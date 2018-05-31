Лавров взял Кима «на понт»?

Пока Дональд Трамп встречался в Белом доме с Ким Кардашьян для отвлечения внимания прочтенной публики от действительно важных политических событий, а параллельно с этим Майк Помпео убалтывал/подкупал/вербовал, (российский читатель, заставший правление Горбачева, может заметить некоторое сходство в политических приемах времен начала развала СССР и подобрать подходящий глагол на свой вкус) заместителя председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль в рамках «подготовки к саммиту».

Настоящую спецоперацию по «принуждению Кима к переговорам с Трампом» провел Сергей Лавров. Вчера в Пхеньян с необъявленным визитом прибыл Министр иностранных дел РФ в окружении мужчин в штатских костюмах, но с военной выправкой, без надлежащих полномочий на ведение подобных переговоров, но с большим желанием «порешать вопросы» по-пацански. Для придания легитимности группе «неназванных переговорщиков» возглавлял эту группу аж целый министр. (Кстати, о патриотизме: это еще «наш» министр или уже «не наш»?)

Саммит с КНДР запланирован на 12 июня, война с Ираном на 17 июля, «вопросы» надо решить очень срочно, еще до начала саммита, и уж, разумеется, до начала войны.

Будет саммит трехсторонним (с участием Южной Кореи) или двусторонним — зависит от стойкости Кима: согласится он на требования США, озвученные Лавровым или нет.

Вопросы, как я уже писала в предыдущем материале, поднимались следующие: руководителя Северной Кореи пытались убелить «добровольно» отказаться от денег СССР, выделенных на выравнивание баланса с Южной Кореей, перед объединением и заодно обсудили «щекотливую» тему, «попросив» Кима не отдавать боеголовки и ракеты Ирану, который и помог их создать, чем заметно продлил дни существования КНДР, как независимого государства и семейства Кимов во главе этого государства.

Никто из так называемых «переговорщиков» не был наделен полномочиями для обсуждения этих тем, и в случае отказа Кима от «заманчивой сделки» ему ничего не грозит.

Ну, разве что в следующем месяце Валентину Ивановну пришлют «для переговоров», сделать-то все равно ничего не могут… Полномочий нет ни у кого из них…

Вопрос лишь в том, поверит Ким этим «переговорщикам в штатском» и согласится на предательство интересов граждан КНДР и Ирана или нет.

Кстати, еще кому-то из заговорщиков в штатском надо совершить необъявленный вояж в Южную Корею, чтобы потребовать возврата 3 трлн., переданных корейцам, как аудиторам по трасту НМП еще И. Сталиным…

Иран-то все равно решили разбомбить, документы по трасту захватить или уничтожить, а деньги пропадут. «Зондеркоманда» под руководством аж целого министра и соберет с бору по сосенке, другого выхода нет – бюджет пуст и пилить больше нечего…