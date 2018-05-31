СЛОВА-КАНДАЛЫ: как раз они уродуют наши судьбы

В предыдущей статье мы выяснили, какие слова создают, а потом питают почти все болезни. И стало понятно, что с этими словами лучше всего начать расставаться.

Как это сделать?

Да ничего делать и не потребуется:

ты теперь знаешь эти слова в лицо – и это означает,

что они обезоружены.

Теперь, если слова-разрушители здоровья и станут проскакивать в твоей речи, то ты это заметишь – и заменишь «вредителя» на нейтральный (или даже продуктивный) синоним. И очень поможешь своему здоровью.

Вот так все просто:

маски снимаются – и речь очищается:

разоблаченные слова-разрушители из нее постепенно уходят.

То же самое стоит сделать еще с одним набором слов, которые только и делают, что уродуют наши судьбы.

Эти слова получили такое название: Слова-Кандалы.

Посмотри на эти убийственные слова.

Только посмотри внимательно, ладно?

И тогда ты от них избавишься.

И этим самым обеспечишь себе личный прорыв.

Слова-кандалы….

Очень точное название – отражает самую суть этого безобразного явления.

Ведь употребляя слова-кандалы, мы в буквальном смысле ограничиваем себя

1. и в свободе,



2. и в возможностях,



3. и в праве, которое по умолчанию (т.е. без всяких условий) дано каждому из нас от рождения:

получать от жизни Все Самое Лучшее.

К большому счастью, слов-кандалов не так уж и много – и не потребуется

особых усилий, чтобы очистить от них свою речь.

Достаточно просто иметь в виду, что сообщество кандальных слов состоит из 4-х основных «кланов» (или семей ) - так их принято называть.

ПОСМОТРИ:

Клан кандальных слов «У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ».

Эти слова отчетливо указывают на неуверенность в себе, за ними всегда маячит убеждение человека в том, что его способности ограничены, что он серый, неприметный – «обычный».

Слова клана «У меня не получится» в буквальном смысле заставляют стоять на месте – и заживо загнивать (прошу прощения за прямоту).

…И все бы ничего ( в конце концов, это всегда свободный выбор), но…

за мнимой безобидностью этих слов мы даже не замечаем их коварства – и

НЕ осознаем, что они заставляют нас совершать смертный грех:

ведь сомневаясь в себе, мы проявляем такое высокомерие, что мыслим себя

чем-то отдельным от Того, Кто нас создал. И делаем вид,

1. что мы сами по себе, а Творец – сам по себе



( и никакого отношения к тому, какие мы вообще есть, Он не имеет).



2. И что набор уникальных способностей, которым мы все наделены от рождения,



ни к чему нас не обязывает.



3. И что послание, обращенное к каждому, кто человек:



«Ты наделен талантами – и несешь за них ответственность» -



это вовсе и не к нам.

Посмотри, вот они, эти слова, за которыми очень удобно спрятаться,

притаиться – и НЕ выполнить свою уникальную жизненную миссию:

А самое коварное слово клана «У меня не получится» - это ювелирно замаскированное

Сними с этого слова фальшивую веру в результат, убери с него

полумертвый энтузиазм – и непременно увидишь его истинное лицо.

И поймешь, что на самом деле транслирует это слово.

Ну конечно. Вот это: «я в себя не верю».

Клан кандальных слов «Я НЕ ДОСТОИН (-на)»

При внешней похожести, слова этого клана имеют кардинально другую задачу (по сравнению со словами клана «У меня не получится»).

Почитатели слов из клана «Я не достоин», как правило, не стоят на месте – они по-настоящему стремятся к саморазвитию и хорошо понимают, что в этом, собственно, и состоит смысл их жизни.

Именно эти люди имеют репутацию замечательных умниц и мастеров на все руки, именно они везут не себе всё и всех, они берут ответственность за все подряд – и только они уверены, что рабочая лошадь и они сами – есть синонимы (и что критика и понукания, на которые не скупятся едущие у них на шее, – это норма).

…И знаешь, не надо быть опытным психологом, чтобы заметить,

насколько сильно поклонники слов клана «Я не достоин» боятся получать

адекватные себе самим вознаграждения. Вот просто панически боятся!

И дабы не допустить к себе блага, которые так и ломятся к ним в дверь, они воздвигают такие заграждения, что перелезть через них...(обычно эти заграждения формируются из моральных норм, что родились еще при царе горохе).

