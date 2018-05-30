Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2018

Киевские СМИ продолжают запугивать украинцев страшными заголовками и пугающими статьями

В командовании карательной операции сегодня сообщили, что на Донбассе была срочно поднята истребительно-бомбардировочная авиация, пишет издание Politeka.

За минувшие сутки ситуация в районе ведения боевых действий оставалась напряжённой, продолжались позиционные бои.

«Активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населённых пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении. Также в районах населённых пунктов Светлодарск, Новосёловка Вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.

На обстрелы противника из миномётов и стрелкового оружия подразделения Объединённых сил решительно отвечали огнём», — сообщили в ООС.

Всего за сутки противник 37 раз нарушал режим тишины. Из них в девяти случаях были использованы миномёты 82-го и 120-го калибра.

Также, по сообщению пресс-службы ООС, во время боевых действий 6 украинских оккупантов получили ранения. Они отправлены в госпитали.

Вместе с тем, в Объединённых оккупационных силах активно идёт подготовка всех сил и средств к выполнению боевых задач:

«В Объединённых силах активно идет подготовка всех сил и средств к выполнению задач по назначению. Так, в течение последней недели осуществлялась внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав Объединённых сил. Целью учебных мероприятий стало достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей. В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась. Слава Украине!», — сообщили в ВСУ.

Как ранее сообщалось, во время обстрела жилых районов на Донбассе погибла 15-летняя Даша Каземирова, её бабушка шокировала Украину, обвинив ВСУ в этом обстреле и убийстве ребёнка.

Читайте также: Жестокие кадры: каратель ВСУ уничтожен при прорыве в Донецк (ФОТО 18+)