Почему дорожает бензин
Почему дорожает бензин? Что с этим делать и почему Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ограничивается лишь письмами и констатацией факта?
В эфире радио «Комсомольская правда» обсудили насущные текущие проблемы и актуальные новости:
00:00 – 4 года Евразийскому союзу: промежуточные итоги
02:00 – Перспективы Евразэс
09:35 – О росте цен на бензин
13:20 – Как сдержать рост цен на бензин
14:54 – Антимонопольный комитет должен работать
20:54 – Сколько стоит бензин в других странах
20:38 – Огнемет не лучшее средство от тараканов
23:47 – Приватизация прибыли, национализация убытков.
27:27 – ФАС и ФАК
28:08 – Надо ли ещё поднимать цены на бензин
29:08 – Национализация — лучшая помощь олигархам
32:25 – О голодовке террориста Сенцова
Источник: nstarikov.ru