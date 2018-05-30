Смеялись вы когда-нибудь несколько минут подряд не в силах остановиться? Мне знаком такой смех. Каждый раз эту реакцию запускала не какая-то шутка, а проясняющий новый взгляд.Целый слой затвердевших убеждений неожиданно рассыпался в смехе. Концептуальные крепости оборачивались призрачными иллюзиями и на глазах лопались. Привычные роли вылезали одна за другой и с ходу со смехом разоблачались.Мелькали воспоминания о времени, когда я не умел эти роли играть. Так хотелось почувствовать себя серьезным взрослым человеком. Лет с пяти. И я так старался. И верил. И вдруг видишь, как все это наиграно.А за всеми раздвинутыми ширмами остается ребенок — финальная ипостась, свободная от претензий на знание жизни.С детства нас приучают верить, что серьезная энергетика взрослого мира и есть реальная жизнь. А игривая легкость — этап наивности, которую надо «перерасти».В итоге покупаемся на серьезность с полоборота. Отыгрываем свои драматичные роли, будто только это и есть реальность.Возможно, присущий стрессу, нервный смех пробивается, когда градус драматичности так зашкаливает, что верить в серьезность жизни с прежним упрямством уже просто не получается.Смех — просветляющее лекарство для души. Он разоблачает драматизм жизни вспышкой облегчения. Мы смеемся, когда важность раздутых значений на глазах рассыпается. Трагизм, познавшего жизнь старца, оказывается нелепым детским капризом.

Источник: nashaplaneta.su