Гордон, Гитлер и «незалежная»

Источник: www.stoletie.ru

Известный журналист убежден, что победа Германии над СССР была бы благом для Украины.



Дмитрий Гордон, известный киевский журналист и держатель весьма популярного еженедельника «Бульвар», в эфире телеканала «112 Украина» рассказал о возможном развитии событий, если бы в Великой Отечественной войне победила Германия. Он считает, что победа Гитлера обернулась бы «большим благом» для советских людей. Гордон заявил, что Гитлер целился захватить Украину, нефтяные промыслы Баку и выйти оттуда к Ирану. Он убежден, что Украина стала бы «аграрной немецкой республикой».

«Я вам скажу, Гитлер не собирался захватывать весь Советский Союз. Гитлер планировал дойти как минимум до Куйбышева — нынешняя Самара, как максимум — до Урала, — заявил журналист. — Если говорить о том количестве бед, смертей, увечий и так далее, то я думаю, что, если бы советская власть отошла бы за Уральский хребет, ей бы ничего не грозило».

Также Гордон считает, что на территории Украины осталось бы «столько людей, сколько было необходимо Гитлеру, чтобы кормить Европу хлебом», а остальные «наверняка погибли бы» или были бы вывезены в Германию для работы. «Все было бы отлично, если бы не было партизанской войны… Огромное количество людей сотрудничало с немцами», — заявил он.

Также журналист высказался о блокадном Ленинграде: «Миллион жизней почти что на кону. Я сдал бы Ленинград немцам. Для меня жизнь каждого человека дороже, чем сраный город Ленина, который не сдавали потому, что город Ленина сдать нельзя».

Вместе с тем г-н Гордон признал, что его бы не существовало, так как он еврей, а нацисты его народ истребляли. По его словам, в печах погибли бы вместе с евреями цыгане и партизаны.



Кто-то негодует в комментариях: «Попробовал бы он произнести своим липким языком слова о сдаче Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище!».

Поражает, когда о сытой жизни на Украине (да и в Российской Федерации!) в случае победы Германии говорит еврей. Некоторые, с недоумением и возмущением выслушавшие суждения Гордона, решили, что он просто провокатор, вряд ли не слышавший о нацистском людоедском плане «Ост» — уничтожения и порабощения восточноевропейских народов, включая, разумеется население СССР. Вот уж, воистину, Гордон (как и некоторые российские псевдолибералы) глаголет о мнимой зажиточной жизни в случае победы немцев — по Тарасу Шевченко: «За шмат гнилоi ковбаси…»

Ольга Талова, публицист ресурса «Антифашист», пишет: «Украинский телеведущий Дмитрий Гордон выступил в роли говорящего мыла. «Полководец» Гордон почему-то совсем не заботится о ценности жизни нынешних вояк ВСУ, гибнущих в АТО — за 4 года гражданской войны в ее пекле погибло уже более тридцати тысяч украинцев, однако о них журналист почему-то не так скорбит, как по «загубленным Сталиным и Жуковым жизням советских людей».

По его словам, ошибкой была и оборона Сталинграда: его тоже надо было сдавать немцам. «Главное — это сохранить людям жизнь. В немецком плену было нормально, немцы отпускали всех по домам. А киевляне встречали гитлеровцев хлебом и солью», — уверяет Гордон, из предков которого гостеприимные немцы наверняка изготовили бы абажур или перчатки».

После таких откровений Гордона, резонно заключает О. Талова, все жертвы Бабьего Яра переворачиваются в гробах. Впрочем, украинский тележурналист, как и «историк» Вятрович сознательно манипулируют фактами, пользуясь безграмотностью оставшегося на Украине населения, которое легко заглатывает пережеванный пропагандой «идейный корм». Любой, кто знаком с историей Великой Отечественной войны, скажет, что сдача Сталинграда означала отрезание СССР от кавказской нефти и фактически проигрыш в войне. А Ленинград вынуждал немцев и их союзников оттягивать на себя значительное количество немецких и финских войск. Более того, Гитлер 18 сентября 1941 года отдал строжайший приказ: «Капитуляцию Ленинграда или Москвы не принимать, даже если она будет предложена».

