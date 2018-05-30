Уничтожение советского сверхобщества

Говорить о том, что в СССР капитализм победил коммунизм неуместно и в корне неправильно.

Советский Союз добился грандиозных успехов. Казалось бы, это является очевидной истиной. Но и в настоящее время ультра либеральные круги оспаривают этот факт. Небритые особи с наигранной убеждённостью поносят замечательное время в истории России. Время, когда в нашей стране сложилась устойчивая организация работы сотен тысяч предприятий и учреждений. В такой системе организации многомиллионных масс любое преобразование, кажущееся вполне разумным могло привести к катастрофе.Для достижения катастрофы космополиты толкали Н. С. Хрущёва на реформы и пытались подтолкнуть на проведение реформ Л. И. Брежнева, при котором Россия уже утвердилась в статусе сверхдержавы. И делали они это, понимая, что консерватизм был важнейшим условием стабильности и живучести советского социалистического общества. Радикальные либералы вторили Западу и истерично кричали: «дальше так жить нельзя», «нужно что-то делать».Это была идейная установка на разрушение Советского Союза, из неё вытекали все последующие беды. И она была вбита в головы советских людей. Радикальные либералы добились выдающихся успехов, так как многие граждане нашей страны стали вслед за ними повторять, что так жить нельзя.Эта установка начала овладевать и умами отдельных высокопоставленных партийных и государственных деятелей. В действительности не было буквально никаких оснований для действий, носящих радикальный характер. Русская трагедия, конечно, не могла состояться без усилий со стороны Запада.А. А. Зиновьев пишет: «Общий жизненный уровень в Советском Союзе в брежневский период был сравнительно высокий, думаю, что самый высокий за всю историю России. А в некоторых районах он был выше, чем даже в западных странах (например, в Грузии). Когда теперь западная и прозападная пропаганда в странах бывшего Советского Союза вопит о том, что будто бы население было нищим, особенно в национальных республиках и областях, то это – наглая ложь.Анализ социальной структуры советского населения и образа жизни различных слоёв убедительно говорит о том, что в стране почти никто (за редким исключением) не думал ни о каком переходе от социализма (коммунизма) к капитализму. Даже жулики не думали об этом, поскольку они были советские жулики, т. е. имели возможность наживаться нечестным путём именно за счёт условий советского общества».Идея смены общественного строя пришла при М. С. Горбачёве в годы перестройки, когда стало ясно, что перестройка ведёт промышленность, сельское хозяйство, науку и культуру в пропасть. Возникла идея смены общественного строя. Эта идея возникла под давлением Запада. Она была привнесена Западом в условиях кризиса советской социалистической системы. А кризис в основном возник из-за реформ, проводимых Горбачёвым.Обыкновенный кризис, который периодически случается во всех странах западного мира. Оказал влияние на возникновение кризиса и высокий уровень прироста населения в послевоенные годы, которое увеличилось более чем на 100 млн. человек только за тридцать последних лет. Многие западные эксперты считают, что никакая западная страна не выдержала бы такую нагрузку и впала бы в кризисное состояние из-за одной этой причины.Советский Союз с ростом населения успешно справлялся, обеспечивая всех жильём, работой, возможностью получения всех видов образования и медицинского обслуживания. Но когда в годы перестройки начали проводить сотни реформ, направленных против нашего государства, оно не смогло выиграть бой с превосходящими силами противника.Вышеуказанный автор пишет, что в западных масс-медиа тот процесс, который начался в Советском Союзе в 1985 году, изображается как результат исключительно внутренних советских причин, главным образом как результат банкротства коммунистического социального строя. Эту позицию усвоили и советские (российские) интеллектуалы и реформаторы, используя её как оправдание своей роли в этом процессе. Но это вопиющая идеологически-пропагандистская ложь.Можно признать, что в созревании кризиса в Советском Союзе решающую роль сыграли причины внутренние (хотя не они одни), но в развёртывании кризиса и в последующем крахе страны решающая роль принадлежит причинам внешним. Советский Союз был разгромлен в ожесточённой борьбе с превосходящими силами внешнего врага, имя которого – Запад.Говорить о том, что капитализм победил коммунизм в данном случае неуместно и в корне неправильно. Такие утверждения были бы верны, если бы Запад и СССР были одинаковы во всём, кроме социального строя. В реальности таких одинаковых условий не было. Запад превосходил Советский Союз по основным факторам, игравшим решающую роль в холодной войне, в том числе по количеству денежных средств. По сравнению с СССР Запад, особенно США, был несметно богат. Именно силой денег Запад сумел разрушить СССР и социалистический общественный строй (русский коммунизм), что привело к трагедии русский народ.«Советская официальная идеология обнаружила полную неспособность отстаивать положительные достижения своего общественного строя и критиковать дефекты западного, оказалась не подготовленной к массированной идеологической атаке со стороны Запада.