Майор, раскрывший “чемоданную мафию” аэропорта, потерялся в СИЗО
07:56. 1 июня 2018 Просмотров - 398 Один комментарий Опубликовал: brahman
Это очень страшно, когда твой муж пропал из СИЗО. Особенно когда уверена, что он ни в чем не виноват. Москвичка Анастасия Миняева целую неделю искала своего супруга, сотрудника полиции Владимира Миняева, осужденного по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Два года назад о героическом майоре из аэропорта «Внуково» написали все СМИ. Он рассекретил так называемую «чемоданную мафию», специализирующуюся на воровстве из багажа пассажиров.
Но вместо награды и благодарности оперуполномоченный ОБПГ ЛО МВД России получил три года за решеткой. И… в мае исчез из московского СИЗО, где ждал отправки в колонию. «Его отправили туда без решения суда, так называемой законки, просто взяли и увезли», — жена Анастасия связывает это со своим недавним интервью, в котором она рассказала, за что посадили ее мужа.
В линейном отделе полиции «Внуково» Миняев проработал четыре года. Кстати, майора получил, уже находясь под следствием. «Его никто не увольнял. Наоборот, поддерживали все коллеги, были уверены, что в суде его оправдают — на самом деле, как считают юристы, состава преступления в действиях Владимира не было, нет и доказательств, что он совершил то, в чем его обвиняют», — говорит Анастасия.
Все началось со своеобразного «каминг-аута» — Владимир Миняев публично поведал о том, что происходит с багажом пассажиров в столичных аэропортах. Почему тот пропадает. Уже у стойки регистрации сотрудники воздушной гавани обычно узнают о содержимом чемоданов. На интроскопе-сканере — когда багаж ползет на черной ленте — видно вещи. Каким образом эта конфиденциальная информация попадает к грузчикам, самой низовой ступени иерархии аэропорта, которые, как выяснилось, и совершали кражи? «Муж рассказывал, что, судя по всему, данные об этом им могут передавать сотрудники служб авиационной безопасности, ведь воры целенаправленно вскрывают только те сумки, где лежит что-то ценное, а не все подряд».
Драгоценности, дорогой алкоголь и, главное, деньги — подчас сумма похищенного доходила до десятков тысяч долларов. Лично мне сложно понять, что движет пассажирами: наивность, глупость или забывчивость? Как объяснить, зачем они оставляют в своих чемоданах полные кошельки? Даже когда летят далеко, например в Америку. Не украдут багаж, так отправят куда-нибудь не туда. Ищи его потом.
«Может быть, это тайные миллионеры, для которых пачка зеленых — тьфу, один раз в ресторан сходить?» — задаю я вопрос защитнику Миняева, Антону Малинскому.
«Да нет, обычные люди. Помню одного потерпевшего — он тоже летел в США, простой инженер, и для него украденные 3800 долларов — очень большая сумма», — разводит тот руками.
«Володя объяснял, что чаще всего пассажиры торопятся и просто забывают о том, что и куда положили. У каждого свои тараканы в голове. Они не помнят, зато на сканере в аэропорту сразу все видно», — утверждает жена.
Частенько к ним домой забегали в гости оперы, коллеги мужа, курили и жаловались, что доказательства совершения преступлений есть, а дальше этого дела не двигаются. «Они трудились целыми неделями, без выходных. И, думаете, это кто-то ценил? Как бы не так!» — сетует Анастасия Миняева.
Похитители работали только на вылете. Сумки вскрывали в так называемой мертвой зоне.
Как бы там ни было, но раньше оперы фиксировали по 3–4 кражи в день. Виновные, когда их находили, обычно отделывались легким испугом. Никого не привлекли к уголовной ответственности.
Тот самый подозреваемый грузчик (справа).
«Муж говорил, что грузчики наглые, уверены в своей безнаказанности, — продолжает Настя. — Кстати, перед приемом на работу с ними беседует и собственная служба безопасности, которая дает предварительный прогноз, кого стоит брать, а кого нет. Но это, по всей видимости, не имеет большого значения — кого надо, того и принимают. Так как официально у таких неквалифицированных сотрудников зарплата тысяч пятнадцать, да и ту, бывает, задерживают, то понятно, что не ради официального оклада они туда идут. Я, конечно, не могу сказать, что там одни воры, есть и честные люди, как и везде, как и в полиции».
По ее словам, когда Миняев только начинал работать в должности оперуполномоченного, ему якобы поступило предложение закрывать глаза на происходящее. Майор отказался. Теперь полицейские фиксировали не 3–4 «висяка» в день, а один в месяц. Одна из операций по поимке членов «чемоданной ОПГ» завершилась настоящим успехом. По делу проходили порядка 200 человек, по данным СМИ, были возбуждены уголовные дела примерно на пятьдесят.
