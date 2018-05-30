Люди! Ещё раз оцените масштаб той лжи, в которой мы все живём как в концлагере!

Всё, что вы прочтёте ниже — начальные страницы моего нового сборника "Откуда черпать истинное учение Христа?" Итак, поехали...

Наша религиозная история — один сплошной непридуманный детектив с массой очень жестоких и крайне хитроумных преступлений, а также убийств, совершённых людьми, называвшими себя «служителями Бога», священниками и «первосвященниками». Узнать закулисную сторону Христианства, на мой взгляд, читателю будет не только интересно, но и полезно! Ведь знание о прошлом позволяет любому человеку понять настоящее и даже заглянуть в будущее!

Своё повествование я начну с письма читателя Сергея П.:

«Добрый вечер Антон! Не знаю как Вас по отчеству. (И не знаю, сколько времени там у Вас, я сам из Самары). Ах, как много хотелось бы у Вас спросить! Но всё у Вас я не спрошу, ибо пришлось бы много писать. Мой вопрос заключается в том, откуда черпать истинное учение Христа? И как разделять псевдо-церковное направление от истины? Желаю вам успехов и здоровья! А вообще, я хотел несколько раз написать Вам, но стеснялся. (При том, что ранее я работал в уголовном розыске)))). Думал, что не ответите. Буду ждать. Спасибо заранее».

Мой ответ Сергею был таким: здравствуйте, Сергей! Ох и трудный же Вы задали мне вопрос! Уже 21 год я изучаю жизнь по большей части по подказкам интуиции (почти как экстрасенс в известном теле-шоу). Всего того удивительного, что я сумел открыть за это время в области религии и в области «истории религии», пожалуй, хватит на целый «сундук знаний», однако, скажу честно, я только приблизился к пониманию того, что сокрыто от простого человека за ширмой «ХРИСТИАНСТВО».

Однозначно и несомненно, современное Христианство во многом схоже с театром Евгения Петросяна с очень верным по смыслу названием «Кривое зеркало». И в нём тоже, увы, пародии на истину в разы больше, чем самой истины! Современное Христианство по своей сути — тоже «кривое зеркало»! Скажу больше: от Христовой истины в современном Христианстве остались только отдельные осколки. В этом вы, уважаемый читатель, сможете убедиться по мере прочтения моего рассказа.

Вот посмотрите, например, на эти две фотографии, на которых представлена одежда христианских священников со «свастиками». Такая одежда была на Руси в ходу до церковной реформы Никона, случившейся после 1654 года (после 7162 лета по старославянскому календарю). Ныне эта расшитая золотом одежда с красными свастиками левого и правого вращений на груди священника хранится в музее Новодевичьего монастыря.

Невероятно? С позиций дня сегодняшнего — да, невероятно! Однако, это исторический факт!

Современному человеку, не имеющему глубоких познаний в таких областях естествознания как история, как физика света (вспомните евангельское — «Бог есть свет!»), как экстрасенсорика (а нам надо всем признать, что Христос был великим экстрасенсом! В числе прочего он мог читать мысли других людей…), эти осколки Христовой истины даже не увидеть (не отличить от искусной лжи) ни в Библии, ни в тысячах других книг, которые написаны различными религиозными деятелями как дополнение и толкование Библии.

Увы, это так!

О том, что же смог лично я постичь за 20 лет в Христианстве как в современном, так и изначальном, которое было создано самим Христом и его учениками-апостолами, а между этими Христианствами имеются кардинальные различия, (даже старинная одежда священников на это указывает), я постараюсь рассказать в этом сборнике.

А пока ещё одно письмо от Сергея П.:

«Добрый день Антон! Хотелось бы Вас потревожить ещё раз. Ибо тема, о которой Вы говорите, все больше и больше меня интересует и захватывает. Я, как говорится, в начале пути. Православный крест — есть ли это символ христианства? Как я понял, это не совсем так. А какая символика близка (возможно конкретно) к нашей вере? Например, Солнце? Возможно? И ещё дайте, пожалуйста, информацию о литературе, которую можно почитать в рамках нашей темы. Хотя в своих статьях Вы указываете, на что ссылаетесь, но тем не менее. Может быть, есть ещё что-нибудь».

Я ответил тогда: благодарю, Сергей, за вопросы! Перво-наперво скажу, что истинное (изначальное) учение Христа было рассчитано посредством притч (простых образных форм) рассказать всем, что на земле проживает ДВА ВИДА людей, одни из которых по природе своей (это подавляющее большинство!) — подобны овцам, они миролюбивы. Другие же люди по природе своей — это хищники в образе человеческом. На языке Евангелий эти хищные люди — «дети диавола», или «злостные сорняки» — «плевелы» (Мф. 13: 38). Эти хищники-нелюди из века в век делают всё, чтобы: 1. Хитроумно вредить миролюбивым людям; 2. Мало-помалу уничтожать их.

Эту миссию они сами себе избрали, это то, чем они живут на протяжении многих столетий. Прочитать о двух видах людей можно будет во второй главе этого сборника: «Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!» Там после приведения читателю целого ряда фактов я написал:

"Как бы сейчас священники ни выкручивались, аки змии, убеждая всех, что Антон Благин всё лжёт, вот вам, друзья, объяснение аж от самого Исуса Христа, который чётко объяснил, через притчу, как появилось самое страшное зло на земле! Цитирую Евангелие от Матфея, главу 13:

24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём;

25 когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл;

26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы (злостные сорняки).

27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нём плевелы?

28 Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, выберем их?

29 Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,

30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.

Вот вам прямой намёк в притче Христа на деятельность дьявола! И вот вам указана последовательность событий: сначала Бог сотворил на земле людей, потом «враг человека» породил на земле злостных сорняков в образе человеческом!"

Теперь, что касается правильной символики Христианства вообще и Православия в частности. Скажу так: задумайтесь сами над вопросом: могли ли «сыны дьявола», обученные богоборчеству и искусству вредительства людям, не постараться при удобном случае заменить изначальную символику Христианства на фальшивую и к тому же несущую в себе зло?!

Ну, если они такие злодеи, про которых даже в Библии написано: «умны на зло, а добра делать не умеют» (Иеремия. 4: 22), то они, конечно же, не могли не сделать такой подмены!

Разумеется, это «сборище сатанинское» сделало однажды такую подмену! А как оно осуществило это на практике, я рассказал самую малость в двух своих статьях:

«Манипуляция разумом. Как это возможно?! (Строго +18)»

«Неужели Господь Бог евреев, он же Бог Иегова, сильнее Бога-Творца?!»

Эти статьи тоже включены в этот сборник.

В результате произведенных в масштабе всего человечества манипуляций с разумом, мы имеем теперь ОБРАЗ ХРИСТИАНСТВА в виде ХРИСТА РАСПЯТОГО!

Католические священники и изображение Христа распятого.

На невербальном уровне (на уровне подсознания) этот «символ веры» буквально шепчет каждому: это же будет со всеми, кто посмеет мешать людям-хищникам делать им дела дьявольские!

