Разочарование и досада

Впечатления от заседания Государственного совета России

Вновь переизбранный президент Российской Федерации недавно провел заседание Государственного совета России, от которого мы ожидали услышать конкретизацию недавнего предвыборного Послания президента.

К сожалению, этого не произошло.

Либеральная экономическая политика будет продолжена, главный тезис ее – рынок и конкуренция обеспечат процветание экономики и благополучия населения страны. Под этой «музыкой» мы прожили уже четверть века – и нет ничего подобного. Этого не видят только президент Российской Федерации господин В.В. Путин и его петербургская команда.

На заседании Государственного совета присутствовали авторы «500 дней шоковой терапии», обещавшие россиянам, что будут жить «в рыночном рае», – Кудрин и Шохин и их подголоски, утверждавшие во всеуслышание, как им мешает государственная собственность на средства производства. Как будто в зале заседаний сидели школьники-малявки, которым еще неизвестно, что в ведущих странах капитализма – Германии, Франции, Англии, Авст­рии, Швеции – доля государственной собственности колеблется от 36 до 42% (коллективный капитализм), а в России – около 10%.

Господин В.В. Путин согласно кивал головой и почти победно говорил, что Россию спасут малый и средний бизнес, обращаясь с грозным видом к присутствующим губернаторам, чтобы они всячески помогали бизнесу. Те с искусственными улыбками кивали головами в знак согласия. Как будто в зале сидели люди безграмотные и не знающие историю Советского Союза, который, ведя тяжелейшую войну с фашистской Германией, эвакуировал на восток страны 1500 крупных промышленных предприятий, в том числе 1350 военных, и за 1942–1944 годы построил 2250 новых крупных предприятий по новой технологии, то есть экономику России можно поднять, только возродив сельскохозяйственное производство и проведя новую индустриализацию страны.

Вместо этого президент РФ предлагает малый и средний бизнес. И главное – руководящей элите России сильно мешает остаток государственной собственности (10%), который хотят приватизировать и передать в частные руки.

Думается, что сегодня Россия – самая отсталая капиталистическая страна в мире, которая 60% продовольствия, 80% лекарств и 90% бытовой и вычислительной техники завозит из других стран. То есть Россия не имеет экономического суверенитета, а политический суверенитет – это концентрированное выражение экономического суверенитета, который все еще держится лишь на ядерном щите Советского Союза. И сколько это может длиться?