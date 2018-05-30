Античный Челябинск — правда или вымысел? часть 3
09:38. 30 мая 2018 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
В конце предыдущей части я уже показывал панораму пр. Ленина, которая была сделана в 1933 году.
На ней хорошо видно, что никаких «античных» зданий ещё нет. Отсутствуют и какие-либо полуразвалившиеся остатки, которые можно было бы восстанавливать. На это фанатики теории «античного Челябинска» обычно отвечают или что данная фотография является подделкой, или говорят о том, что да, вот конкретно эти здания были на самом деле построены, но другие, которые не видны на этом снимке, существовали и были восстановлены.
Тему фальсификации снимков я не вижу смысла обсуждать до тех пор, пока кто-то из сторонников этой версии не приведёт убедительных доказательств фальсификации данных изображений. Если на фотографии есть следы монтажа, то они достаточно легко выявляются при помощи наложения различных фильтров в таких программах обработки цифровых изображений, как Photoshop или GIMP. В сети можно найти статьи на эту тему, в том числе те, где на примере конкретных фотографий из «лунной программы» американцев было показано, что это фотомонтаж. Те старые фотографии, которые я публикую в своей статье, я сам проверил с помощью нескольких фильтров. Все изображения однородны, никаких следов монтажа или ретуширования изображений не наблюдается.
Теперь рассмотрим следующую фотографию панорамы Челябинска, сделанную в 1916 году.
Насколько я помню, в своих выступлениях Илья Богданов никогда не показывал эту фотографию, поскольку она ставит большой и жирный крест на всей его теории «античного Челябинска». Но так случилось, что в зале, где мы проводили конференцию осенью 2017 года, данная фотография в качестве большого панно украшала одну из стен. Само собой, что множество людей, включая меня, задали Илье вопрос: как данное изображение согласуется с его теорией «античного Челябинска»? На что Илья очень уверенно ответил: «Это вообще не Челябинск, а какой-то другой город, который нам выдают за Челябинск. Все фотографии старых городов выглядят очень похоже».
Давайте разберёмся, Челябинск это или нет. На самом деле сделать это не очень сложно, достаточно сравнить общую планировку улиц и найти характерные здания, которые видны на данном фото, а также имеются на других фотографиях Челябинска или даже сохранились до наших дней.
Общая планировка города совпадает с планировкой старого Челябинска. Река Миасс находится именно там, где она должна находиться. Справа снизу и вверх по центру уходит прямая улица, которая соответствует современной улице Кирова. На переднем плане мы видим круглый шатёр цирка-шапито, который стоял на ярмарочной площади, ныне площадь Революции. Сделана данная фотография со здания элеватора государственного банка, строительство которого началось в 1914 году, а к 1916 году само здание уже было построено.
Теперь поищем на этой фотографии характерные для Челябинска здания.
На данном увеличенном фрагменте, который находится чуть правее центра фотографии на высоте одной четверти от верха, мы можем наблюдать два характерных здания именно на тех местах, где они должны быть.
Во-первых, это снесённый в 1932 году Христорождественский собор, который находился на месте современного театра оперы и балета.
Само здание не сохранилось, но различных его фотографий имеется множество.
Левее собора мы видим ещё одно характерное здание Пассажа торгового дома братьев Яушевых, которое сохранилось до наших дней. Сейчас оно выглядит вот так.
При желании на него можно посмотреть через Google Street View.
А это старая открытка с изображением данного здания.
Данное изображение на самом деле изначально было чёрно-белым, а уже потом его раскрасили. На следующем фото Соборной площади (сейчас пл. Ярославского) мы видим сразу и Христорождественнский собор, и часть Пассажа торгового дома братьев Яушевых, а также ещё одно здание, которое также сохранилось до наших дней, расположенное по адресу ул Труда, дом 88.
На него тоже можно посмотреть через Goolge Street View.
Смещаемся чуть левее и ниже и рассмотрим ещё один фрагмент с панорамы 1916 года.
Белое трёхэтажное здание в левой части, это здание государственного банка, а прямо по центру тёмное здание с треугольной крышей, это здание «народного дома» сзади, в котором когда-то располагался Челябинский государственный драматический театр, а сейчас располагается театр юного зрителя.
В начале 20-го века «Народный дом» выглядел вот так.
С некоторыми изменениями это здание сохранилось до наших дней.
Старые фотографии здания государственного банка также имеются.
Те же три этажа по шесть окон и дверь на первом этаже слева, что мы видим на увеличенном фрагменте панорамы 1916 года. Это здание после реконструкции стало частью более крупного здания областного законодательного собрания. На фрагменте панорамы 1933 года хорошо виден процесс реконструкции этого здания.
