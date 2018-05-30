Открытая перевалка угля в портах Находки. Что это ? Государственный геноцид и экоцид Южного Приморья ?

В Находке 4 года назад мы с подругой подали уведомление о проведении пикета против открытой перевалки угля и планируемого строительства нефтехимического кластера в пади Елизарова. Несмотря на то, что уведомления о пикете были поданы в соответствии с законодательством РФ, через 10 минут после начала пикета полиция нас задержала и увезла в участок.

Потом были суды, где наш пикет объявили незаконным и нам постановили выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей. Нам тогда дали понять, что загрязнять город открытой перевалкой угля – можно, а протестовать против этого – нельзя, даже если протестующих всего двое, и мы – женщины.

На тот момент угольная пыль пришла еще не в каждый дом, от открытой перевалки угля страдал тогда еще не весь город, но уже была понятна тенденция: ведь развалили все предприятия в портах и сократили большую часть сотрудников, значит, порты будут предназначены для чего-то другого. И судя по тому, что там ничего не строили, не реконструировали, а только разрушали, мы понимали, что никакого цивилизованного производства в портах не будет.

Между тем по телевизору шли ролики о том, что в городе будет строиться закрытый угольный терминал, и наивные люди верили этому, хотя это была элементарная ложь.

Хотя, конечно, нашлись неравнодушные жители Находки, которые уже писали обращения о загрязнении города угольной пылью в Роспотребнадзор, прокуратуру, и даже получали ответы, что по их заявлениям проводилась проверка, в результате которой было установлено, что предельно-допустимая концентрация содержания вредных веществ в воздухе превышена в 13 раз. Таким образом уже официально подтверждалось, что в жизнь горожан на самом деле незаметно пришла угольная пыль.

У нас не было никаких общественных слушаний, нас никто не спрашивал, хотим ли мы так жить или нет. Нас сначала обманули, усыпив бдительность роликами по местному телевидению, а потом уже начали бороться. Нет, не со стивидорами, уничтожающими нашу Находку, а с нами, с теми, кто пытался и пытается этому противостоять.

Прошло почти два года, объемы перевалки угля только увеличивались, никаких мер по пылеподавлению не применялось, либо применялись неэффективные, для галочки, или только — на бумаге. Жители Находки забыли, что такое белый снег, подоконники и отливы приходится каждый день отмывать от угля, почти полностью загрязнена акватория залива Находки, что особенно видно зимой, когда на льду лежат толстые слои угольной пыли.

А позднее, то, что первое время жители просто воспринимали, как неудобство, грязь, стало приносить свои самые страшные плоды – катастрофический рост в городе бронхолегочных заболеваний, онкологии, болезни систем кровообращения. Ведь угольная пыль – это не просто грязь, угольная пыль – это мощный канцероген.

Народное возмущение нарастало, люди стали в ужасе осознавать, что качество их жизни незаметно ухудшилось. Значительно ухудшилось. Окна в домах стали открывать все реже, дети гуляли на улице все реже, а лепить снежки, снеговиков – то, что является частью любого детства — стало им и вовсе недоступно.

Детство кончилось, когда ребятишки сняли на видео подоконники и парты в школах выложили это в Инстаграм. Дети по сути тоже стали кричать о помощи, умоляли принять меры — они, совсем юные граждане Находки, тоже поняли, что так жить нельзя.

Да, в войну дети учились и в подвалах, голодные, под грохот снарядов. Но сейчас не война. Давно не война. Не война, а просто бизнес. Бизнес, основанный на вывозе наших общих природных ресурсов из страны для обогащения кучки олигархов, приближенной к власти.

Но протестуют люди не поэтому, людям объяснили, что протестовать по таким причинам – это политика, а политика – грязное дело. Открытая перевалка угля – чистое дело, а политика – грязное. Люди протестуют потому, что все это делается еще и с максимальным уничтожением нашей среды обитания, нашего здоровья и жизней.

Любой, кто приедет на кладбище в Находке, может своими глазами увидеть, какая у нас в городе жуткая смертность среди людей среднего возраста. Средний возраст – это те, на ком держится государство, когда дети еще не могут, а старики не могут уже.

За прошлый год, по данным отдела статистики, из Находки уехало почти пять тысяч человек — большая цифра для нашего города. И этих людей можно понять.

Потому что жуткий стресс испытывает все взрослое население города, страх, что же теперь делать, куда бежать, как спасти себя и свою семью? Причем, продавать квартиры по рыночной стоимости с каждым годом становится все сложнее, ну, нет у нас дураков покупать квартиры с видом на открытую перевалку угля. И что делать? Как быть, к примеру, учительнице из Находки с зарплатой 18 тысяч, матери-одиночки, с квартиркой на Астафьева, в эпицентре перевалки? Или мамочке – продавцу, у которой на руках двое детей, нет алиментов, и комната в малосемейке, к тому же эта малосемейка попадает в санитарно-защитную зону, в ста метрах – тысячи тонн угля, и угольная пыль, которой они дышат.