Так называемые «священники», подавляющее большинство которых по сути — лицемеры и манипуляторы разумом (в основном в этом состоит суть их «священства»), внушили за века православным верующим, что такой «символ веры» с печатью смерти каждый верующий во Христа и в Бога должен носить на своей шее!

Так описанное в Библии орудие убийства великого Христа-Спасителя — крест — и его смерть на этом кресте (реальная или вымышленная, вопрос до сих пор остаётся открытым) были сделаны в конечном итоге — главным символом Христианства.

Вдумайтесь, читатель, и попробуйте восстать против этого стереотипа, который внедрён в ваше сознание как вирусная инфекция!

И наоборот, истинно святой символ (для всех святой! На все времена! И для русских людей прежде всего), который в раннем Христианстве изображал сакральную суть Духа Святого (да, да, это так! Позже я докажу вам это!), усилиями сонма врагов рода человеческого был превращён в сознании миллионов людей в образ страшного зла и убийства. Я имею ввиду ту самую «свастику», «вращающийся крест», который подавляющее большинство людей так и воспринимает теперь как образ страшного зла и убийства миллионов после Второй мировой войны, развязанной Адольфом Гитлером в 1939 году.

Старинный рукотворный образ Солнца и исходящего от него «Духа Святого», творящего Жизнь.

То есть, вот этот символ, изображающий смерть Спасителя и само орудие его убийства, в понимании подавляющего большинства современных людей — само Добро. Этот символ смерти (крест с распятием Спасителя) всем верующим надо носить на шее и надо вешать его на шею каждому крещённому в младенчестве ребёнку. Так, читатель?

Крест-распятие.

А другой символ, известный как «вращающийся крест», называемый также «свастикой», являющийся древнейшим графическим образом Духа Святого, который был в Христианстве изначально и который до 1654 года был вышит на торжественной одежде всех православных священнослужителей, теперь в понимании подавляющего большинства людей олицетворяет собой — само Зло.

24 июня 1945 года, парад Победы в городе Москва.

Про тех врагов рода человеческого, которые так по дьявольски манипулируют массовым сознанием в планетарном масштабе, превращая с ловкостью фокусников «чёрное» в «белое», а «белое» в «чёрное», я хочу далее рассказать читателю так доходчиво, чтобы это буквально впечаталось в его генетическую память и дало реакцию на отторжение уже привитой всему обществу толерантности (терпимости) ко лжи и ко злу.

Кто рождён от Бога, (а не выведен искусственно как бультерьер путём селекции и близкородственного кровосмешения), тот по природе своей не может не стремится жить по совести и по справедливости! А встречая несправедливость, а также ложь и лжесвидетельства в жизни, в истории, в науке… такой человек не может и не должен относиться к ним терпимо, «толерантно»! Если жить по-другому, как нас настойчиво приучают, — значит идти против своей природы и против замысла Творца, нас сотворившего!

Я скажу больше того: с помощью лжи и прививания обществу толерантности (терпимости ко лжи и ко злу) библейские «пастухи» давно уже создали для всего человечества ментальный концлагерь, и мы все в нём, увы, живём!

Правда, я обязан это сказать, самыми первыми узниками в этом «ментальном концлагере» оказались евреи, к которым и явился когда-то с миссией спасения Христос-Спаситель.

Для нас, ныне живущих, должна быть крайне интересна вот эта Истина из христианского Евангелия, прямо говорящая о том, что много веков назад евреи уже жили в сотканном из лжи информационном пространстве — ментальном концлагере: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными...» (Ин. 8: 31-32).

Кто бы и как бы ни пытался сейчас возразить по поводу вышесказанного, это будут совершенно бесполезные потуги, потому что приведенные слова из Евангелия не имеют двойного толкования, они нам ясно говорят о том, что от евреев была сокрыта истина! А Христос открывал её им, рискуя своей жизнью! То есть, евреям была навязана Иудеями дезинформация (ложь) с цель формирования у них в сознании неправильного представления о мире, о Боге, о том, что такое хорошо, и что такое плохо, и так далее...

Это может кому-то показаться невероятным, но это подтверждённый текстом «Торы» факт: даже такое понятие как «совесть человеческая» было выведено из круга познания евреев и сделано буквально «запретным плодом»! Надо думать, те, кто навязал тогда евреям человеконенавистническую иудейскую мифологию вместо естествознания, преследовали корыстную цель сформировать у них с помощью этой мифологии такой характер мышления и такую манеру социального поведения, какие нужны были их духовным вождям-рабовладельцам, имеющим планы посредством евреев захватить власть над всем миром.

Когда же к евреям пришёл Христос, объявивший всем, что он послан «только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15: 24), и сказавший им: «и познаете истину, и истина сделает вас свободными...» (Ин. 8: 32), то его, величайшего просветителя, «духовные пастыри евреев» казнили как мятежника... Так они сами рассказывают и сегодня…

Итак, самое важное в этой жизни для всех людей — познать истину! Только познание её, принятие истины в своё сознание и освобождение при этом своего сознания от самых разных «ментальных вирусов» и просто лжи может дать нам шанс дружно, совместными усилиями выбраться из ментального концлагеря, в котором мы сейчас находимся из-за человеконанавистнической деятельности «библейских Иудеев».

На этом своё вступительное слово я завершаю, а вы приступаете к прочтению сборника:

Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!

Ох, сколько критики написали мне прочитавшие мою статью «Теория "эволюции" — развод для лохов! "Homo sapiens" не развиваются, а деградируют!», в которой я коснулся библейской темы — «создание Господом Богом Адама и Евы»!

Andrew Drozdov написал: «Если не ошибаюсь, Адам и Ева съели, всё-таки не виагру, а плод с древа познания добра и зла. И к размножению это имеет отношение весьма мало».

Я ответил: ошибаетесь, уважаемый! Всё познание «добра и зла», которое вкусили Адам и Ева, сводится, согласно Библии, к тому, что, скушав яблоко с запретного дерева, они с удивлением узнали, что их пиписки (мужская и женская) служат не только для того чтобы пИсать ими стоя или сидя, когда возникает малая нужда, но ещё и для того, чтобы заниматься сексом! И что показывать их кому-то — очень неприлично, всегда надо чем-нибудь их прикрывать!

Андрей Д. ответил мне: «А как же знаменитое: "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божьему сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». (Библия. Бытие. 1: 27-28). Мой комментарий — не попытка поддеть Вас, а призыв внимательнее относиться к первоисточнику».

Другой читатель, Александр Супрунов, написал мне: «Ну ты бредишь, Антоша... Как ты мог написать: «Что любопытно, авторы библейской теории ввели такое понятие как ГРЕХОПАДЕНИЕ. По их замыслу, Адам и Ева не должны были заниматься сексом, соответственно, они не должны были никого рождать на свет!» Ну вот же написано в Библии: «И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его; мужа и жену сотвори их. И благослови их Бог, глаголя: раститеся же и множитеся, и наполните землю...» и т.д. Читать надо книжки, Тоша, умным станешь!»

И ещё один читатель, Сормович, написал мне: «А если открыть Библию и прочитать, что там написано?»

