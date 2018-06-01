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ЕР запретила фракциям оценивать работу губернатора Ульяновской области

12:56. 1 июня 2018 Просмотров - 131 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, ер, народ
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Один комментарий»

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    Satana666 1 июня 2018 в 13:15 Ссылка Пометить
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    Покажите народу, что жить при капитализме лучше, чем при социализме. И не будет таких выступлений. А делают всё наоборот, дискредитируют капитализм и народ не видит ничего лучше социализма. Убрать всё ворьё, уничтожить бандитов и капитализм будет самым лучшим обществом.

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