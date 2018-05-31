Омские родители возмущены новой системой оплаты школьного питания

Учащиеся школы № 8 остались без обедов: с 1 апреля расплачиваться за еду в столовых стало возможно только с помощью кредитной карты банка «Авангард».

Около 40% родителей не согласились заключать с банком насильно навязанный договор, теперь их дети не могут получать горячее питание в школе. Тех же, кто согласился с новыми условиями, ожидал неприятный сюрприз.

Программа «Школьная карта» – одна из услуг банка «Авангард», аналог множества подобных программ, позволяющих расплачиваться за школьные обеды безналично. Именная карта была бы удобной для школьников и родителей, если бы не тот факт, что за оплату по карте в кредит банк взимает 36% годовых. Об этом родителей, перешедших на новую систему, никто не предупреждал.

Прокуратура провела проверку заведения, и установила, что новый способ оплаты за питание нарушает права учащихся и их родителей. Теперь проверка ожидает и сам банк. В мэрии пояснили, что родители, не желающие пользоваться услугами банка по договору, могут ежемесячно вносить необходимую сумму сразу на счет оператора питания.

В настоящее время многие современные школы стараются автоматизировать учебный процесс, в том числе, ввести безналичный расчет за такие услуги как питание в школе. Однако не во всех городах и регионах внедрение технологий и смена привычных схем происходит безболезненно. Так пензенские родители возмутились тем, что при пополнении карты «Электронная школа» будет взиматься комиссия. При этом многие родители были против перехода на безналичный расчет за еду в столовой, так как им неудобно постоянно пополнять карты через терминалы. При этом в Пензенской области был реализован проект «Ладошки», благодаря которому школьники получили возможность оплатить питание по отпечатку руки. Эта система вызвала у пользователей гораздо больше одобрения. Программа «Ладошки» действует также в школах Костромской области.

Одним из успешных примеров внедрения электронных технологий в школы можно назвать школьные карты «Москвенок», запущенные в рамках проекта «Проход и питание» правительством Москвы при содействии столичных комбинатов. Электронная система позволяет не только пополнять счет онлайн через личный кабинет, но и контролировать, на что именно школьник тратит деньги. Московские родители могут запретить учащимся покупать в буфетах вредные снеки, сдобу и сладости. В самих же столовых столичных школ еда разнообразная, сбалансированная и полезная, об этом заботятся комбинаты. Сервисом пользуются более 900 тысяч детей, вместо карт они могут применять браслеты с такой же функцией.

Преимущества безналичного расчета оценили также школьники Тулы, Ульяновска, Волгограда, там местный комбинат питания реализует проект «Карта школьника». В этом месяце удобная система была запущена и в Калуге. Родители и работники столовой новшеством довольны: теперь вкусную и полезную еду в столовой можно купить в одно касание, что сокращает очереди на раздаче. Также можно отслеживать, что ребенок покупает в школе.

Переход на такую систему расчета определенно имеет ряд преимуществ, но требует грамотной реализации, убеждены эксперты.