Я уже давно предлагаю всем, просто кричу: ОТКРОЙТЕ ЖЕ НАКОНЕЦ БИБЛИЮ! И сами, именно сами посмотрите, что же там написано! И ДА ОТКРОЮТСЯ ВАШИ ГЛАЗА!

Правда о людях 6-го дня творения и других…

В Библии, в книге «Бытие», в первой главе написано, что на шестой день творения, Бог сотворил «по образу Своему — мужчину и женщину» и дал им наказ — «плодиться и размножаться»!

Помимо этого Бог отдал только что сотворённым мужчине и женщине всю землю во владение, а также передал им всю власть над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всякими животными и гадами земными. Помимо всего этого Бог отдал мужчине и женщине, которым он не дал имён, «всякое дерево» и «всякую траву», после чего послал первую пару людей наполнять землю.

Ниже цитата из 1-й главы Библии — книги «Бытие»:

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.

29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам [сие] будет в пищу;

30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу. И стало так.

31 И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.

Абсолютно тоже самое написано в иудейской Торе, за исключением того, что вместо слова Бог там написано Элоhим:

25 И создал Элоhим зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Элоhим, что хорошо.

26 И сказал Элоhим: «Создам человека в его образе и подобии, и да властвуют над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».

27 И сотворил Элоhим человека по образу его, отображением (славы) Элоhим сотворил его. Мужчиной и женщиной – сотворил Он их.

28 И благословил их Элоhим, и сказал им Элоhим: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по земле».

29 И сказал Элоhим: «Вот, Я дал вам всякую траву семяносную, какая на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, семяносный, вам это будет в пищу.

30 А всем животным земным и всем птицам небесным, и всякому движущемуся по земле, в котором есть жизнь, – вся зелень травяная в пищу». И стало так.

31 И увидел Элоhим всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро – день шестой.

Это я к тому привёл параллельный текст, чтобы никто не мог сказать, мол, в Библии христианские богословы всё переврали, надо читать первоисточник — иудейскую Тору, чтобы добраться до истины! Как мы видим, разночтения между двумя текстами никакого нет! Всё одинаково!

Бог, он же Элоhим, перед тем как сотворить первых людей обустроил планету для их комфортного проживания, наполнил её разными видами жизни, а явив в мир первых людей, дал им команду: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею...» То есть, Бог превратил всю землю в Эдем, Райский сад! Обратите на это самое пристальное внимание!

Всю землю Бог превратил в Райский сад!

Так вот, удивительное дело, во второй главе книги «Бытие» Бог стал вдруг называться Господом Богом, и он создал вроде бы как другую пару людей (повторно?), у которых уже были имена — Адам и Ева.

Цитирую 2 главу книги «Бытие»:

7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.

8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.

9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.

10 Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.

11 Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;

12 и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.

13 Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш.

14 Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат.

15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.

16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,

17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.

19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей.

20 И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.

21 И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбр его, и закрыл то место плотию.

22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел её к человеку.

23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа.

24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть.

25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

Для любителей докапываться до меня ещё раз привожу этот же самый текст, только прописанный в иудейской Торе:

7 И создал Элоhим Йеhова человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым.

8 И насадил Элоhим Йеhова сад в Эйдэне с востока, и поместил там человека, которого создал.

9 И произрастил Элоhим Йеhова из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла.

...

15 И взял Элоhим Йеhова человека, и поместил его в саду Эйдэнском, чтобы возделывал его и хранил его.

16 И заповедал Элоhим Йеhова человеку, сказав: «От всякого дерева сада ты можешь есть,

17 А от дерева познания добра и зла, – не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, станешь смертным».

18 И сказал Элоhим Йеhова: «Нехорошо быть человеку одному; сделаю ему подмогу, соответственную ему».

19 И образовал Элоhим Йеhова из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И как назовёт человек всякое живое существо, так и имя его.

20 И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым; а для человека не нашёл Он подмоги соответственной.

21 И навёл Элоhим Йеhова крепкий сон на человека; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл плотию то место.

22 И перестроил Элоhим Йеhова ребро, которое взял у человека, в женщину, и привёл её к человеку.

23 И сказал человек: «В этот раз – это кость от моих костей и плоть от плоти моей; она будет называться иша (женщина), ибо от иш (мужчины) взята она».

24 Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и станут они одной плотью.

25 И были они оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

Смотрите, какая удивительная разница в содержании 1-й и 2-й главы книги Бытие!

Только что был просто Бог и вдруг появился Господь Бог!

Бог сотворил первых людей на земле «по своему образу и подобию» и сказал им «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею...», а в мыслях у Бога было так: «Сотворим человека по своему образу и подобию и да властвует он над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей…»

Ключевая фраза: «Над всей землёй!»

Всё иначе у того, кто назван в Библии и Торе Господом Богом (Элоhим Йеhова), он насаждает рай в Едеме на востоке! То есть, не на всей земле, а только в одном конкретном месте! Господь Бог создаёт человека не по образу и подобию своему, а «из праха земного»! Ещё одно удивительное различие!

А для чего Элоhим Йеhова создал человека? Он «поместил его в саду Эйдэнском, чтобы возделывал его и хранил его»! То есть, Господь Бог создал себе раба, человека с набором обязанностей и с ограничением личной свободы! Ему был дан запрет: «От всякого дерева сада ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла, – не ешь от него...»

При этом в рассказе о сотворении Господом Богом Адама и его жены отсутствует указание, какое Бог дал безымянным людям, сотворённым на 6-й день: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по земле»!

Этого Адаму и Еве сказано не было!

Получается, что созданные Господом Богом Адам и Ева не должны были заниматься сексом и не должны были плодиться и размножаться и наполнять землю своим потомством!

Не менее странно и то, что в этой истории с Адамом и Евой появляется ещё один загадочный персонаж — дьявол-искуситель в образе Змея!

Картина "Адам и Ева". Средневековый художник Лукас Кранах старший.

Этот ползучий Змий подзадорил Еву человечьим голосом съесть «запретный плод», а та уже соблазнила на «грех» Адама. Так через «грех» Адам и Ева начали процесс, который называется «плодиться и размножаться»!

Как всё лихо закручено! И кто-то будет ещё утверждать, что это не две разных истории, рассказывающие о создании разными Творцами (!) разных пар людей, а это два описания процесса создания одним и тем же Богом одних и тех же людей?!

Ага, сейчас!

Сотворение людей «по образу и подобию Бога» и создание людей «из праха земного» — это не одно и то же!

Это похоже на то, что в первом случае людей сотворил Бог, а во втором случае их создал тот самый дьявол, который потом обернулся Змием-искусителем, чтобы подтолкнуть созданных им людей к грехопадению.

Подтверждает это моё предположение и вся дальнейшая история.

«И изгнал Господь Бог Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».

Смотрите, что было дальше. Библия, Бытие, глава 4:

1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.

2 И ещё родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.

3 Спустя несколько времени, Каин принёс от плодов земли дар Господу,

4 и Авель также принёс от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его,

5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его.

6 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твоё?

7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним.

8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.

9 И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?

10 И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиёт ко Мне от земли;

11 и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей;

12 когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.