Да, уголь – не единственная проблема в нашем городе, и даже не основная. Уголь – это следствие, точнее, одно из следствий, а причина – преступная власть. Чиновники от власти же — эти вполне себе обычные люди в обычных костюмах и с виду, вроде как даже русские…

Все это время власть, и местная, и краевая, и федеральная, делала вид, что нас нет. Не существует. Есть зона отчуждения, дескать, неужели вам не понятно: раз в городе за последние 20 лет ничего не построено — муниципального, федерального, — а большая часть из того, что было построено сразу после войны, постепенно приходило в негодность и разрушалось, то город списали в утиль?



В Находке нет ни одного парка культуры, ни одного! Нет нормальных дорог, часть муниципальной собственности была продана за копейки и так и не доведена до ума, стоят развалины по всему городу: жилые дома, бассейн, вечерняя школа, школа-интернат; куча недостроя, на которые были списаны бюджетные деньги, но, видимо, разворованы в процессе.

Одним словом, пожелай власть или силовые структуры навести порядок в городе и привлечь виновных за все это к ответственности – здесь поле непаханое. Но это же не пикет, сами понимаете. За пикет — и арест, и суды и штрафы... А за геноцид и экоцид что?..

Кстати, о школе – интернате. Там ведь были самые незащищенные дети, те, за кого никогда не заступятся родители. И их вывезли из экологически чистого района, в зеленой зоне, в школу «Полюс» прямо на мысе Астафьева, где один из самых крупных стивидоров осуществляет свою преступную деятельность. Именно преступную, причем не только по отношению к детям из интерната, но и к ученикам школы, к воспитанникам детских садов этого района, к жителям, к морю.

Год назад на акцию протеста против открытой перевалки угля вышло уже более трех тысяч жителей Находки. Нашу проблему показали по всем федеральным ТВ-каналам, о ней написали краевые и федеральные СМИ.

Депутат Госдумы РФ обнародовал нашу проблему на очередном ее заседании. А потом жители даже дозвонились на прямую линию Путина. И тогда он пообещал взять это дело под свой личный контроль. Нас заметили, но не с целью навести порядок в городе, а с целью, судя по всему, максимально приглушить народный протест.



Это не чья-то нелепая оплошность, а вполне себе государственная политика – разрешать такую перевалку опасного для окружающих груза, и плевать на людей. Иначе этот беспредел можно было бы решить одним телефонным звонком, одним указом о запрете такой деятельности, хотя и указа, и законов о разрешении такой деятельности тоже нет, а порты Находки изначально не были приспособлены для подобного «производства».

Именно поэтому причальные стенки не выдерживают таких все увеличивающихся сыпучих грузов — все старые предприятия по линии залива, там, где осуществляется перевалка, были разрушены,

При этом методы подавления народного протеста просто издевательские. В школе «Полюс», которая находится в эпицентре перевалки, пообещали установить пластиковые окна, дескать, так через окна будет попадать меньше пыли, а городу пообещали подарить машину, которая отмывает угольную пыль от асфальта.

Других задобрили установкой счетчиков, которые отвлекли на себя внимание активистов, пока те не поняли, что их в очередной раз обманули, так как счетчики оказались неэффективными, не предназначенными для измерения того, чем недовольны жители. И т.д., и т.п.

Стивидоры проводили фестивали, многочисленные заседания многочисленных комиссий, куда приглашали тех, кто особо лоялен к власти, создавали свои общественные организации, которыми пытались подменить гражданское общество…

Поначалу еще жителей города пытались даже стыдить, дескать, зачем сор из избы выносите, зачем приглашаете СМИ, подписи собираете, ведь от угля в городе не только невозможно жить и дышать, но зато идут налоги в городской бюджет?

Правда, при ближайшем рассмотрении никаких значимых поступлений в городской бюджет жители не увидели, да и жизнь, здоровье -это совсем не те категории, которыми люди готовы жертвовать ради абстрактного городского бюджета. Горожане и так не знают, куда тратят бюджетные средства, потому что на Находку сегодня нельзя смотреть без слез.

Жители города загнаны в тупик, вроде бы заявления и жалобы на открытую перевалку угля принимают, входящие номера ставят, вроде бы даже что-то отвечают, вроде, как и судебные процессы идут, и даже штрафуют стивидоров на смешные (при их-то доходах!) 20 тысяч рублей, а воз и ныне там.

Вот уже и дальневосточные ученые бьют тревогу, ведь угольная пыль оседает не только на подоконниках, не только в легких наших граждан, но и на дно залива Находка.

Уже сегодня жители выкладывают в социальных сетях фото и видео убитого углем морского дна, черных от угля крабов и других морских обителей.

Этим летом угольная угроза нависла и над Славянкой, а также над заливом «Восток», который, как известно, является морским государственным заказником. Жители объединяются, пытаясь противостоять превращению всего Приморского края в зону отчуждения, но это пока не помогает преодолеть беду.

Единственный шанс, которым мы еще не воспользовались - это проведение референдума, и наша инициативная группа активно работает по данному вопросу. Вынуждена, раз ни губернатор Тарасенко за год не смог ничего сделать, ни Путин за столько лет.