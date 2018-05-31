Надводные китайские беспилотники
12:13. 31 мая 2018 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Южно-китайском море прошли испытания массированного применения малоразмерных надводных беспилотников, которые отрабатывали действия в группе из 56 штук, а в конце для пафоса выстроились контуром авианосца.
Тестирование флотилии из 56 малоразмерных беспилотных надводных аппаратов в Южно-Китайском море
https://dambiev.livejournal.com/1192437.html – цинк
Глядя на такое, можно предположить варианты вроде роевого использования подобных дронов в виде камикадзе выпускаемых с корабля-матки или базы в прибрежной зоне. С другой стороны, про доработке, можно предположить конструкцию, на которую устанавливается одноразовая пусковая установка небольшой противокорабельной ракеты
Ордер охранения АУГ врядли пробьют, но скажем одиночный эсминец или фрегат, вполне могут загрызть.
Основными трудностями в использовании скорее всего будут уязвимость контрольного сигнала для глушения и перехвата в свете активного развития современных средств РЭБ и невысокая дальность привязанная к радиусу действия корабля-матки или же военно-морской базе.
Источник: colonelcassad.livejournal.com