13 И сказал Каин Господу: наказание моё больше, нежели снести можно;

14 вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьёт меня.

15 И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его...

Здесь, в этой «ветхозаветной» книге для евреев и про евреев, которую я процитировал выше, мы имеем полную намёков образную картину бытия, объясняющую, как евреи появились на земле, и кто их Господь.

Обратите внимание на тот факт, что созданные Господом Богом «из праха земного» люди зачали своих детей «в грехе», и первый же из них, когда вырос, стал убийцей! Убил родного брата!

Печальная еврейская сказка, не правда ли?! Ребёнок-первенец был зачат в грехе, вырос и стал убийцей...

Причём Господь Бог, создавший Адама и Еву, внимательно следил и за ними, и за их детьми, он видел каждый их шаг лучше любой скрытой камеры, но воспитанием их не занимался, а ждал, когда эти люди в очередной раз нагрешат. И дождался!

И что? Он справедливо наказал убийцу — Каина? Никак нет! Он даже сказал ему: не трусь! Никто тебя не убьёт! А если кто посмеет убить тебя, тому отмстится в семеро раз сильнее!

Такой поворот событий указывает, однозначно, на то, что Бог в библейском рассказе — это Бог, а Господь Бог — это тот самый дьявол, который в эпизоде с совращением Евы принял образ Змия.

На то, что иудейская Тора и Библия повествуют о создании разных пар людей — сначала неевреев, а потом евреев, указывают и другие места Библии. Но более всего, красноречивее всего об этом говорит содержание библейского «Второзакония», где тот же Господь-дьявол даёт евреям (то ли через Моисея, то ли через его брата Аарона) соответствующие его дьявольскому характеру «указания, постановления и законы»:

После такого свидетельства у кого-то ещё есть сомнения в том, что Господь Бог — это диавол, и в том, что евреи были созданы им «из праха земного» в качестве инструмента мести Богу и его творениям, которых Творец явил в мир «по своему образу и подобию»?!

Кстати, по поводу вышенаписанного со мной попытался поспорить некто Lavrovskiy: «И что? Он справедливо наказал убийцу — Каина? Никак нет! Он даже сказал ему: не трусь! Никто тебя не убьёт!» Ваши рассуждения, Антон, неправильны! «Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона» (Римлянам 5: 13).

Мой ответ: Павел, основатель религиозной философии под названием «Павликианство», был изначально иудеем, и по принятию христианства через несколько веков после смерти Христа, не раз демонстрировал в своей риторике чисто иудейское лицемерие. Утверждая в одном случае, что «грех не вменяется, когда нет закона», и утверждая, что «до появления иудейского Закона (Торы) был грех в мире», в другом случае он сам себе противоречит, обращаясь к Римлянам: «когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их...» (Рим. 2: 14-15).

Эти слова, прозвучавшие из уст Павла (Савла), являются ещё одним доказательством того, что все рождённые от Бога люди «6-го дня творения» уже имеют «Божий закон» в себе, прописанный в их сердцах, а евреи «8-го дня творения» такого закона (и совести, кстати, тоже!) не имеют, почему им и понадобился рукописный «Закон Божий»! Но какой?! В котором прописаны вот такие установки к действию: «Пойди, убей!», «истреби!», «сожги огнём!», «сокруши!», «убей соплеменника, если он уговаривает вас отступить от Господа, Бога вашего!».

Про иудейского Господа повторяться уже не хочу, уже должно быть понятно каждому, что это не Бог, а диавол!

Как бы сейчас священники ни выкручивались, аки змии, убеждая всех, что Антон Благин всё лжёт, вот вам, друзья, объяснение аж от самого Исуса Христа, который чётко объяснил, через притчу, как было дело! Цитирую Евангелие от Матфея, главу 13:

24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём;

25 когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл;

26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы (злостные сорняки).

27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нём плевелы?

28 Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, выберем их?

29 Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,

30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.

Вот вам прямой намёк в притче Христа на деятельность дьявола. И вот вам указана последовательность событий: сначала Бог сотворил на земле людей, потом «враг человека» породил на земле злостных сорняков в образе человеческом, как и рассказано в главе 1 и главе 2 книги Бытие!

Теперь, читатель, держитесь крепко за стул, я поделюсь с вами ещё одним удивительным открытием.

Это невероятно, но сожженному в Риме в 1600 году на площади Цветов философу Джордано Бруно вменили тогда в вину в числе прочего и то, что он вывел, как и я, «от Адама и Евы родословную одних только евреев. Остальные люди происходят от тех двоих, кого Бог сотворил днём раньше». Такой вывод сделал Джордано Бруно, прочитав Библию 420 лет назад!

Цитирую в доказательство «ДОКЛАДНОЕ ПИСЬМО» Каспара Шоппе, германского учёного-филолога, крупного деятеля Контрреформации и защитника католицизма, написанное ректору Альтдорфского университета в день казни Джордано Бруно (17 февраля 1600 года).

«Он (Бруно) учил самым чудовищным и бессмысленным вещам, например, что миры бесчисленны, что душа переселяется из одного тела в другое и даже в другой мир, что одна душа может находиться в двух телах, что магия хорошая и дозволенная вещь, что Дух Святой это не что иное, как душа мира, и что именно это и подразумевал Моисей, когда говорил, что ему подчиняются воды и мир вечен. Моисей совершал свои чудеса посредством магии и преуспевал в ней больше, чем остальные египтяне, что Моисей выдумал свои законы, что «Священное Писание» есть призрак, что дьявол будет спасён. От Адама и Евы он выводит родословную одних только евреев. Остальные люди происходят от тех двоих, кого Бог сотворил днём раньше. Христос — не Бог, он был знаменитым магом… и за это он был повешен, а не распят! Пророки и апостолы тоже были магами, и многие из них повешены. Чтобы выразить одним словом — Бруно защищал все без исключения ереси, когда-либо проповедовавшиеся».

Как видим, средневековый философ Джордано Бруно считал, что евреев, если верить содержимому Библии, создал не Бог, а тот другой, кто назван в иудейском тексте Элоhим Йеhова. А католические священники, обладавшие наивысшей властью над душами и жизнями людей в Священной Римской империи, проявили себя тогда (в буквальном смысле проявили себя) как библейские Иудеи, которые хоть и называли себя христианами, но вели себя один-в-один как Иудеи! («По плодам их познаете их!» (Мф. 7: 16)).

Сравните! Вот как проявили себя по отношению к Христу-Спасителю — Иудеи, они всё время хотели убить его!

«После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его» (Ин. 7: 1).

«Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда» (Мф. 12: 14).

«Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе» (Мф. 26: 3-5).

«Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его» (Мк. 11: 18).

«Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить...» (Мк. 14: 1).

«И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить Его, и не находили, что бы сделать с Ним; потому что весь народ неотступно слушал Его» (Лк. 19: 47).

Точно так же борьбой с инакомыслием были озабочены в Священной Римской истории средневековые «первосвященники и книжники» (католики), которые называли себя христианами, а по сути это были описанные в Библии Иудеи, которые просто оседлали христианское движение, возглавили его, чтобы полностью нивелировать спасительную идею Иисуса Христа и его учение «О Духе Святом».

