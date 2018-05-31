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Механизмы власти – формальные и истинные. Виктор Ефимов

18:01. 31 мая 2018 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал:

Как управляют руководителями высокого уровня?

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Виктор Ефимов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

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    Владимир 31 мая 2018 в 18:25 Ссылка Пометить
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    Очередной приспособленец.Уже он не сказки рассказывает,а советы бизнесменам дает,фейковый гуру.
    Механизмы власти “успешные бизнесмены олигархи” знают лучше ,чем этот сказочник,поскольку сами их выстраивали.

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