Как жить долго и счастливо. Алексей Орлов и Виктор Максименков. Часть 1
Природа и здоровье человека.
Алексей Орлов и Виктор Максименков
Цель данного эфира, напомнить основные правила по которым функционирует Природа, и обеспечивается естественное равновесие, и здоровье всей Природы, и человека как её части.
В эфире будут приведены примеры, как простое понимание правил функционирования биологических систем может привести к получению максимальной пользы для Человека и Природы.
Также будут показаны тяжелые последствия, которые происходят, если человек утрачивает элементарные знания о природе, и не применяет здравомыслие в своей хозяйственной деятельности. Что в итоге приводит к опустынивания земель, и массовых проблемам и болезням у Человечества, и всей Биосферы Планеты.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com