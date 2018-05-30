Главная » Мировоззрение, Образование

Евгений Спицын. Интервью «Последнему звонку»

19:01. 30 мая 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Соавтор проекта «Последний звонок», историк, бывший директор одной из московских школ Евгений Спицын

Последний звонок

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>