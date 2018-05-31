Сводки от ополчения Новороссии 31 мая 2018

Министерством государственной безопасности ЛНР в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, предотвращение террористических актов и деятельности диверсионных групп на территории Республики, выявлен склад с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Склад аммонита и аммонала был создан ВСУ в 2014 году вблизи населенного пункта Зоринск в одном из заброшенных помещений угольного предприятия. Это самый крупный резерв взрывчатки для проведения диверсионной и террористической деятельности, обнаруженный за четыре года.

В настоящее время осуществляется деятельность по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории Луганской Народной Республики.

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