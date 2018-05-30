Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2018
- Вчера 23:10 Книга Памяти Донбасса: Гриняк Александр Владимирович погиб как герой.
- Вчера 22:12 Гуманитарная помощь школам Донецка от ВС ДНР и ОД “Добро-на-Дону”.
- Вчера 20:40 «На Донбассе ад, много раненых: подняты истребители ВСУ», — киевские СМИ сеют ужас (ВИДЕО).
Книга Памяти Донбасса: Гриняк Александр Владимирович погиб как герой
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Гуманитарная помощь школам Донецка от ВС ДНР и ОД “Добро-на-Дону”
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«На Донбассе ад, много раненых: подняты истребители ВСУ», — киевские СМИ сеют ужас (ВИДЕО)
Киевские СМИ продолжают запугивать украинцев страшными заголовками и пугающими статьями
В командовании карательной операции сегодня сообщили, что на Донбассе была срочно поднята истребительно-бомбардировочная авиация, пишет издание Politeka.
За минувшие сутки ситуация в районе ведения боевых действий оставалась напряжённой, продолжались позиционные бои.
«Активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населённых пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении. Также в районах населённых пунктов Светлодарск, Новосёловка Вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.
На обстрелы противника из миномётов и стрелкового оружия подразделения Объединённых сил решительно отвечали огнём», — сообщили в ООС.
Всего за сутки противник 37 раз нарушал режим тишины. Из них в девяти случаях были использованы миномёты 82-го и 120-го калибра.
Также, по сообщению пресс-службы ООС, во время боевых действий 6 украинских оккупантов получили ранения. Они отправлены в госпитали.
Вместе с тем, в Объединённых оккупационных силах активно идёт подготовка всех сил и средств к выполнению боевых задач:
«В Объединённых силах активно идет подготовка всех сил и средств к выполнению задач по назначению. Так, в течение последней недели осуществлялась внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав Объединённых сил. Целью учебных мероприятий стало достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей. В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась. Слава Украине!», — сообщили в ВСУ.
Как ранее сообщалось, во время обстрела жилых районов на Донбассе погибла 15-летняя Даша Каземирова, её бабушка шокировала Украину, обвинив ВСУ в этом обстреле и убийстве ребёнка.
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