Но убедить уверенных в своей «недостойности», что эти нормы – заплесневелое пуританство… в общем, сто потов приходится пролить )

Вглядись в слова клана «Я не достоин (-на)» - и ты все поймешь:

А еще обрати внимание вот на эти «шедевры» - они настолько легко проникают в речь,

что им даже маскироваться не надо:

Я не могу себе позволить



и



Ничего себе!

(Понятно, что «Я не могу себе позволить» является кандальным только в контексте самоограничения.

А вот когда мы, к примеру, говорим: «не могу себе позволить пренебрегать своим здоровьем» - это,

как говорят дети, «не счетово»)

Клан кандальных слов «НЕ ХОЧУ, НО ЗАСТАВЛЯЮТ»

О, ну это наши любимые слова!

И судя по частоте их применения, мы их не просто любим, а упоенно обожаем:

(Обрати внимание на слово «проблемы».

Очень коварное слово, и оно отлично замаскировано:

ведь оно НЕ обозначает имеющиеся проблемы - как может показаться, - оно ихформирует. )

Сколько раз в день мы говорим (и слышим от своего окружения) слова из этого клана?

Да не сосчитать! А ведь мы не просто говорим – мы отчетливо (и без всяких разночтений)

заявляем самим себе и друг другу: «моя жизнь – беспросветная кабала»

И что примечательно:

мы так сроднились с этими кандалами, что даже и не пытаемся

их хотя бы временно снимать – употребляем их даже тогда, когда говорим

о своих личных потребностях, не имеющих ничего общего с обязательствами

перед другими людьми (или перед обстоятельствами).

Не стану приводить примеры – это неинтересно – ты и без моей помощи,

прислушавшись, легко заметишь, что слова «мне надо сделать» и

«я должен/должна сделать» ты (и я, и все на свете люди) употребляем

дело и не в дело – и тем самым строим громадные кордоны,

через которые так трудно пробиться радости.

Ну и заключительная группа семейства слов-кандалов – это

клан кандальных слов «НЕВОЗМОЖНО»

Эти слова без всякого преувеличения можно назвать убийцами.

Их употребление просто-напросто забирает кислород у всего, что мы называем своими мечтами.

…К счастью, стремительно уходят времена, когда слово «мечта» (и его производные)

сопровождались снисходительной гримасой (мол, отрыв от реальности).

Теперь уже никого не надо убеждать, что именно мечтателям мы обязаны всем,

чем с таким удовольствием пользуемся: электричеством, телефонией, телевидением,

интернетом, самолетами, машинами… продолжи список.

В общем, что называется, благословенны Небеса, что они посылают нам

мечтателей – чтобы донести до нас и не дать нам забыть, что

Всё (абсолютно!), что мы распознаем как внутренний запрос (мол, хочу) – это

прямое указание на возможность. И на то, конечно, что у всех возможностей

есть мощный потенциал воплощения – иначе бы запросы попросту не возникали.

Убить потенциал в самом зародыше и пустить его прах по ветру - очень просто.

Достаточно впустить в свою активную речь вот эти слова:

И самое убойное:

…И я удержусь от дальнейших комментариев – да они и не нужны.

Я ЛУЧШЕ СООБЩУ ВОТ ЧТО:

только что тобой пройдена очень действенная терапия,

которая умеет избавлять от многих деструктивных программ.

И мне осталось сказать то, что любили говорить доктора русской школы:

«Теперь все хорошо, голубчик.

Дальнейшее зависит только от тебя»

А чтобы терапия не пошла бы прахом, а принесла тебе такую пользу, на какую она способна,

очень рекомендую применить Очень Эффективный прием:

прием «Позорный столб»

Прием очень простой.

1. Выпиши кандальные слова из этой статьи;



2. озаглавь этот перечень так: «Черный список»;



3. вывесь этот перечень на видное место



(например, на холодильник – как самое посещаемое место в доме);



4. и пусть перечень побудет там 7-10 дней.

Дольше оставлять не стоит – во-первых, много чести, а во-вторых,

за этот срок в твоем сознании уже сформируется то самое,

на что нацелен прием - черный список слов, которые намечены

к удалению из твоей речи.

Черный список – это умелый санитар, и он всегда отлично справляется со своей задачей:

удаляет из речи все элементы деструктивных программ. Проверяй.

И еще.

При составлении списка для «позорного столба» записывай и те слова-кандалы,

которые я здесь не обозначила. Ты знаешь эти слова (это абсолютно точно) – и

обнаружишь их при работе над составлением списка.

А в следующий раз я доставлю тебе еще один (третий, заключительный)

комплект слов, который имеет такое название: слова-крылья.

Когда эти слова попадают в активную речь, то… нет, пожалуй, не стану забегать вперед.

источник

Группа ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела"

Источник: cont.ws