И если Христа, обличавшего Иудеев-первосвященников в служении дьяволу, по легенде распяли на кресте (на территории, подконтрольной Римской империи!), то Джордано Бруно за те же разоблачения «первосвященников» с использованием «иудейских писаний» — сожгли в Риме живьём на костре.

И там и там священники проявили себя как люди, склонные к убийству праведников!

Теперь смотрите, кто написал «докладное письмо» по факту казни Бруно — «крупный деятель Контрреформации и защитник католицизма» Каспар Шоппе.

Что такое «Контрреформация» догадаться нетрудно — это процесс, противоположный Реформации.

Реформацией называлось противодействие потерявшей всякое чувство меры католической церкви! Это противодействие церкви со стороны народа и просвещённых людей в одно время охватило многие страны Европы, причём настолько быстро и мощно (люди просто не могли уже терпеть церковный гнёт), что Ватикан вынужден был отреагировать и ввести ответные репрессивные меры.

Контрреформация (как противодействие Реформации) опиралась в Европе главным образом на орден иезуитов, созданный в 1534 и узаконенный Папой Павлом III в 1540 году. О том, как много сделал этот орден в деле Контрреформации, говорит его главный лозунг – «Если цель — спасение души, то цель оправдывает средства». Его действенность объяснялась устройством самого ордена по военному образцу, жесточайшей дисциплиной и повиновением, высочайшим образовательным уровнем иезуитов и их бесконечной преданностью католицизму.

Жестокое преследование и физическое уничтожение «еретиков» сделали само слово «иезуит» нарицательным, олицетворяющим хитрость, предательство и подлость, — чисто иудейские черты характера, описанные в Библии. Причём само слово «иезуит» происходит от записанного по латыни имени Христа — «Jesu».

В средневековой Европе иезуиты делали то же самое, что спустя 400 лет делали в Европе нацисты. И если иезуиты из присущей им дьявольской подлости использовали имя Христа и символику его Бога — Солнце — как «бренд» своей организации, то нацисты из присущей им дьявольской подлости использовали в качестве символики «нацистской Германии» вращающийся крест, служивший в раннем христианстве символом «Духа Святого».

Обратите на это самое пристальное внимание! Это не случайность, но закономерность!

Вот как было изначально: рукотворный образ Солнца и исходящего от него «Духа Святого», творящего Жизнь.

Так стало в 16 веке и в веке 20-м: образ Солнца использовали во зло в 16 веке в качестве своей символики иезуиты, образ «Духа Святого» — вращающийся крест — использовали во зло «иезуиты ХХ века» — нацисты.

Символика ИЕЗУИТОВ. Символика ИЕЗУИТОВ.

Символика НАЦИСТОВ (Государственный флаг нацистской Германии). Символика НАЦИСТОВ (Государственный флаг нацистской Германии).

С процессом Реформации был напрямую связан процесс Ренессанса (ri — «снова, заново» + nasci — «рождённый»). Отличительная черта эпохи Ренессанса (Возрождения) — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение» — так и появился этот термин.

Античная культура — это «арийская культура», то есть культура, созданная Ариями, опорочить которых и максимально дискредитировать память о которых постарались «иезуиты ХХ века» — последователи Адольфа Гитлера, назвавшиеся «арийцами». Аналогично средневековые иезуиты назвались «Обществом Иисуса», чтобы дискредитировать имя и дело Христа-Спасителя, запятнать их массовыми убийствами людей с талантами как у Иисуса Христа.

Если читателю уже ясно ЭТО, предлагаю на следующем этапе осмыслить ещё одну историческую тайну, которую я рассказал в статье, написанной ещё в 2015 году:

«ВСЕ ВОЙНЫ ЗАПАДА ПРОТИВ РОССИИ — ЭТО ВОЙНЫ "БИБЛЕЙСКИХ ИУДЕЕВ" ПРОТИВ АРИЕВ И ИХ ПОТОМКОВ!»

Если вы, читатель, ещё не знаете, кто такие Арии, объясняю: древние народы называли Ариями тех благородных людей, которые имели красивый «богоподбный» облик, обладали самыми разными удивительными талантами, и которые прославились тем, что создали «учение о Духе, который есть Бог». Это учение фрагментарно изложено в древнейших книгах «Веды» и «Махабхарата», которые сохранились до наших дней на территории Индии!

Очевидно, что Арии и были людьми «6-го дня творения», описанными в иудейской Торе и Библии и сотворёнными «по образу и подобию Бога»...

Как они выглядели, мы можем узнать по их каменным портретам, сохранившимся до наших дней...

Аполлон Гиперборейский и Афродита.

Продолжением моей статьи про ариев является статья: «Теория "эволюции" — развод для лохов! "Homo sapiens" не развиваются, а деградируют!».

Когда я опубликовал этот материал в Интернете, нашлось много людей, которые захотели его дополнить. Наиболее интересные отзывы я решил тоже включить в этот сборник:

Ivanovich74: «15 И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его...» Это прямое свидетельство того, что на Земле, помимо Адама, Евы и Каина с Авелем, жили и другие люди (созданные «по образу и подобию»)... Иначе, к кому обращена эта угроза «за убийство Каина отмстится в семеро»?! Как ни толкуй Библию, но получается, что Бог сотворил людей «по своему образу и подобию», а некий «садовник» слепил евреев из какого-то дерьма, которое под ногами валялось...

Фофан: «кошмар! Ну, где же Вы прочли, что змей это дьявол?! Может, я что-то пропустил, и Вы подскажете? В какой главе Бог сотворил этого дьявола? Читаем и не выдумываем. Змей был самым, где, умным, где, хитрым из всех зверей. Всё, точка!

Антон Благин: увы, Фофан, должен Вас разочаровать. Это не мои выдумки, это официальное мнение «РПЦ»! Вот что недавно я прочёл на православном сайте «Азбука веры»:

Цитата взята отсюда: https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Popovich/pervorodnyj_greh/

Что касается вопроса, «когда же в тексте книги "Бытие" Бог сотворил дьявола?», попробую на него ответить следующим образом. Ветхозаветная история это умалчивает! Однако, я должен заметить, что слово Элоhим, которое имеется в иудейском оригинале и из которого в христианском переводе получилось слово Бог, трактуется иудеями как «Бог во множественном числе»! То есть, Элоhим это Боги, а не Бог!

Исходя из этого смею предположить, что за словом Элоhим в иудейском первоисточнике защифрована деятельность одновременно и Бога, и дьявола, которые по легенде иудейского писания какое-то время творили вместе (до «отпадения» дьявола от Бога). На это указывает, кстати, фраза в Библии: «сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Бытие 1: 26). «Нашему» — пишется, когда речь идёт как минимум о двоих. Когда же дьявол отпал от Бога (в иудейской мифологии) и стал действовать самостоятельно, причём противно Богу, он был обозначен в иудейском писании как Элоhим Иегова. То есть, он был персонифицирован как личность!

В этом есть логика, если учесть тот факт, что в каждом человеке присутствуют и Бог, и дьявол одновременно. То один, то другой проявляют себя в зависимости от психического настроя человека.

