4 «висяка» в день, а один в месяц. Одна из операций по поимке членов «чемоданной ОПГ» завершилась настоящим успехом. По делу проходили порядка 200 человек, по данным СМИ, были возбуждены уголовные дела примерно на пятьдесят.Грузчики распотрошили рюкзак, в котором лежали меченые купюры. Все это записали камеры наблюдения.— Неужели ваш супруг не понимал, что если он перейдет дорогу серьезным людям — не грузчики же сами шли на эти кражи, — то они это просто так не оставят?— Он был уверен, что поступает правильно. Начальство его хвалило, — отвечает Анастасия.Однако после обнародования фактов о действиях ОПГ в аэропорту вместо благодарности на Миняева… возбудили уголовное дело. «Один из пассажиров заявил о том, что у него пропал конверт с крупной суммой денег. Володя стал проверять по видеокамерам, кто бы это мог быть. Рейс грузили два грузчика. Подозрение пало сперва на них. Но на поле фактически выходили другие люди — Володя их вызвал, предъявил записи, они признали свою вину, один рассказал, что похищал деньги, другой выступил свидетелем, подозреваемый согласился возместить ущерб — 500 долларов, которые его жена передала через грузчика-свидетеля. Они все рассказали, так как, видимо, прекрасно понимали, что им это ничем серьезным не грозило — максимум получили бы условный срок».Приехали следователь, адвокаты, понятые. Грузчик описал все подробности своего преступления, дал полный расклад. «Полностью признал свою вину. Следователь же с ним тоже беседовала. Оба сказали, что раскаиваются. Их никто не ограничивал в свободе передвижения. Выходили, курили спокойно. Все это случилось в один день», — рассказывает супруга.Но вскоре первый из пойманных грузчиков, кто взял кражу на себя, обвинил майора: дескать, во время допроса тот стукнул его кулаком по лбу. Побои зафиксированы не были, мало того, задержание и беседа с правоохранительными органами были сняты для материалов уголовного дела. Никаких синяков и шишек. Поэтому, наверное, майору инкриминировали не то, что он якобы распустил руки, а просто превысил свои полномочия.«Грузчику было выгодно так показать. Мало того что он сам избежал ответственности, так еще и «помог» своим покровителям, он же не один действовал, наверное», — продолжает Настя.Процесс длился больше года. Все это время Миняев продолжал выполнять свои обязанности, в свое время он дал множество интервью СМИ, дело стало громким, скрыть действия «чемоданной мафии» не удалось, поэтому он был уверен, что в итоге суд разберется.Приговор Солнцевского районного суда — три года лишения свободы и немедленное взятие под стражу, по словам супруги, стал полной неожиданностью. «Володю отправили в Медведково, в 4‑й следственный изолятор. После апелляции дело вернули на новое рассмотрение, но приговор утвердили заново», — говорит Настя.О том, что муж пропал из СИЗО, она узнала в середине мая. Его должны были отправить на пересылку, но бумаги из суда все не приходили, а без них отвезти в колонию не имели права. Однако же отвезли. «Я связываю это с тем, что снова дала интервью СМИ, пытаясь объяснить, что же на самом деле тогда случилось».Настя нашла мужа всего несколько дней назад. В Ульяновской области. Случайно. Через знакомых. Майор ждет следующего этапирования — вроде бы в Нижний Тагил, где и будет отбывать дальнейшее наказание. Держится, говорит, ждет решения кассационного суда. «Я очень боюсь, что в покое его так и не оставят, отомстят так, что мы и концов не найдем, поэтому обратилась к журналистам». После того как мужа посадили, Настя, имея на руках одного месячного ребенка и дошкольника второго, пришлось уехать из Москвы к маме в Мордовию и срочно выйти на работу, хотя бы пока и удаленно.Во «Внуково» же все снова спокойно. Один коллега Миняева ушел на больничный на полтора года, остальные стараются сидеть тише воды ниже травы. А смысл стараться — чтобы так же оказаться на нарах? У грузчиков же все в полном порядке. С тех пор как посадили майора Миняева, как говорят, количество краж опять увеличилось.Так что теперь остается посоветовать рассеянным пассажирам рассчитывать только на себя. И не класть дорогие вещи в багаж. Потому что вряд ли их теперь вернут владельцам. Если пассажир летит транзитом, то концов и вовсе не найти.

Источник: nashaplaneta.su