Журналистка напоминает также о немецкой директиве от 29 сентября 1941 г.: «Фюрер принял решение стереть с лица земли Санкт-Петербург (Ленинград). Дальнейшее существование этого крупного города не представляет интереса, поскольку будет повержена Советская Россия… Цель состоит в том, чтобы подойти к городу и разрушить его до основания посредством артиллерии и непрерывных атак с воздуха… Просьбы о капитуляции будут отклонены, ибо проблемы выживания населения и его снабжения продовольствием не могут и не должны решаться нами. В этой войне за существование мы не заинтересованы в сохранении даже части населения этого большого города».

Украинский политик Василий Волга опубликовал под красноречивым заголовком «Гордон» свою реплику в Фейсбуке: «…Не моргая своими выпуклыми глазами, этот лысый человек произносил страшные слова, которые спокойной ровной чередой выходили из его большого мокрого рта.

Мол, французы и голландцы, как всегда оказались умнее русского Ваньки, который не захотел, сволочь, помирать в газовой камере и, жертвуя собой, защищал свою родную землю от Третьего рейха.

И зачем? — спрашивали мокрые красные губы. Может быть, половину из этих Ванюшек и убили бы, но зато другая половина была бы сегодня аграрной провинций Великой Германии, и гордились бы этим, и сытно кушали бы Ваньки оставшиеся.

А те, кто с хлебом и солью встречал «великий» Третий рейх, те бы вообще надсмотрщиками были над Ваньками. Не счастье ли это?! Ведь французы!!! А вы? Идиоты. Кому вы решили сопротивляться? Дурачьё.

Вот такая вот дрянь сегодня звучит в Украине.

Вот такая вот дрянь сегодня в Украине живет.

Вот такая вот сволочь сегодня популярна».

Киевский публицист Мирослава Бердник уточняет: «Гордон просто «забыл» рассказать, что согласно плану «Ост» немецкое жизненное пространство Lebensraum im Osten как раз и простиралось до Урала, куда нацисты планировали вытеснить выживших славян. Ну, а для предков самого Гордона было подготовлено «окончательное решение еврейского вопроса» и сегодня он бы не мог плакаться о том, что не удалось гуманным немцам реализовать план «Ост» из-за «глупых Ванек»».

И хотя некоторые эксперты полагают, должно быть, по Фрейду, что провокационные заявления г-на Гордона рассчитаны на подготовку аудитории к сдаче Донбасса, — дабы «спасти миллионы жизней», которые могут сгореть в огне «российской агрессии», нам следует понимать, откуда «ноги растут».

Так, харьковский священник Александр Каневский в своей реплике, озаглавленной «В это трудно поверить…», публикует в Фейсбуке сканы документов СБУ и, используя интересный публицистический ход («не верю»), поясняет: «Накануне дней торжеств, посвященных празднованию Дня Победы, в сети появился материал , якобы подготовленный департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины — о том, под каким углом региональным средствам массовой информации следует подавать материалы о Второй мировой войне с 30 апреля по 10 мая 2018 года. В этом документе, в частности, говорится, что гитлеровская оккупация — это не так уж и плохо было для Украины».

Дальше батюшка приводит переведенную им с украинского цитату из документа СБУ, подписанного полковником Д. Доценко: «Через оперативные позиции в городских СМИ с 30 апреля по 10 мая подготовить и опубликовать информационные материалы по следующим темам: «9 Мая для украинцев — не День Победы»… Для западных областей через оперативные позиции на телевизионных и радиоканалах обеспечить публикации интервью ветеранов УПА (запрещена в РФ – ред.)… «Бессмертный полк» – это политическая технология Кремля, направленная на раскол украинского общества».

Отец Александр комментирует: «Насколько известно, одной из задач, стоящих перед государственной структурой, отвечающей за безопасность страны, является предупреждение и недопущение появлений в информационном пространстве материалов, пропагандирующих в равной степени коммунизм и нацизм, а также — недопущение разжигания гражданского противостояния на любой почве: в том числе — и идеологической. Именно это обстоятельство заставляет усомниться в подлинности данного циркуляра.