Их убивали из зависти и ненависти...

Арии — так их называли в Индии местные аборигены за их добродушие, вкладывая в это слово смысл — "благородные". Гиперборейцы — так называли ариев в древней Элладе так называемые «греки» и другие южные народы за их северное происхождение. В переводе с древнего языка на современный русский слово Гиперборея — Заполярье. Заполярье — если кто не знает, это Крайний Север, всё что за линией Полярного круга, который проходит через широту 66°33′44″.

Если совместить воедино названия «Арии» и «Гиперборейцы», то получится в итоге — «благородные люди из Заполярья».

Как указывают нам различные летописи, арии-гиперборейцы были белокожими, светлоглазыми и светловолосыми (с русыми волосами). В свете этого, вполне возможно, что широко распространённое в мире слово Русы — это третье имя прилагательное, которое получили всё те же «благородные люди родом из Заполярья».

Из публикации «Арии, кто они?»:

«Сегодня мы уже с уверенностью можем говорить о том, что Персия (Иран) как и Индия была населена людьми, генетически тождественными современным славянам. А ещё мы знаем, что сами индийцы говорят о том, что давным-давно к ним с севера пришли «белые боги» и научили их всему тому, чему они потом стали учить весь остальной мир. И есть тысячи неопровержимых доказательств тому, что те «белые боги» пришли на Индостан не с небес, а именно с Русского Севера...» (https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/arii-kto-oni).

А теперь задумаемся после такого введения в тему «Арии», много ли сегодня в мире письменных энциклопедических и исторических записей, рассказывающих о славных делах этих «белых богов» и причинах их исчезновения с лица земли?

Лики Аполлона Гиперборейского и Афродиты.

Таких записей и артефактов мизер! В связи с этим у меня сразу возникло убеждение, что Ариев сознательно повсеместно уничтожали! Причём как самих Ариев, так и их культурное наследие!

Однако, то, что эти люди жили ещё не так давно на земле — бесспорный исторический факт! Их язык, особенно их письменный язык — санскрит — долгое время служил языком международного общения. Причём он был языком элиты. В том числе и европейской элиты.

Текст арийской молитвы: "Ом (Дух Святой, первичная Энергия Жизни)! Ты рождающий три мира (материальный, тонкий, духовный) есть истинное Солнце, мы устремляемся к Твоему благому свету, очисти и просвети наш разум!"

Давайте прочтём, что написано о санскрите, языке Ариев, во всемирной электронной энциклопедии:

«Санскрит следует рассматривать не как язык какого-либо народа, но как язык определённой культуры, распространённый исключительно в среде социальной элиты, по меньшей мере начиная со времён античности. Эта культура представлена, главным образом, индуистскими религиозными текстами, и, так же как латынь и греческий язык на Западе, санскрит на Востоке в последующие века стал языком межкультурного общения, учёных и религиозных деятелей. И в настоящее время этот язык является одним из 22 официальных языков Индии».

Читаем ещё раз самые важные слова для лучшего их понимания: «Санскрит — язык определённой культуры, распространённый исключительно в среде социальной элиты, по меньшей мере начиная со времён античности».

А что мы недавно прочли про события в средневековой Европе, находившейся под гнётом Римско-католической церкви?

Напомню, если вы вдруг забыли: «Отличительная черта эпохи Ренессанса (Возрождения) — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение» — так и появился этот термин».

Чем закончились попытки просвещённых людей сбросить с себя и народа ярмо человеконенавистнического иудо-христианства, порождённого библейскими Иудеями, переодетыми в одежду аля-«христианских священников», и одновременно вернуться к античной культуре и арийскому мировоззрению, центральное место в котором, как известно, занимало обожествление Солнца и исходящего от него «Духа Святого»?!

Мы уже знаем, чем это закончилось. Под запретом была даже гелиоцентрическая система мира, представление о которой появилось в античную эпоху благодаря расчетам Аристарха Самосского, жившего в III веке до новой эры!

В средневековой Европе всех заставляли думать, что планета Земля центр мира, что она неподвижна, а все другие планеты и звёзды обращаются вокруг неё! Всё делалось наперекор тому, что являлось культурным наследием античной эпохи!

Евреям-сефардам и евреям-ашкеназам, рождённым 600-800 лет назад на территории Священной Римской имеерии (об этом у меня будет отдельный рассказ), чтобы подчеркнуть, что они, евреи, — другие по рождению, даже календарь был дан не солнечный, какой был у Ариев, а лунный, так что все праздники у евреев до сих пор начинаются строго после захода Солнца за горизонт!

Чтобы уничтожить на корню идею Ренессанса (возрождения) античной (арийской) культуры, папа римский Павл III основал в 1540 году организацию «орден иезуитов», девизом которого стали слова: «Если цель — спасение души, то цель оправдывает средства». По своей сути это была фашистская организация, устроенная по военному образцу с жесточайшей дисциплиной и бесконечной преданностью католицизму.

Иезуиты были высокообразованными людьми, которым были присущи исключительно иудейские черты характера, описанные в Библии: хитрость, коварство, предательство, подлость и самое главное — безчеловечная жестокость к кому бы то ни было, кроме своих «братьев по ордену» и своего «духовного руководства».

Иезуиты на протяжении веков помогали папскому престолу бороться с «инакомыслием» в такой изощрённой форме, что сопоставить их зверства по отношению к гражданскому населению Европы можно только со зверствами фашистов во время Второй мировой войны 1939-1945 годов.

При этом, я напомню, иезуиты назвали свою фашистскую организацию «Обществом Христа» исключительно из подлых намерений — дискредитировать ужасами средневекового фашизма его имя и его великую идею. Точно также поступил и Адольф Гитлер в ХХ веке по отношению к арийской идее и символике. (Об этом у меня будет отдельный рассказ).

Вернёмся к санскриту — языку Ариев.

«На санскрите написаны произведения художественной, религиозной, философской, юридической и научной литературы, оказавшие влияние на культуру Юго-Восточной и Центральной Азии и Западной Европы».

«После наступления христианской эры язык более не употребляется в своём естественном виде, он существует только в виде грамматик и больше не эволюционирует.

Санскрит становится языком богослужений и языком принадлежности к определённой культурной общности, не имея какой-либо связи с живыми языками, часто используемый в качестве «lingua franca» и литературного языка (употребляемого даже народами, говорящими на языках никак не родственных древнеиндийскому, как, например, дравидийскими народами)».

«Многочисленные социолингвистические исследования употребления санскрита в устной речи явственно указывают на то, что его устное использование весьма ограничено и что язык больше не имеет развития. Основываясь на этом факте, многие учёные делают вывод, что санскрит стал «мёртвым» языком...»

«Но несмотря на считающуюся доказанной «смерть» санскрита и использование национальных языков в литературе, санскрит продолжал использоваться в письменной культуре Индии, и тот, кто мог читать местные языки, мог также читать и санскрит. Но «смерть» означает то, что санскрит больше не употреблялся для выражения событий и явлений современной эпохи. Вместо этого его употребление ограничивалось «перефразировкой и переписыванием» уже имеющихся идей, а всякое творчество в санскрите свелось к составлению религиозных гимнов и стихов». (https://ru.wikipedia.org/wiki/Санскрит).