Внизу белые стены старого здания госбанка, а над ними и справа новые тёмные кирпичные стены. Сегодня это здание выглядит следующим образом.
Синей линией я выделил ту часть, которая осталась от того первого здания. Мы видим те же самые три этажа по шесть окон и дверь слева на первом этаже.
Ну и, так сказать, «на десерт» ещё один увеличенный фрагмент с панорамы 1916 года.
В правой части мы видим большой белый храм. Это здание Церкви Вознесения Господня, которая была частью Одигитриевского женского монастыря. Его окончательно снесли в середине 1930-х годов.
Но самое главное это здание, на которое указывает красная стрелка. Узнаёте? Именно это здание хорошо видно на углу перекрёстка пр. Ленина и ул. Цвилинга и на панораме 1933 года и на фотографии строительства жилого дома облисполкома 1936 года.
Так что никаких сомнений в том, что на рассматриваемой панораме 1916 года показан именно город Челябинск, нет и быть не может. Все здания, которые должны быть, находятся на своих местах, а тех «античных» зданий, которые ещё не построены, мы не наблюдаем. Как не наблюдаем и каких-либо остовов зданий, руин, обломков кирпичных стен и т. п., которые имело бы смысл восстанавливать до больших многоэтажных зданий.
У нас осталось ещё одно здание, которое также объявляется «допотопным» и восстановленным, это здание управления Южно-Уральской железной дороги по адресу пл. Революции, дом 3. Проектирование этого здания началось в 1936 году в соответствии с утверждённым в этом же году генеральным планом города Челябинска, а в 1937 году на президиуме городского совета уже был рассмотрен законченный проект. Строить здание начали в 1938 году, а окончательно завершили в 1942 году. Вот фотография этого здания середины 1940-х годов.
На панораме 1916 года место, где расположено это здание, находится за пределами снимка. Но у нас есть ещё одна фотография, которая предположительно сделана в 1907-1910 годах. На ней как раз очень хорошо видно то место, где потом будет построено это здание.
То, что это фотография именно Челябинска следует из того, что на ней мы снова видим характерные для Челябинска здания. Слева хорошо видна Церковь Воскресения Господня в женском монастыре, а справа вверху виднеется фасад «Народного дома» с колонами и треугольной крышей, которые мы уже рассматривали выше.
А также мы видим голый холм вообще без каких либо зданий там, где позже будет построено здание управления Южной-Уральской железной дороги.
Продолжение следует…
В конце предыдущей части я уже показывал панораму пр. Ленина, которая была сделана в 1933 году.
На ней хорошо видно, что никаких «античных» зданий ещё нет. Отсутствуют и какие-либо полуразвалившиеся остатки, которые можно было бы восстанавливать. На это фанатики теории «античного Челябинска» обычно отвечают или что данная фотография является подделкой, или говорят о том, что да, вот конкретно эти здания были на самом деле построены, но другие, которые не видны на этом снимке, существовали и были восстановлены.
Тему фальсификации снимков я не вижу смысла обсуждать до тех пор, пока кто-то из сторонников этой версии не приведёт убедительных доказательств фальсификации данных изображений. Если на фотографии есть следы монтажа, то они достаточно легко выявляются при помощи наложения различных фильтров в таких программах обработки цифровых изображений, как Photoshop или GIMP. В сети можно найти статьи на эту тему, в том числе те, где на примере конкретных фотографий из «лунной программы» американцев было показано, что это фотомонтаж. Те старые фотографии, которые я публикую в своей статье, я сам проверил с помощью нескольких фильтров. Все изображения однородны, никаких следов монтажа или ретуширования изображений не наблюдается.
Теперь рассмотрим следующую фотографию панорамы Челябинска, сделанную в 1916 году.
Насколько я помню, в своих выступлениях Илья Богданов никогда не показывал эту фотографию, поскольку она ставит большой и жирный крест на всей его теории «античного Челябинска». Но так случилось, что в зале, где мы проводили конференцию осенью 2017 года, данная фотография в качестве большого панно украшала одну из стен. Само собой, что множество людей, включая меня, задали Илье вопрос: как данное изображение согласуется с его теорией «античного Челябинска»? На что Илья очень уверенно ответил: «Это вообще не Челябинск, а какой-то другой город, который нам выдают за Челябинск. Все фотографии старых городов выглядят очень похоже».
Давайте разберёмся, Челябинск это или нет. На самом деле сделать это не очень сложно, достаточно сравнить общую планировку улиц и найти характерные здания, которые видны на данном фото, а также имеются на других фотографиях Челябинска или даже сохранились до наших дней.
