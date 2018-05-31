Мутко будет курировать Крым и Севастополь
16:10. 31 мая 2018 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал: brahman
«В целом, интеграция в социально-экономическую систему страны Крыма и Севастополя завершена и они не нуждаются в отдельном кураторе на уровне вице-премьера, судя по распределению полномочий вице-премьеров, Крым и Севастополь войдут в сферу деятельности вице-премьера Виталия Мутко в рамках курирования региональной политики» (с) пресс-служба вице-премьера Козака
Тревожно за Крым и Севастополь.
Источник: colonelcassad.livejournal.com