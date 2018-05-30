Евгений Спицын. Интервью «Последнему звонку»
19:01. 30 мая 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Соавтор проекта «Последний звонок», историк, бывший директор одной из московских школ Евгений Спицын
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
Сайт проекта «Последний звонок»
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai