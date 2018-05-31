Механизмы власти – формальные и истинные. Виктор Ефимов
18:01. 31 мая 2018 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал: brahman
Как управляют руководителями высокого уровня?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Очередной приспособленец.Уже он не сказки рассказывает,а советы бизнесменам дает,фейковый гуру.
Механизмы власти “успешные бизнесмены олигархи” знают лучше ,чем этот сказочник,поскольку сами их выстраивали.