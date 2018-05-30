Пенсии стариков съел футбол

Для начала приведем две цитаты.

Первая принадлежит министру финансов Антону Силуанову, который так обосновал повышение пенсионного возраста для россиян

— Нам нужно повышать пенсии, задача, поставленная президентом — выше уровня инфляции… Нам нужно пополнять наш Пенсионный фонд. Мы сегодня говорили о том, что если ничего не делать, то у нас на одного работающего будет приходиться два пенсионера. Это ужасная ситуация. Никакая структура финансовая этого не выдержит.

А теперь вторая цитата.

— Не считаете ли вы, что траты российских футбольных клубов на легионеров слишком высоки? — спросили в субботу вице-премьера РФ по спорту, туризму и молодежной политике Ольгу Голодец.

— Конечно, — ответила она. — Траты должны соответствовать результатам. В этом смысле мы должны ожидать большего.

На первый взгляд, ничего общего между этими высказываниями нет. Но это не так. Напомним, кстати, что до своего нынешнего назначения Голодец как раз в числе прочих курировала и вопросы пенсионного обеспечения. А теперь Ольга Юрьевна — главный специалист по спорту и туризму. Поэтому вопрос о тратах на «забугорных» специалистов «ногомяча» как нельзя более уместен.

Тем более, когда чиновники плачутся о нехватке средств для пополнения Пенсионного фонда.

Миллионы евро ежегодно в чужие карманы

Некоторые издания подсчитали, сколько денег было потрачено за время существования Российской профессиональной футбольной лиги (РФПЛ). За исходную точку был взят сезон-2006, в котором впервые появились количественные ограничения на легионеров (в 2005-м они тоже были, но тогда футболисты, проведшие хотя бы 10 матчей за свою сборную, под лимит не попадали).

При расчете использовались данные портала Transfermarkt.de. Речь идет только о суммах трансферов. Агентские вознаграждения, подъемные для свободных агентов, зарплата и прочие расходы не учитывались. То есть сумму можно смело умножать втрое, а то и вчетверо.

Итак, официально за истекшие 12 лет суммарно на легионеров было потрачено 1 621 101 000 (один миллиард шестьсот двадцать один миллион сто одна тысяча) евро. (Более подробно, на кого, сколько и когда можно узнать здесь)

Как и ожидалось, впереди всех «Зенит» и «Спартак» — «подшефные» «Газпрома» и «Лукойла». Питерцы за эту дюжину лет купили «иностранных ног» на 381,95 миллиона евро, а представители «народной» команды — на 212,3 миллиона евро. Если же брать среднегодовые траты на «импортный товар», то в числе рекордсменов «Зенит» — 31,8 миллиона евро, «Анжи» (набежало за несколько бриллиантовых лет Сулеймана Керимова) — 24,2 миллиона, «Спартак» — 17,7 млн., «Рубин» — 15,6 млн.

Ещё раз подчеркнем — это без учета зарплат и прочих выплат. Кроме того, не учтен «скромный» вклад в российский футбол зарубежных наставников — Хиддинка, Адвоката, Спаллети, Манчини, Карреры, Божовича и других. А также их мнгогочисленных штабов, включая врачей и физиотерапевтов.

И каких успехов после всех этих трат добился российский футбол? Скажем честно — очень скромных.

Вместо экономики и пенсий вкладываем в футболистов

Давайте называть вещи своими именами. На специалистов из-за «кордона» и порой далеко не самых лучших (особенно это касается игроков) мы тратим главным образом кровные бюджетные деньги, которые элементарно уходят из страны.

Если же ещё говорить о зарплатах, то «СП» уже сообщала, что ежедневная (!) зарплата питерского аргентинца Паредеса составляет 968 493 рублей! То есть годовую зарплату врача Паредес получает за 146 минут!

За сколько минут они получат среднюю пенсию, каждый может легко подсчитать сам, когда ознакомиться с информацией об их размере в каждом регионе России.

Жить по средствам. Но всем

Вывод простой. Если наши власти говорят о «трудном периоде», о необходимости «затянуть пояса», о том, что «нам нужно сплотиться», то это должно касаться всех. И платить несусветные деньги за шоу, да ещё не самого высокого качества — кощунственно. А сами профессиональные спортсмены, если хотят зарабатывать большие деньги, пусть пытаются пробиваться «наверх» в элитных зарубежных клубах. Два лучших футболиста мира — Криштиану Роналдо и Лионель Месси, кстати, зарабатывают свои десятки миллионов не в Португалии и Аргентине. Они понимают, что в их странах им не могут столько платить, что уровень жизни в целом на родине тоже не очень высок. И там, кстати, спортсменам не платят баснословных денег. Тем более из бюджета. Поэтому они поставили цель и теперь играют в самых успешных в последнее десятилетие клубах мира.

Так что деньги найти не так уж трудно. И возраст пенсионный повышать не нужно. Было бы желание.

Которого, увы, у нашего правительства нет.