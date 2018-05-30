Отсутствует аллергия? Поздравляю, это явный показатель, что в тебя встроены крепкие психические механизмы.

Если тебе в жизни настолько крупно повезло, что тебя обнесла эта чаша: иммунная фобия, названная аллергией, то и не трать время на чтение – закрой, и все.

Но перед этим с радостью осознай, что твоя свобода от аллергии – это не что-нибудь там, а явный показатель, что в тебя встроены крепкие психические механизмы.

И они находятся в хорошем рабочем состоянии.

От всей души поздравь себя с этим.

И мои поздравления прими.

Ну а если аллергия – это и твой крест…

То можешь посмотреть, почему это вообще имеет место.

Известно, что аллергия может появиться в 3-х случаях:

1. Человек родился с аллергией.



Это можно назвать кармической аллергией, и она самая загадочная: может в одно мгновение уйти навсегда, когда человек преодолевает какое-то жизненное испытание.



Нередко кармическая аллергия проявляется в крайних реакциях: в виде анафилаксии.



Такие аллергии – когда при контакте с аллергеном возникает анафилактический шок - еще не научились лечить.



И есть подозрение, что исцелять такие аллергии может только успешно пройденный кармический урок.

2. Осложнение после какой-то болезни.



И совсем не обязательно, что болезнь вирусной природы.



Аллергия может появиться в ответ на травму (например).

3. Аллергия как ответ на стресс.



Это самый распространенный случай появления аллергии.



И тут без разницы: это может быть как хронический стресс, так и сильное потрясение, полученное в результате одного трагического события. И такое событие не обязательно должно быть объективно трагическим. Субъективные трагедии – отвергнутая любовь, например, – тоже может вызвать сильнейшую аллергию.

…Но это так, к слову.

Чтобы просто показать: аллергия – она не бывает сама по себе.

Аллергия – это всегда следствие чего-то.

А основное, для чего я здесь использую перечисление причин аллергии, это чтобы сообщить об одном открытии:

каждый аллергик (КАЖДЫЙ!) знает,



почему у него появилась аллергия.

И даже те люди, у которых врожденная аллергия – тоже знают, почему (точнее, зачем) им эта аллергия.

…Но и это - тоже правда:

это знание может быть осознанным, а может быть загнано в глубины подсознания.

Если ты аллергик, но считаешь, что не знаешь причин своей аллергии, то сделай вот что: поднимись по тексту выше забрось в себя вопрос: какой случай мой? и прочти последовательно все 3 пункта

Твое подсознание тебе укажет на какой-то пункт.

Прими этот интуитивный ответ.

Источник: Рассылка Марты Николаевой-Гариной.

Как убедиться в реальности своего подсознания? Да ПРОСТО..

УБЕДИСЬ В РЕАЛЬНОСТИ СВОЕГО ПОДСОЗНАНИЯ

Чтобы получить доказательства реальности своего подсознания – т.е. убедиться,

- что твое подсознание



- не просто существует,



а и является могучей исполнительской силой – т.е.



безупречно и точно выполняет ВСЕ твои поручения и ВСЕ твои четкие приказы,

тебе понадобится провести один очень простой (а какой интересный!) опыт.

Перед тем как приступить к опыту, вспомни о призыве, который есть в Главных Книгах всех религий:

«…Создай единство тела, ума и души – и ты увидишь Царствие Небесное.

И ты познаешь Его Творца…»

Так вот.

В процессе опыта, который ты прямо сейчас проведешь,

ты – ВНИМАНИЕ! - совершенно свободно и без всяких усилий создашь

такое единство – и своими глазами увидишь, что так оно и есть: Творец – это ТЫ.

А еще ты увидишь и в полной мере осознаешь, что твой разум, объединенный с твоим телом

и твоим подсознанием (душой), как раз и составляет то Единство, для которого

ничего невозможного попросту нет.

Отведи себе 10 минут – свободно уложишься в это время – и начинай:

После того как проведешь этот простейший опыт, подтверждающий действительную реальность твоего подсознания как твоей разумной (еще какой разумной!) внутренней силы, сядь и подумай: а правильно ли ты поступаешь, когда, отдавая безусловный приоритет своей логике (рассудочному сознанию), игнорируешь, не замечаешь и не привлекаешь эту свою могучую внутреннюю силу: Твое Подсознание… Всех Тебе Благ! Марта Николаева-Гарина источник Группа ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела"

Источник: cont.ws