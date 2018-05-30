Смех
07:31. 30 мая 2018 Просмотров - 163 Один комментарий Опубликовал: brahman
Смеялись вы когда-нибудь несколько минут подряд не в силах остановиться? Мне знаком такой смех. Каждый раз эту реакцию запускала не какая-то шутка, а проясняющий новый взгляд.
Целый слой затвердевших убеждений неожиданно рассыпался в смехе. Концептуальные крепости оборачивались призрачными иллюзиями и на глазах лопались. Привычные роли вылезали одна за другой и с ходу со смехом разоблачались.
Мелькали воспоминания о времени, когда я не умел эти роли играть. Так хотелось почувствовать себя серьезным взрослым человеком. Лет с пяти. И я так старался. И верил. И вдруг видишь, как все это наиграно.
А за всеми раздвинутыми ширмами остается ребенок — финальная ипостась, свободная от претензий на знание жизни.
С детства нас приучают верить, что серьезная энергетика взрослого мира и есть реальная жизнь. А игривая легкость — этап наивности, которую надо «перерасти».
В итоге покупаемся на серьезность с полоборота. Отыгрываем свои драматичные роли, будто только это и есть реальность.
Возможно, присущий стрессу, нервный смех пробивается, когда градус драматичности так зашкаливает, что верить в серьезность жизни с прежним упрямством уже просто не получается.
Смех — просветляющее лекарство для души. Он разоблачает драматизм жизни вспышкой облегчения. Мы смеемся, когда важность раздутых значений на глазах рассыпается. Трагизм, познавшего жизнь старца, оказывается нелепым детским капризом.
Источник: nashaplaneta.su
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через смех прививают нетральное отношение к злу и негативное отношение в дальнейшем к добру.Со смехом надо быть осторожнее,по нравственности оценивать.Например.смеяться над тем как человек упал или ударился.