Как известно, на протяжении уже долгого времени американские власти дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке, при этом находясь там незаконно.

Накануне стало известно о намерении США осуществить постановочную химатаку в САР. Такую информацию сообщило Сирийское арабское информационное агентство САНА. Для чего это делает Вашингтон, понятно сразу. Очевидно, американские разведывательные и военные службы используют своих агентов для инсценировки химического нападения в некоторых районах страны с целью обвинить в этом официальный Дамаск. Кроме того, в подготовке к акциям западные власти используют террористов ИГ (запрещенная организация в РФ).



Стоит отметить, что уже организована специальная база для обучения местных жителей. Именно туда радикальные исламисты забирают жителей из районов, подконтрольных Сирийским демократическим силам, чтобы обучать, как правильно изображать последствия атаки.

Примечательно, что еще в начале апреля текущего года появились данные о якобы применении отравляющих химических веществ в сирийском городе Дума. Разумеется, западная коалиция во главе с США обвинила во всем сирийского президента Башара Асада. В свою очередь, президент САР Башар Асад назвал все эти обвинения фарсом, а якобы имеющиеся видеодоказательства – постановкой. Также не подтвердили факта химической атаки и местные жители.

Опровергли сообщения об использовании сирийскими войсками химоружия и в Минобороны РФ.

«Решительно опровергаем эту информацию. Ряд западных стран осуществляет меры информационного характера по срыву данной операции. Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами САР химического оружия», – заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Надо сказать, после апрельского инцидента США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства запрещенных веществ.

Таким образом, в очередной раз Вашингтон продемонстрировал политику двойных стандартов. Заявляя о стремлении борьбы с террористами, американские власти только и делают, что поддерживают боевиков, дестабилизируя ситуацию в регионе. Ну, а бездоказательные обвинения и сфабрикованные фейки ставят черное пятно на политике Штатов.





