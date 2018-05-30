Почему дорожает бензин? Что с этим делать и почему Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ограничивается лишь письмами и констатацией факта?



В эфире радио «Комсомольская правда» обсудили насущные текущие проблемы и актуальные новости:

00:00 – 4 года Евразийскому союзу: промежуточные итоги

02:00 – Перспективы Евразэс

09:35 – О росте цен на бензин

13:20 – Как сдержать рост цен на бензин

14:54 – Антимонопольный комитет должен работать

20:54 – Сколько стоит бензин в других странах

20:38 – Огнемет не лучшее средство от тараканов

23:47 – Приватизация прибыли, национализация убытков.

27:27 – ФАС и ФАК

28:08 – Надо ли ещё поднимать цены на бензин

29:08 – Национализация — лучшая помощь олигархам

32:25 – О голодовке террориста Сенцова

Источник: nstarikov.ru