Грузчики распотрошили рюкзак, в котором лежали меченые купюры. Все это записали камеры наблюдения.
— Неужели ваш супруг не понимал, что если он перейдет дорогу серьезным людям — не грузчики же сами шли на эти кражи, — то они это просто так не оставят?
— Он был уверен, что поступает правильно. Начальство его хвалило, — отвечает Анастасия.
Однако после обнародования фактов о действиях ОПГ в аэропорту вместо благодарности на Миняева… возбудили уголовное дело. «Один из пассажиров заявил о том, что у него пропал конверт с крупной суммой денег. Володя стал проверять по видеокамерам, кто бы это мог быть. Рейс грузили два грузчика. Подозрение пало сперва на них. Но на поле фактически выходили другие люди — Володя их вызвал, предъявил записи, они признали свою вину, один рассказал, что похищал деньги, другой выступил свидетелем, подозреваемый согласился возместить ущерб — 500 долларов, которые его жена передала через грузчика-свидетеля. Они все рассказали, так как, видимо, прекрасно понимали, что им это ничем серьезным не грозило — максимум получили бы условный срок».
Приехали следователь, адвокаты, понятые. Грузчик описал все подробности своего преступления, дал полный расклад. «Полностью признал свою вину. Следователь же с ним тоже беседовала. Оба сказали, что раскаиваются. Их никто не ограничивал в свободе передвижения. Выходили, курили спокойно. Все это случилось в один день», — рассказывает супруга.
Но вскоре первый из пойманных грузчиков, кто взял кражу на себя, обвинил майора: дескать, во время допроса тот стукнул его кулаком по лбу. Побои зафиксированы не были, мало того, задержание и беседа с правоохранительными органами были сняты для материалов уголовного дела. Никаких синяков и шишек. Поэтому, наверное, майору инкриминировали не то, что он якобы распустил руки, а просто превысил свои полномочия.
«Грузчику было выгодно так показать. Мало того что он сам избежал ответственности, так еще и «помог» своим покровителям, он же не один действовал, наверное», — продолжает Настя.
Процесс длился больше года. Все это время Миняев продолжал выполнять свои обязанности, в свое время он дал множество интервью СМИ, дело стало громким, скрыть действия «чемоданной мафии» не удалось, поэтому он был уверен, что в итоге суд разберется.
Приговор Солнцевского районного суда — три года лишения свободы и немедленное взятие под стражу, по словам супруги, стал полной неожиданностью. «Володю отправили в Медведково, в 4‑й следственный изолятор. После апелляции дело вернули на новое рассмотрение, но приговор утвердили заново», — говорит Настя.
О том, что муж пропал из СИЗО, она узнала в середине мая. Его должны были отправить на пересылку, но бумаги из суда все не приходили, а без них отвезти в колонию не имели права. Однако же отвезли. «Я связываю это с тем, что снова дала интервью СМИ, пытаясь объяснить, что же на самом деле тогда случилось».
Настя нашла мужа всего несколько дней назад. В Ульяновской области. Случайно. Через знакомых. Майор ждет следующего этапирования — вроде бы в Нижний Тагил, где и будет отбывать дальнейшее наказание. Держится, говорит, ждет решения кассационного суда. «Я очень боюсь, что в покое его так и не оставят, отомстят так, что мы и концов не найдем, поэтому обратилась к журналистам». После того как мужа посадили, Настя, имея на руках одного месячного ребенка и дошкольника второго, пришлось уехать из Москвы к маме в Мордовию и срочно выйти на работу, хотя бы пока и удаленно.
Во «Внуково» же все снова спокойно. Один коллега Миняева ушел на больничный на полтора года, остальные стараются сидеть тише воды ниже травы. А смысл стараться — чтобы так же оказаться на нарах? У грузчиков же все в полном порядке. С тех пор как посадили майора Миняева, как говорят, количество краж опять увеличилось.
Так что теперь остается посоветовать рассеянным пассажирам рассчитывать только на себя. И не класть дорогие вещи в багаж. Потому что вряд ли их теперь вернут владельцам. Если пассажир летит транзитом, то концов и вовсе не найти.
Источник: nashaplaneta.su
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Ну вот и вся Росгвардия,те же менты ,потому как система не меняется,крадут сверху донизу и отдельный честный из провинции ,не желающий в этом участвовать,да еще и мешающий конечно должен исчезнуть.А где братство профессианальное,почему жена одна ищет и пишет?-только это могло бы его спасти,нет все по одиночке ,сами виноваты значит,надо понимать.Статья какая-то детская,двое детей зачем лез,а пассажиры бедные с деньгами в чемоданах не летают.Почему не победимы евреи-так всегда солидарны,да еще и обьединены своей сатанинской идеологией.