Лично я не верю, что сотрудники СБУ не знают о том, что акция «Бессмертный полк» — это не «технология Кремля», а международное общественное движение по сохранению памяти об участниках Второй мировой войны, ветеранах армии и флота, партизанах, подпольщиках, бойцах Сопротивления, тружениках тыла, узниках концлагерей, блокадниках, детях войны.

И движение это было инициировано в 2011 году не «политтехнологами Кремля», а простыми томскими журналистами, и охватывает сегодня более 80 государств! Я не верю, что сегодня, когда ещё живы участники Великой Отечественной войны, живы люди, жившие в условиях гитлеровской оккупации, живы дети этих людей, которые наверняка слышали рассказы своих родителей, своих бабушек и дедушек, в такой структуре, как СБУ, могут появляться инструкции, содержащие такие тексты».

Дальше — снова цитата из циркуляра СБУ: «Жизнь людей под немецкой оккупацией на Украине в 1941—1944 годах была лучшей, чем под советской властью в довоенные и послевоенные годы. Особенно в сельской местности. Немцы обеспечивали местное население продовольствием и деньгами по установленным нормам за хороший труд и лояльность к оккупационной власти. А российские войска напротив, на освобожденных территориях конфисковывали у крестьян все припасы…».

Ну разве подобное может содержаться в документах Службы безопасности, сотрудники которой наверняка знают, что в годы Второй мировой войны не было никаких «российских войск»?! — восклицает комментатор. — Были советские войска, в которых сражались представители всех национальностей Советского Союза — в том числе и украинцы. И именно этим людям мы сегодня обязаны тем, что живем — не в качестве рабов, а как свободные люди свободной страны!

Еще цитата: «Гитлер — это был, безусловно, тиран и международный преступник, но для своего народа и народов союзных держав он, в отличие от Сталина, намеревался обеспечить лучшую жизнь. С позиции политического прагматизма союз Украинской державы с Германией был бы оправданным».

Общеизвестный факт, возражает священник, ещё до начала военных действий на востоке Гитлер определил судьбу всех народов, проживавших на территории СССР, — в том числе и на Украине. И Гитлер не допускал даже мысли о создании любого государственного образования на завоеванных территориях — не говоря уже о независимом государстве. Оккупированное восточное пространство ждала судьба колонии. Поэтому чаяния людей, мечтавших о создании независимого украинского государства в составе Третьего рейха, этим рейхом совершенно не принимались во внимание — они совершенно не входили в планы Гитлера.

«С моей точки зрения, — заключает священник, — текст этого письма, якобы подготовленный одним из департаментов СБУ, являет собой самую настоящую пропаганду, запрещенную на Украине, и совершенно не соответствует тому духу празднования Дня Победы, который царил в этом году в телеэфирах украинского телевидения. Ну не мог департамент защиты национальной государственности такое говорить! … И хочется надеяться на то, что руководство СБУ даст соответствующее опровержение документу, подписанному полковником Д. Доценко, — дабы украинцы уверились в том, что документ сей — чистой воды фейк, вброшенный в сеть с целью дискредитации Службы безопасности Украины».

Отдадим должное приему, который использовал публицист для своего эмоционального высказывания, однако всем людям, не утратившим ум и совесть, невыносимо видеть, как официальный Киев, все его институции, начиная с так называемого «института национальной памяти Украины», возглавляемого паном Вятровичем, полностью переписывает историю, делая из убийц, карателей и полицаев — героев, переименовывая в их честь названия улиц городов, пропитанных кровью тысяч людей, освобождавших Украину от нацистского зверья.

Странную мимикрию демонстрируют в этих условиях и «гордоны Украины». А поскольку они не просто высказываются на своей кухне, а промывают мозги массам с помощью СМИ, то хочется верить, что им тоже в свое время найдется место на скамье трибунала.

Автор: Матвей Славко

Источник: nstarikov.ru