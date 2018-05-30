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Почему дорожает бензин

13:54. 30 мая 2018 Просмотров - 180 Нет комментариев Опубликовал:

Почему дорожает бензин? Что с этим делать и почему Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ограничивается лишь письмами и констатацией факта?


В эфире радио «Комсомольская правда» обсудили насущные текущие проблемы и актуальные новости:

00:00 – 4 года Евразийскому союзу: промежуточные итоги
02:00 – Перспективы Евразэс
09:35 – О росте цен на бензин
13:20 – Как сдержать рост цен на бензин
14:54 – Антимонопольный комитет должен работать
20:54 – Сколько стоит бензин в других странах
20:38 – Огнемет не лучшее средство от тараканов
23:47 – Приватизация прибыли, национализация убытков.
27:27 – ФАС и ФАК
28:08 – Надо ли ещё поднимать цены на бензин
29:08 – Национализация — лучшая помощь олигархам
32:25 – О голодовке террориста Сенцова

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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