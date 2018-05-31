Режиссёр Николай Бурляев: Кино — это оружие. Его нельзя отдавать в частные руки

«Не все можно отдавать в частные руки…»

Кино — это мощнейшее информационно-психологическое оружие, которое воспитывает наш народ. Оно должно быть изъято из частных рук. Такое мнение высказал президент Международного кинофорума «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев 23 мая перед открытием конференции «Государственная культурная политика — будущее России» в интервью корреспонденту ИА Красная Весна.

«Пока идет процесс, инерцию которого трудно перебороть. Поскольку в 1992 году указом Ельцина с Министерства культуры РФ была снята всякая ответственность за культурную политику. Абсолютно. И приказали не вмешиваться ни во что, только давайте деньги. Наш министр так и говорит, когда его упрекают: „Нет, мы никак не влияем, а только даем деньги“. И на что даются эти деньги, миллиарды рублей? На патологию театральную, на понижение духовного уровня через кинематограф», — рассказал организатор кинофорума.

Н.Бурляев также констатировал, что чиновники отчитываются показателями роста культурного уровня общества, а на деле мы наблюдаем культурную деградацию.

«Отдали все в частные руки практически. Абсолютно все. Но не все можно отдавать в частные руки. Оружие — нельзя! Но ведь экран — это тоже оружие, да еще и какое. Духовное, стратегическое оружие государства, которое формирует поколения. И это знает Америка, понимает, и потому главные руководители кинопроцесса в Америке — это Пентагон. Знаете ли вы об этом, или нет? Они контролируют все. Они думают о том, что нужно им и их государству. И почему мы об этом не думаем? Почему мы запустили такой процесс? Почему все отдали в частные руки? Почему бывший министр культуры уничтожил киностудию детских и юношеских фильмов им. Горького?» — задается вопросом Бурляев.

22 мая в Севастополе состоялось торжественное открытие ХХVII Международного кинофорума «Золотой Витязь». Славянский форум искусств «Золотой Витязь» был основан в 1992 году и проходил во многих городах России. В его программу входит литература, музыка, кино, театр, изобразительное искусство. В 2018 году XXVII форум проходит в городе Севастополе. Девиз фестиваля — «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Кинематограф должен воспитывать нравственность и патриотизм

В свою очередь начальник Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий заявил, что отечественный кинематограф должен воспитывать нравственность и патриотизм, а не быть направленным на получение выгоды.

«Вот вспомните фильмы советского периода. Я имею ввиду даже 50–60 годов — это же классика сейчас. Мы с удовольствием эти фильмы пересматриваем.Они не ставили целью заработать деньги. Они ставили целью воспитывать людей, души человеческие, нравственность. Нам нужно вернуться сейчас, в том числе, к такому кинематографу», — рассказал чиновник.

Он отметил, что участники кинофорума «Золотой Витязь» намерены внести соответствующее предложение в Министерство культуры, чтобы оно было учтено при принятии закона о культуре. «Сейчас очень важный вопрос в стране стоит — это подготовка закона о культуре. Эта задача была поставлена Президентом. Цель кинофорума — внести предложения в закон о культуре», — рассказал Краснолицкий. Он также дал высокую оценку XXVII Международному кинофестивалю «Золотой Витязь», который сейчас проходит в Севастополе. «Цели и задачи (кинофестиваля — прим. ИА Красная Весна) очень близки для севастопольцев, потому что это фильмы не коммерческие. Это фильмы, в первую очередь, о нравственности, о подвиге, об истории. Это фильмы, которые нацелены. в первую очередь, на патриотическое воспитание. Севастополь, я считают— это именно та земля, где должны проходить такого плана, с такими целями кинофестивали», — подытожил Краснолицкий.

Источник: ИА Красная Весна

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