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Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2018

07:24. 30 мая 2018 Просмотров - 264 Нет комментариев Опубликовал:

Книга Памяти Донбасса: Гриняк Александр Владимирович погиб как герой

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Гуманитарная помощь школам Донецка от ВС ДНР и ОД “Добро-на-Дону”

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«На Донбассе ад, много раненых: подняты истребители ВСУ», — киевские СМИ сеют ужас (ВИДЕО)

«На Донбассе ад, много раненых: подняты истребители ВСУ», — киевские СМИ сеют ужас (ВИДЕО) | Русская весна

Киевские СМИ продолжают запугивать украинцев страшными заголовками и пугающими статьями

В командовании карательной операции сегодня сообщили, что на Донбассе была срочно поднята истребительно-бомбардировочная авиация, пишет издание Politeka.

За минувшие сутки ситуация в районе ведения боевых действий оставалась напряжённой, продолжались позиционные бои.

«Активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населённых пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении. Также в районах населённых пунктов Светлодарск, Новосёловка Вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.

На обстрелы противника из миномётов и стрелкового оружия подразделения Объединённых сил решительно отвечали огнём», — сообщили в ООС.

Всего за сутки противник 37 раз нарушал режим тишины. Из них в девяти случаях были использованы миномёты 82-го и 120-го калибра.

Также, по сообщению пресс-службы ООС, во время боевых действий 6 украинских оккупантов получили ранения. Они отправлены в госпитали.

Вместе с тем, в Объединённых оккупационных силах активно идёт подготовка всех сил и средств к выполнению боевых задач:

«В Объединённых силах активно идет подготовка всех сил и средств к выполнению задач по назначению. Так, в течение последней недели осуществлялась внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав Объединённых сил. Целью учебных мероприятий стало достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей. В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась. Слава Украине!», — сообщили в ВСУ.

Как ранее сообщалось, во время обстрела жилых районов на Донбассе погибла 15-летняя Даша Каземирова, её бабушка шокировала Украину, обвинив ВСУ в этом обстреле и убийстве ребёнка.

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«На Донбассе ад, много раненых: подняты истребители ВСУ», — киевские СМИ сеют ужас (ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
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