В Индии отмечена вспышка смертельного вируса Нипах

Власти Индии утверждают, что на юго-западе страны девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах. От него нет вакцин, 70% заболевших умирают.

Переносчик вируса — разновидность рукокрылых млекопитающих. Власти Индии утверждают, что в штате Керала на юго-западе страны девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах. От этого крайне опасного вируса, чрезвычайно беспокоящего ВОЗ, нет вакцин, 70% заболевших умирают. Анализы подтвердили Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют. Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.

Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний, вспышки которых Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятными. Министр здоровья штата Керала Раджив Седанандан рассказал Би-би-си, что медсестра, которая ухаживала за пациентами, тоже умерла.

«Мы отправили образцы крови и жидкостей предполагаемых жертв вируса в Национальный институт вирусологии в Пуне. Пока у нас есть подтверждение, что Нипах вызвал три смерти, — объяснил он. — Мы пытаемся не позволить болезни распространиться, так как ее лечение сведено лишь к поддерживающей терапии».

Природные переносчики вируса — летучие лисицы, близкие родственники летучих мышей, которые питаются фруктами. Чиновники сообщали, что в домах погибших от инфекции находили манго, надкусанные летучими лисицами.