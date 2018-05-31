Битва за Георгиевскую ленту в Беларуси (ВИДЕО)

9 мая 2018 года, в День Победы, в Слуцке, государственный идеолог – Елена Томанова, сорвала с шестиклассницы Георгиевскую ленту. Возмущенный отец девочки – Геннадий Дубовский решил поинтересоваться у идеолога, на каком основании она это сделала. На что Томанова порекомендовала “поднять документы”, в них, по её мнению всё сказано…

С символикой всё понятно, небезразличные белорусы подняли на этот счет не только документы, смотрите об этом видео… А вот, документов, по которым разным идеологам разрешается срывать атрибуты одежды, тем более символы Победы, таких документов в Беларуси пока нет.

Зато есть закон “о декоммунизации” в современной Украине, согласно которому Георгиевская лента запрещена. Из чего, интересно, чем руководствовалась белорусский идеолог, срывая с ребенка Георгиевскую ленту – бандеровским законодательством, желанием выслужится перед начальством или своим отношением к прошлым поколениям Победителей?

Пусть это останется на её совести. До неё дела нет, она лишь винтик системы. Тут смысл в другом. Данный пример наглядно продемонстрировал вывод о том, что Яблоневая бутоньерка и современная белорусская государственная система, реализующая функции идеологии друг друга вполне достойны.

Вместе с этим, возникает резонный вопрос. Который рано или поздно, придется решать делом. От которого отмежеваться или отсидеться не получится. Какие выводы из этого должны сделать мы, чтобы быть достойными наших предков?

Подписываемся на канал: “Принуждение к правде”.

Автор: Забавский Кирилл Сергеевич