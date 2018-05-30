Как жить долго и счастливо. Алексей Орлов и Виктор Максименков. Часть 1

Природа и здоровье человека.









Алексей Орлов и Виктор Максименков



Цель данного эфира, напомнить основные правила по которым функционирует Природа, и обеспечивается естественное равновесие, и здоровье всей Природы, и человека как её части.

В эфире будут приведены примеры, как простое понимание правил функционирования биологических систем может привести к получению максимальной пользы для Человека и Природы.

Также будут показаны тяжелые последствия, которые происходят, если человек утрачивает элементарные знания о природе, и не применяет здравомыслие в своей хозяйственной деятельности. Что в итоге приводит к опустынивания земель, и массовых проблемам и болезням у Человечества, и всей Биосферы Планеты.



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Источник: www.youtube.com