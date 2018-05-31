Сводки от ополчения Новороссии 31 мая 2018
- 04:26 Новая авантюра грозит полным разгромом: эксперт объяснил маневры ВВС Украины в небе Донбасса.
- 03:30 МГБ ЛНР обнаружен крупнейший склад взрывчатки, созданный ВСУ для терактов (ВИДЕО).
- 00:15 В Жованке простреливаются абсолютно все улицы.
- Вчера 23:34 Военнослужащие ВС ДНР провели учения по стрельбе из автомата для школьников Республики.
- Вчера 22:06 ДНР вернёт войска на позиции, если Украина не выполнит обязательства по разведению.
Новая авантюра грозит полным разгромом: эксперт объяснил маневры ВВС Украины в небе Донбасса
Киев поднял в небо боевую авиацию, участвующую в так называемой операции Объединенных сил в Донбассе…
Эксперт Центра военно-политической журналистики и зампредседателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что украинская авиация находится в печальном состоянии.
«Мы прекрасно помним, чем закончилось боевое применение так называемой украинской авиации на территории Донбасса в 2014 году. По большому счету, Украина потеряла в то время до 30 % своей авиации, которая имела определенную степень летной годности. На сегодняшний день вся украинская авиация представлена в основном армейской авиацией: это вертолеты, незначительное количество штурмовиков. Остальная авиация Украины пребывает в низком боеготовом состоянии», — говорит эксперт.
Он напомнил, что ранее поступала информация: Киев по странам бывшего варшавского блока искал боеспособные и технически исправные машины советского производства.
«Были даже проведены какие-то ремонты, и данная авиация, это около 20 самолетов, была перебазирована в Польшу, но дальше Польши она так и не двинулась. Самолеты не были переданы украинской стороне. А той авиации, которая имеется в распоряжении так называемой ООС, явно недостаточно для эффективного решения каких-то задач», — продолжает собеседник агентства.
Украина сейчас использует свои вертолеты для доставки грузов и материально-технического обеспечения.
«Имели место несколько пролетов вдоль линии соприкосновения. Но фактов, указывающих на то, что данная авиация может быть использована для нанесения ударов или для выброски групп десанта в глубине ДНР и ЛНР, пока не было. Как мне кажется, украинская сторона, помня о том, что было с ее авиацией в 2014 году, сколько машин тогда было сбито, не рискнет пойти на такую авантюру, которая может привести к окончательному разгрому ВВС Украины», — резюмировал Владимир Орлов.
Эксперт связал показные учения с применением авиатехники с визитом на Украину президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
«Как мы помним, все обострения в Донбассе или какие-то значимые события на Украине происходят, как правило, в момент прибытия на Украину различных важных гостей или кураторов режима Порошенко. Когда приезжает [спецпредставитель Госдепа США Курт] Волкер, когда приезжают другие важные гости, всегда происходит какое-то обострение, связанное с обстрелом мирных кварталов Донецка и Луганска», — заключил Владимир Орлов.
линк https://riafan.ru/1061790-novaya-avantyura-grozit-polnym-razgromom-ekspert-obyasnil-manevry-vvs-ukrainy-v-nebe-donbassa
Видео учений карателей
Для тех, кто может помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями:
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МГБ ЛНР обнаружен крупнейший склад взрывчатки, созданный ВСУ для терактов (ВИДЕО)
Министерством государственной безопасности ЛНР в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, предотвращение террористических актов и деятельности диверсионных групп на территории Республики, выявлен склад с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
Склад аммонита и аммонала был создан ВСУ в 2014 году вблизи населенного пункта Зоринск в одном из заброшенных помещений угольного предприятия. Это самый крупный резерв взрывчатки для проведения диверсионной и террористической деятельности, обнаруженный за четыре года.
В настоящее время осуществляется деятельность по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории Луганской Народной Республики.
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В Жованке простреливаются абсолютно все улицы
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Военнослужащие ВС ДНР провели учения по стрельбе из автомата для школьников Республики
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ДНР вернёт войска на позиции, если Украина не выполнит обязательства по разведению
Войска ДНР могут вернуться на исходные позиции в районе села Петровское, если украинская армия не выполнит обязательства по разведению сил и средств на этом участке согласно Рамочному решению.
Об этом сегодня заявило представительство ДНР в СЦКК по итогам встречи подгруппы по безопасности в Минске.
«Единственный действенный шаг возвращения к реализации Рамочного решения — это вывод сил и средств ВСУ с территории участка разведения и ликвидация новых позиций. В противном случае Республика будет вынуждена вернуть свои военные силы и средства на исходные позиции, которые были до начала разведения», — говорится в заявлении.
Ранее ДНР заявила о срыве украинской стороной договорённостей о разведении сил и средств. Представительство Республики в СЦКК подчёркивает, что «благодаря достоверной информации СММ ОБСЕ, отражённой в отчетах, на данный момент можно констатировать факт срыва Рамочного решения на всех трёх участках».
Рамочное решение о разведении сил и средств было подписано участниками Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе 21-23 сентября 2016 года. Документ определяет три пилотных участка разведения — Петровское (ДНР), а также Станица Луганская и Золотое (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. В районе Золотого подразделения противоборствующих сторон были разведены 1 октября, в районе Петровского — 7 октября. В Станице Луганской соглашение не реализовано до сих пор.
Рамочное решение было призвано открыть путь для договорённостей о дальнейшем взаимном отводе сил и средств на всей линии разграничения сторон, что кардинально изменило бы к лучшему перспективу мирного урегулирования ситуации в регионе.
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