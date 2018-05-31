Наперекор США: страны ЕС взывают Киев прекратить критику «Северного потока-2»

Вопреки ожиданиям Дональда Трампа, подсадить Европу на американскую газовую иглу не удалось. Как известно, не так давно произошел «газовый раскол» между ЕС и США.

Дело в том, что политика американского президента с его постоянными санкционными угрозами вызывают большие сомнения у европейских лидеров. Как известно, действует Вашингтон через Киев, который всяческим образом пытается дискредитировать «Северный поток-2».

В связи с этим накануне во время своего визита в Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал прекратить критику газового проекта.

«Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие и поддержку энергетического проекта «Северный поток – 2», - заявил немецкий политик, призвав таким образом власти Незалежной не лезть не в свое дело и не политизировать экономическое сотрудничество ЕС и России.

Очевидно, что Европа не желает заключать контракт с США и выполнять их кабальные условия, так как поставки энергоносителей из РФ более выгодны с экономической точки зрения, чем американское предложение по поставкам сжиженного природного газа через океан. В свою очередь, Дональда Трампа такое положение дел совсем не радует, именно поэтому, используя своих майдановских марионеток, он пытается воспрепятствовать реализации этого проекта.

Ну, а Украина и рада выслужиться перед западными кураторами. Дело зашло даже до того, что «Нафтогаз» направил иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитражный суд с требованием выплаты в размере $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга «Нафтогаза» за поставленный газ сумма выплат должна будет составить $2,56 млрд.Что касается «Газпрома», то компания выражает несогласие с решением арбитража удовлетворить иск и намерена «защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством». По словам представителя монополии, большую часть решения Стокгольмского арбитража писал не арбитр, а какое-то третье лицо.



Разумеется, этот иск никак не связан с запуском «Северный поток-2», а является лишь ширмой для прикрытия истинных интересов западного вассала – дискредитации газового проекта. Тем самым Вашингтон намерен компенсировать свою неконкурентоспособность на энергетическом рынке Европы. Однако страны ЕС не желают больше прогибаться под Вашингтон и отдают свой голос Москве.

Таким образом, можно прийти к выводу, что европейцы постепенно начинают «приходить в сознание» и понимать, что газовое сотрудничество с Вашингтоном – настоящее рабство, в то время как Россия предлагает привлекательные условия сделки, которые определенно положительно скажутся на экономике государств.