Общая планировка города совпадает с планировкой старого Челябинска. Река Миасс находится именно там, где она должна находиться. Справа снизу и вверх по центру уходит прямая улица, которая соответствует современной улице Кирова. На переднем плане мы видим круглый шатёр цирка-шапито, который стоял на ярмарочной площади, ныне площадь Революции. Сделана данная фотография со здания элеватора государственного банка, строительство которого началось в 1914 году, а к 1916 году само здание уже было построено.
Теперь поищем на этой фотографии характерные для Челябинска здания.
На данном увеличенном фрагменте, который находится чуть правее центра фотографии на высоте одной четверти от верха, мы можем наблюдать два характерных здания именно на тех местах, где они должны быть.
Во-первых, это снесённый в 1932 году Христорождественский собор, который находился на месте современного театра оперы и балета.
Само здание не сохранилось, но различных его фотографий имеется множество.
Левее собора мы видим ещё одно характерное здание Пассажа торгового дома братьев Яушевых, которое сохранилось до наших дней. Сейчас оно выглядит вот так.
При желании на него можно посмотреть через Google Street View.
А это старая открытка с изображением данного здания.
Данное изображение на самом деле изначально было чёрно-белым, а уже потом его раскрасили. На следующем фото Соборной площади (сейчас пл. Ярославского) мы видим сразу и Христорождественнский собор, и часть Пассажа торгового дома братьев Яушевых, а также ещё одно здание, которое также сохранилось до наших дней, расположенное по адресу ул Труда, дом 88.
На него тоже можно посмотреть через Goolge Street View.
Смещаемся чуть левее и ниже и рассмотрим ещё один фрагмент с панорамы 1916 года.
Белое трёхэтажное здание в левой части, это здание государственного банка, а прямо по центру тёмное здание с треугольной крышей, это здание «народного дома» сзади, в котором когда-то располагался Челябинский государственный драматический театр, а сейчас располагается театр юного зрителя.
В начале 20-го века «Народный дом» выглядел вот так.
С некоторыми изменениями это здание сохранилось до наших дней.
Старые фотографии здания государственного банка также имеются.
Те же три этажа по шесть окон и дверь на первом этаже слева, что мы видим на увеличенном фрагменте панорамы 1916 года. Это здание после реконструкции стало частью более крупного здания областного законодательного собрания. На фрагменте панорамы 1933 года хорошо виден процесс реконструкции этого здания.
Внизу белые стены старого здания госбанка, а над ними и справа новые тёмные кирпичные стены. Сегодня это здание выглядит следующим образом.
Синей линией я выделил ту часть, которая осталась от того первого здания. Мы видим те же самые три этажа по шесть окон и дверь слева на первом этаже.
Ну и, так сказать, «на десерт» ещё один увеличенный фрагмент с панорамы 1916 года.
В правой части мы видим большой белый храм. Это здание Церкви Вознесения Господня, которая была частью Одигитриевского женского монастыря. Его окончательно снесли в середине 1930-х годов.
Но самое главное это здание, на которое указывает красная стрелка. Узнаёте? Именно это здание хорошо видно на углу перекрёстка пр. Ленина и ул. Цвилинга и на панораме 1933 года и на фотографии строительства жилого дома облисполкома 1936 года.
Так что никаких сомнений в том, что на рассматриваемой панораме 1916 года показан именно город Челябинск, нет и быть не может. Все здания, которые должны быть, находятся на своих местах, а тех «античных» зданий, которые ещё не построены, мы не наблюдаем. Как не наблюдаем и каких-либо остовов зданий, руин, обломков кирпичных стен и т. п., которые имело бы смысл восстанавливать до больших многоэтажных зданий.
У нас осталось ещё одно здание, которое также объявляется «допотопным» и восстановленным, это здание управления Южно-Уральской железной дороги по адресу пл. Революции, дом 3. Проектирование этого здания началось в 1936 году в соответствии с утверждённым в этом же году генеральным планом города Челябинска, а в 1937 году на президиуме городского совета уже был рассмотрен законченный проект. Строить здание начали в 1938 году, а окончательно завершили в 1942 году. Вот фотография этого здания середины 1940-х годов.
На панораме 1916 года место, где расположено это здание, находится за пределами снимка. Но у нас есть ещё одна фотография, которая предположительно сделана в 1907-1910 годах. На ней как раз очень хорошо видно то место, где потом будет построено это здание.
То, что это фотография именно Челябинска следует из того, что на ней мы снова видим характерные для Челябинска здания. Слева хорошо видна Церковь Воскресения Господня в женском монастыре, а справа вверху виднеется фасад «Народного дома» с колонами и треугольной крышей, которые мы уже рассматривали выше.
А также мы видим голый холм вообще без каких либо зданий там, где позже будет построено здание управления Южной-Уральской железной дороги.
Продолжение следует…
Источник: mylnikovdm.livejournal.com