Из этой короткой энциклопедической справки как бы сам собой просится вывод: слова «после наступления христианской эры язык санскрит более не употребляется в своём естественном виде...» следует понимать как откровенный намёк на то, что библейский Каин убил Авеля!

Иначе говоря, за образом «распятия Христа» стоит реальное распятие не одного человека, а целого миссионерского народа, который был духовно богат и который делился с другими народами всеми имеющимися у него духовными дарами и научал их тем знаниям и умениям, которые он получил от Бога с самого момента своего рождения.

Ну а после «наступления христианской эры» новым народом-миссионером, как все мы знаем, стали евреи, которых так называемые «христианские священники» сегодня славят во всех христианских церквах и называют «богоизбранным народом».

То есть, с наступлением христианской эры, которая ознаменовалась насильственным насаждением среди народов так называемой «христианской религии западного образца», призванной укрепить государственную или даже имперскую власть некоторых властолюбцев, история Ариев была перечёркнута, причём сами они были преданы закланию как агнцы, а их место в истории занял другой контингент, очень удобный тем правителям, у которых появилась мечта обрести власть над всем миром.

Удивительное дело, когда в Иордане, земле, которая согласно библейскому преданию является святой, в 1920 году (менее века назад!) начались раскопки древнего города Гераса (Gerasa), который входил в так называемое Десятиградие, там были обнаружены раннехристианские храмы 4-5 веков н.э., а в них под слоем грунта были найдены огромные напольные мозаики, явно указывающие на присутствие Ариев в тех краях и на их огромное влияние на культуру того времени.

"Гераса (современный Джараш) — один из крупнейших городов Десятиградия. Гераса стоял на международном торговом пути с севера на юг (т.н. «царская дорога»), примерно посередине между Мёртвым и Галилейским морями, в 30 км от реки Иордан. Через город по сию пору протекает небольшая речка Иавок, также упомянутая в Библии и иудейской Торе. (Через неё переходил легендарный Иаков, после чего он повстречался с «демоном ночи», который нарёк его новым именем — Израиль, что значит «богоборец»).

Сильное землетрясение в 749 года н. э. уничтожило большую часть Джераша. Руины Джераша оставались покрытыми слоем почвы в течение сотен лет, пока не были обнаружены немецким востоковедом Ульрихом Зетценом в 1806 году, но лишь в 1920 году начались первые раскопки старинной части этого города".

Современный Джараш (вдали) и развалины древнего Гераса (на переднем плане).

На фото выше развалины в городе Гераса храма «Святого Космаса и святого Дамиана» («Church of SS. Kosmas and Damian»).

Обратите внимание на место, обозначенное красным четырёхугольником! Ниже увеличенное изображение обозначенного фрагмента напольной мозаики.

Это фрагмент напольной мозаики храма «Святого Космаса и святого Дамиана» («Church of SS. Kosmas and Damian»).

Вы где-нибудь встречали такое обилие арийских свастик в одном месте, да ещё изображённых как бы в движении, словно это вращающиеся пропеллеры, перемещающиеся в пространстве в самых разных направлениях?!

Это арийское изображение вездесущего «Святого Духа», творящего миры и жизнь. Таким было их мировоззрение!

Почему открытие в 1920 году этой древней мозаики не стало мировой сенсацией?! Почему все мировые СМИ обошли его молчанием?

Ответ на эти два вопроса я уже дал выше, однако повторю его ещё раз:

"С наступлением христианской эры, которая ознаменовалась насильственным насаждением среди народов так называемой «христианской религии западного образца», призванной укрепить государственную или даже имперскую власть некоторых властолюбцев, история Ариев была перечёркнута, причём сами они были преданы закланию как агнцы, а их место в истории занял другой контингент, очень удобный тем правителям, которые захотели однажды обрести власть над всем миром".

В этом определении читатель наверняка заметил, что я упомянул про «христианскую религию западного образца», которая, в чём я убеждён, была синтезирована для подмены «христианского учения восточного образца». А «христианство восточного образца», то есть, «изначальное христианство», как раз свидетельствовало о том, что его создали Арии!

На Руси вплоть до церковной реформы, устроенной царями Романовыми в 1654 году, одежда священнослужителей в обязательном порядке содержала в себе арийскую символику «Святого Духа» — свастику, вращающиеся кресты левого и правого вращений!

Свастика левого и правого вращений на облачении диакона (XVI век).

Сейчас эта одежда православных священников – редчайшие экспонаты в музее Новодевичьего монастыря в Москве. Сам монастырь был построен в 1524 году, за 100 с лишним лет до известной реформы патриарха Никона, подменившей изначальное арийское христианство, на лже-христианство западного образца с евреями в качестве «божьего народа».

А ведь тогда, до церковной реформы Никона, в России даже оформление могил у русских людей было другим, не как сейчас!

На могильных плитах Солнышко изображалось!

Игра библейских Иудеев против Русских: «А вы попробуйте отнять у НАС вашего Христа и вашу свастику!»

Библейские Иудеи, которым Христос поставил диагноз: «ваш отец дьявол» (Ин. 8: 44), ведут против Русских и всего человечества большую игру.

Причём Русские — главные соперники Иудеев, потому что Русские — главные носители арийской генетики и основные наследники арийской культуры. Эта иудейская игра, которую можно назвать игрой «в Бога и дьявола», ведётся уже много столетий. Она во многом напоминает шахматы. Там тоже одни фигуры белые, другие — чёрные, и даже решающая партия называется по-библейски «Армагеддон»!

В нашей реальной жизни так же! Одни политические фигуры «белые» (праведники, святые, — все они Божьи люди), другие политические фигуры «чёрные» (лжецы, воры, человекоубийцы, — все они поклонники дьявола). Вот и получается, что вся наша жизнь — игра в своеобразные шахматы!

Ниже я воспроизведу речь Христа, с которой он обращался когда-то к Иудеям, считая их самым страшным Злом на земле. Иудеи запротоколировали её и включили в текст Евангелий. Я хочу, чтобы читатель увидел в этом тексте одну очень важную историческую деталь, которая, возможно, ускользнула от внимания многих верующих людей и специалистов по религии.

Христос — Иудеям:

Внимательно посмотрите и осмыслите текст, подчёркнутый красной линией!

Вы помните, что в иудейском писании, которое зовётся "Торой", а в Библии оно именуется «Ветхим заветом» есть в самом начале описание создания Богом первых людей (1-я глава книги «Бытие») «по образу и подобию Божьему» и есть описание сотворения неким Господом Богом «из праха земного» первых евреев (2-я глава книги «Бытие»), которые должны были быть рабами этого Господа Бога и возделывать в его Эдеме землю.

В 1600 году философа и монаха Джордано Бруно по указанию папы римского инквизиторы-иезуиты публично сожгли на костре живьём в том числе и за то, что он, изучая иудейские писания, вывел «от Адама и Евы родословную одних только евреев. Остальные люди происходят от тех двоих, кого Бог сотворил днём раньше». Вот что вменялось ему в вину.

