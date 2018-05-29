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Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 мая 2018

17:01. 29 мая 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

МИД Грузии объявил о разрыве дипотношений с Сирией

Министерство иностранных дел Грузии выступило с заявлением, что внешеполитическое ведомство страны начинает необходимые процедуры, направленные на разрыв дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой. В МИД Грузии объясняют этот шаг признанием Сирийским правительством независимости Абхазии и Южной Осетии.

В Тбилиси считают, что на решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, Сирийской арабской республикой, повлияла Россия путем различных манипуляций. Таким образом, сирийский режим нарушил международные нормы и принципы, признав так называемую независимость грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона, заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве. Также своим решением режим Асада поддержал осуществленную Россией военную агрессию против Грузии, указано в заявлении МИД Грузии.

Кроме этого в заявлении сказано, что международное сообщество не поддерживает решение сирийского режима Асада, а твердо стоит на позиции суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Напомним, что Грузия с 1990 года пытается вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии, перемежая политические уловки с применением силы. Также в Тбилиси до сих пор считают республики частью Грузии.

Ранее Абхазия и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирийской арабской республикой на уровне посольств.

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Сирия признала независимость Абхазии

Сирия признала независимость Абхазии | Русская весна

Сирия признала независимость Абхазии.

Об установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая сообщили в абхазском Министерстве иностранных дел.

«Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Абхазии.

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Стал известен коварный план Турции по захвату части Сирии

Стал известен коварный план Турции по захвату части Сирии | Русская весна

Как стало известно «Русской Весне», турецкие военные мечтают использовать военную авиацию над зоной деэскалации «Идлиб», чтобы полностью контролировать занятую территорию.

После выставления блокпостов, турецкие военные переходят к следующей стадии наращивания контроля. Ссылаясь на то, что их посты обстреливают неизвестные группы, турки желают использовать авиацию для контроля идлибских границ. К чему это приведет, объяснять не нужно, работу турецкой авиации мы, к сожалению, помним очень хорошо.

Успехи Сирийской Арабской Армии не могут не волновать боевиков и их турецких наставников в Идлибе, а наличие авиации позволит туркам оперативно реагировать на угрозы для своих подопечных, наносить авиационные удары по позициям сирийских войск.

Отсутствие у турецкой стороны желания согласовывать свои действия с Сирией и Россией приведет к обострению ситуации на севере Сирии и позволит протурецким боевикам продолжить нападения на провинции Хама и Алеппо. 

«В дальнейшем стоит ожидать, что Турция запросит установление бесполетной зоны над своей зоной деэскалации. Анализ запросов, поступающих в адрес российских военных в Сирии, четко указывает на желание Турции полностью, в том числе и в воздухе, контролировать занятые территории в Сирии», — рассказал «Русской Весне» военный источник.

На выступлениях в ходе предвыборной компании в парламент Турции, президент Эрдоган заявил, что военные операции «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» будут продолжены, а возможно даже появятся новые.

Турецкие власти не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат военную экспансию на севере Сирии. Такое ощущение, что международные договоренности в блоке НАТО — это пустой звук. Но Турция хотя бы пытается, в отличии от США, соблюсти нормы международной политики. 

В соответствии с соглашениями, достигнутыми в Астане, Турция отвечает за ситуацию в провинции Идлиб. Имеется договоренность о развертывании 12 наблюдательных опорных блокпостов на ее границах.

Турецкая сторона условия выполнила, посты развернула, но контроля над провинцией как не было, так и нет.

Постоянные стычки между различными группировками боевиков, террористические акты, похищения и убийства на территории Идлиба продолжаются постоянно, турецкие силовики изменить положение не могут, а скорее всего и не хотят. 

Мир в провинции Турции не нужен, а нужно лишь место, где турецкие спецслужбы будут спокойно готовить новые подконтрольные им группировки, не опасаясь взглядов из вне.

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Метки: главное, компиляция
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