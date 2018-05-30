Глобальный налоговый рэкет США (Познавательное ТВ, Валентин Катасонов)

Глобальный налоговый рэкет США (Познавательное ТВ, Валентин Катасонов)
22:33. 30 мая 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Валентин Катасонов: Глобальный налоговый рэкет США. Часть из рассказа Валентина Катасонова “Тайны капитализма 5″: https://youtu.be/jizxaSae5dU
Самая страшная спецслужба в США – это налоговая инспекция. После введения закона FATCA все банки в мире отчитываются налоговой службе США.
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Источник: www.youtube.com