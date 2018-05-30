Отсутствует аллергия? Поздравляю, это явный показатель, что в тебя встроены крепкие психические механизмы.
Если тебе в жизни настолько крупно повезло, что тебя обнесла эта чаша: иммунная фобия, названная аллергией, то и не трать время на чтение – закрой, и все.
Но перед этим с радостью осознай, что твоя свобода от аллергии – это не что-нибудь там, а явный показатель, что в тебя встроены крепкие психические механизмы.
И они находятся в хорошем рабочем состоянии.
От всей души поздравь себя с этим.
И мои поздравления прими.
Ну а если аллергия – это и твой крест…
То можешь посмотреть, почему это вообще имеет место.
Известно, что аллергия может появиться в 3-х случаях:
1. Человек родился с аллергией.
Это можно назвать кармической аллергией, и она самая загадочная: может в одно мгновение уйти навсегда, когда человек преодолевает какое-то жизненное испытание.
Нередко кармическая аллергия проявляется в крайних реакциях: в виде анафилаксии.
Такие аллергии – когда при контакте с аллергеном возникает анафилактический шок - еще не научились лечить.
И есть подозрение, что исцелять такие аллергии может только успешно пройденный кармический урок.
2. Осложнение после какой-то болезни.
И совсем не обязательно, что болезнь вирусной природы.
Аллергия может появиться в ответ на травму (например).
3. Аллергия как ответ на стресс.
Это самый распространенный случай появления аллергии.
И тут без разницы: это может быть как хронический стресс, так и сильное потрясение, полученное в результате одного трагического события. И такое событие не обязательно должно быть объективно трагическим. Субъективные трагедии – отвергнутая любовь, например, – тоже может вызвать сильнейшую аллергию.
…Но это так, к слову.
Чтобы просто показать: аллергия – она не бывает сама по себе.
Аллергия – это всегда следствие чего-то.
А основное, для чего я здесь использую перечисление причин аллергии, это чтобы сообщить об одном открытии:
каждый аллергик (КАЖДЫЙ!) знает,
почему у него появилась аллергия.
И даже те люди, у которых врожденная аллергия – тоже знают, почему (точнее, зачем) им эта аллергия.
…Но и это - тоже правда:
это знание может быть осознанным, а может быть загнано в глубины подсознания.
Если ты аллергик, но считаешь, что не знаешь причин своей аллергии, то сделай вот что: поднимись по тексту выше забрось в себя вопрос: какой случай мой? и прочти последовательно все 3 пункта
Твое подсознание тебе укажет на какой-то пункт.
Прими этот интуитивный ответ.
Источник: Рассылка Марты Николаевой-Гариной.
Как убедиться в реальности своего подсознания? Да ПРОСТО..
УБЕДИСЬ В РЕАЛЬНОСТИ СВОЕГО ПОДСОЗНАНИЯ
Чтобы получить доказательства реальности своего подсознания – т.е. убедиться,
- что твое подсознание
- не просто существует,
а и является могучей исполнительской силой – т.е.
безупречно и точно выполняет ВСЕ твои поручения и ВСЕ твои четкие приказы,
тебе понадобится провести один очень простой (а какой интересный!) опыт.
Перед тем как приступить к опыту, вспомни о призыве, который есть в Главных Книгах всех религий:
«…Создай единство тела, ума и души – и ты увидишь Царствие Небесное.
И ты познаешь Его Творца…»
Так вот.
В процессе опыта, который ты прямо сейчас проведешь,
ты – ВНИМАНИЕ! - совершенно свободно и без всяких усилий создашь
такое единство – и своими глазами увидишь, что так оно и есть: Творец – это ТЫ.
А еще ты увидишь и в полной мере осознаешь, что твой разум, объединенный с твоим телом
и твоим подсознанием (душой), как раз и составляет то Единство, для которого
ничего невозможного попросту нет.
Отведи себе 10 минут – свободно уложишься в это время – и начинай:
После того как проведешь этот простейший опыт, подтверждающий действительную реальность твоего подсознания как твоей разумной
(еще какой разумной!) внутренней силы, сядь и подумай:
а правильно ли ты поступаешь, когда, отдавая безусловный приоритет своей
логике (рассудочному сознанию), игнорируешь, не замечаешь и не привлекаешь
эту свою могучую внутреннюю силу: Твое Подсознание…
Всех Тебе Благ!
Марта Николаева-Гарина
Группа ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела"
Источник: cont.ws