А тут, в этом тексте Евангелия, мы видим, что и Христос тоже лично говорил Иудеям: «вы не от Бога!».

Это говорит о том, что Спаситель хорошо изучил теорию Иудеев «о происхождении людей и евреев (и самих Иудеев)» и использовал добытое у врагов знание как оружие!

Последние слова Христа: «бесчестите Меня», полагаю, далеко не всем понятны до сих пор. А ведь из этого диалога следует, что общаясь с «погибшими овцами дома Израилева» (Мф. 15: 24) — евреями, которых Спаситель хотел вооружить словом Истины и дать им свободу, причём делая это под неусыпным контролем Иудеев, он не единожды раз заметил, что Иудеи, во-первых, всё время ищут возможность убить его как опасного для них человека, пытающегося перехватить у них власть над евреями, и, во-вторых, они всё время ищут возможность обесчестить его, то есть, дискредитировать в глазах евреев а также представителей прочих народов, и тем самым подорвать к нему доверие.

Несмотря на все ухищрения Иудеев, при жизни Христа им никак не удавалось обесчестить Спасителя. А вот уже после смерти его, они уж расстарались!

Справка: "обесчестить — означает всякое действие, противное чести. Наносить бесчестье, стыд, срам, позор, поношение, поругание чести".

Уже после смерти Христа люди с дьявольской душою смогли обесчестить его множество раз! Это и создание ими в "Священной Римской империи" лже-христианства, которое было призвано служить укреплению имперской власти. В планах Христа-Спасителя такое было?! Нет, разумеется! Это и создание "ордена иезуитов", который был назван с целью дискредитации Спасителя "Общество Иисуса", при этом все члены этого "ордена" действовали на протяжении веков (!) как звери-фашисты!

Дискредитация Христа-Спасителя и его великой идеи полным ходом идёт сегодня, когда, например, глава "Русской Православной Церкви" запросто встречается с ныне живущими Иудеями, наследниками учения и традиций библейских Иудеев, и устанавливает с ними какие-то деловые контакты!

Как такое возможно?!

А сами подумайте и ответьте на этот вопрос!

Продолжение этой непридуманной детективной истории читатель сможет прочесть позже, когда сборник будет готов окончательно.

А пока я ищу заинтересованных людей, которые могли бы спонсировать выпуск моей новой книги. Здесь я не буду указывать номер банковской карточки или иные платёжные реквизиты. Всех, кто проявит заинтересованность, я прошу сначала написать мне сообщение на почтовый ящик: antonblagin@ya.ru

Да, кстати, у меня есть вопрос к читателю: напишите мне своё мнение о том, какая, на ваш взгляд, в христианстве самая главная идея? А если таких идей несколько, то какие это идеи? От вашего ответа зависит, какая в моём сборнике будет следующая глава.

29 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Ниже отзыв на моё творчество читателя Юрия Бубенцова, который я получил от него сегодня:

"ПОМОЧЬ РУССКОМУ ПИСАТЕЛЮ ИЗДАТЬ КНИГУ.

"Чем зарабатываете на жизнь?" — вежливо спросил таможенник французского писателя Виктора Гюго, пересекающего границу с Пруссией. "Пером" — ответил писатель."Так и запишем — торговец пером!", — пробубнил таможенник, делая запись в таможенных документах.

Оскудела нынче русская земля литературными талантами. Оскудела и опаскудела! Казалось бы в эпоху развитой демократии, либерализма, толерантности русские таланты должны расти под каждым пнём, как грибы после дождя! Ан нет. Прёт дуром чертополох и всякий вредный сорняк, которые чья-то заботливая рука поливает, лелеет, а русские всходы выдергивает на корню...

На что уж "проклятый царский режим", а ведь при нём появились и расцвели такие классики, как: Пушкин, Толстой, Достоевский и другие русские "глыбища" прозы и поэзии, которыми гордится все просвещенное человечество. Может быть ещё и потому, что русские в неволе не размножаются?

"А как же современные российские писатели такие, как: акунины, улицкие, соловьевы, которые на всех литературных презентациях позиционируются русскими писателями?" — спросит кто-то. Русского человека среди них почти нет.

Как правило, за русской фамилией прячется мерзкое мурло русофоба, ставшее входным билетом в клуб "гусских писателей". Они приближены и обласканы антирусской властью, обслуживают её, торгуют своим пером и ненавистью к русскому народу. Причём не отказывая себе в этом удовольствии. "Русские, заткнитесь, вы в гостях у евреев!" — заявил на всю Россию известный писатель, он же телеведущий Владимир Соловьев. Л.Улицкая пошла ещё дальше назвав русских "грязными больными дикарями".

Врожденное человеконенавистничество и злобный бред затмили разум этих людей. Мне их нисколько не жалко в их слепой ненависти. Доказывать им что-то бесполезно, хотя бы потому, что "грязные больные дикари", то есть русские, являются авторами 70% мировых изобретений и научных открытий, двигающих мировой прогресс, не говоря уже о великих русских гениях, некоторых я назвал выше. Они это знают. А бабло им платят за их антирусскую блевотину!

Антон Павлович Благин — член союза писателей России — тот самый редкий случай, когда русский писатель стал членом Союза писателей в родной стране. Антон не просто писатель, он — исследователь. Пытливый русский ум позволяет ему разобраться и понять историю русского народа его духовную колыбель, сопоставить с историей которую навязали нам историки-гастарбайтеры, наводнившие все научные учреждения. Кроме того, темой его особого изучения являются религиозные отношения, особенно авраамических религий: иудаизма, христианства, мусульманства.

Опубликованные им в статьях и книгах выводы, гипотезы, теории порой шокируют неподготовленного читателя открытиями, которые объясняют суть многих бед человечества, таких как: войны, рабство, нетерпимость, человеконенавистничество.

Не каждый может прочитать и осмыслить правду, потому что для этого надо войти в мыслительный процесс, а значит выйти из комфортной зоны, что равнозначно выходу из матрицы. А понять, значит наполовину победить! А.Благин на этот счёт выражается однозначно: "Для того, чтобы излечиться, чаще всего надо принимать пилюли горькие". Выдающейся его работой, я считаю, документальную статью об отрицании еврейского холокоста в шесть миллионов якобы погибших в годы Второй мировой войны евреев. Сломать евреям гешефт, который позволяет им изображать из себя жертв, получать за это нехилое бабло, требует определённого мужества. По этой и другим причинам А.Благин не может печатать и издавать свои книги и труды. Потому что власть не только не помогает русским писателям, она преследует их по сфабрикованным делам.

Перефразируя русскую народную пословицу "С миру по нитке, русскому писателю на издание книги" — хочу обратиться к моим читателям: "Давайте скинемся — кто сколько сможет, на издание книги А.Благина с просьбой, чтобы он на титульном листе написал "Книга издана на народные деньги!". Верю, что все труды русского писателя А.П.Благина в ближайшее время будут изучаться во всех учебных учреждениях страны. Спасибо всем".

По вопросам помощи можно писать сюда: antonblagin@ya.ru