В стране началась идеологическая паника. Появились идеологические дезертиры, предатели, перевёртыши. Идеологические генералы начали перебегать к противнику. Началась беспримерная оргия очернения всего, что касалось советской истории, советского социального строя и коммунизма вообще. Идеологический перелом не ограничился сферой сознания. Новая идеология («новое мышление») стала внедряться в практику», – утверждает А. А. Зиновьев.Началось проведение серии насильственных вредоносных реформ. Идеологический кризис усугубила и расширила так называемая политика гласности. В этот период были оклеветаны все святыни советской истории и сама советская реальность. Идеалы заимствовались в царской дореволюционной России и на Западе.За разрушение в годы «перестройки» всех основ советского общества и позорную капитуляцию в холодной войне с Западом М. С. Горбачёв был вознаграждён тем же Западом званиями «Человек года», «Человек десятилетия», Нобелевской премией мира и многими другими подарками.Предательство Горбачёвым и другими политическими лидерами Советского Союза и социалистического общественного строя и было одной из причин, приведших русский народ к трагедии.Самое страшное, что в период горбачёвской перестройки произошло моральное, психологическое и идейное разложение не только правящего слоя, но и основной части населения нашей страны. Все несметные богатства западного сверхобщества были брошены на уничтожение советского сверхобщества. В 1991 году в России победила не демократия, а внутренние силы разрушения и ограбления страны, поддерживаемые и манипулируемые Западом.Надо сказать, что Запад пытается проектировать будущее всего человечества. Он стремится направить человечество на путь неизбежной глобальной катастрофы. И русский народ к трагедии вели тысячи иностранцев под видом всякого рода советников и представителей западных фирм и организаций. Мирная пропаганда достоинств западной цивилизации для народов оказалась более мощным разрушительным средством, чем оружие.В России были разрушены в течение семидесяти лет создаваемые миллионами людей система власти, социальная организация трудовых коллективов и идеология. В течение нескольких лет национальный доход уменьшился на 40 %, тогда как за годы войны с Германией он снизился на 17 %. В российском обществе утвердилась установка, как будто русские не способны производить то, что производят на Западе.С помощью такой установки во время правления страной Б. Н. Ельциным Запад избавлялся от самого сильного конкурента в области наукоёмкого производства и высоких технологий. Не смотря на очевидные истины и в настоящее время сотни завсегдатаев телевидения продолжают воспевать демократию и проклинать советскую власть. А вот «прозревший» учёный А. А. Зиновьев, сравнивая революцию 1917 года с переворотом 1991 года, написал следующее: «Результатом революции 1917 года явился грандиозный процесс созидания и побед. Советский Союз (бывшая Российская империя) превратился в сверхдержаву, перед которой трепетала вся планета. Успехи её во всех сферах жизни были бесспорны даже для её врагов. Она стала великим соблазном для угнетённых народов и классов планеты.Одной из исходных и важнейших целей организаторов холодной войны Запада против Советского Союза было намерение лишить последний роли соблазнительного образца для сотен миллионов обитателей планеты. А что явилось результатом «революции сверху» после 1985 года? Разрушение всего достигнутого за годы советского строя, деградация во всех сферах общества, распад страны, деморализация всего населения, отчаяние, превращение страны в колонию Запада.Революция 1917 года спасла Россию от гибели, продолжила историю её как великой державы, сохранив и умножив лучшие её достижения. Считать советский период русской истории чёрным провалом есть чудовищная ложь. Чёрный провал на самом деле наступил только теперь. Теперь (в 1990-х годах) в России действительно произошёл полный разрыв поколений – политический, гражданский, идейный, культурный, моральный, психологический.Убийство повстанцев 3-4 октября 1993 года кровью закрепило сложившееся положение, как бы придало ему статус законности. Оно стало историческим рубежом, знаменующим собой искусственный обрыв естественного хода русской истории.Антикоммунистический переворот в России успешно завершился 3-4 октября 1993 года. Закончилась великая история России. Закончилась самым позорным образом. Россия сыграла свою историческую роль, создав первое в истории коммунистическое общество, которое позволило ей на короткое время сохранить независимость от Запада и даже составить ему конкуренцию в борьбе за мировое господство. Теперь она эту роль утратила, думаю, навсегда».И сегодня, спустя четверть века после успешно завершённого антикоммунистического переворота Россия не может выбраться из чёрного провала. Председатель КПРФ Г. А. Зюганов видимо уже забыл, что социализм – это, прежде всего, отсутствие частной собственности на средства производства. Совсем не случайно кандидат на пост президента от КПРФ выступал как собственник, а не как коммунист. Коммунист обязан был заявить о необходимости национализации приватизированных заводов, фабрик, предприятий добывающей промышленности и земли, о том, что они должны принадлежать государству, всему народу и прибыль от них должна поступать в распоряжение всех трудящихся, а не в руки искусственно созданных собственников.Остаётся только надеяться, что здравый смысл, справедливость, правда восторжествуют, и Россия поймёт, что её спасение и сила только в социалистическом общественно-политическом строе.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com