Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 мая 2018

МИД Грузии объявил о разрыве дипотношений с Сирией

Министерство иностранных дел Грузии выступило с заявлением, что внешеполитическое ведомство страны начинает необходимые процедуры, направленные на разрыв дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой. В МИД Грузии объясняют этот шаг признанием Сирийским правительством независимости Абхазии и Южной Осетии.





В Тбилиси считают, что на решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, Сирийской арабской республикой, повлияла Россия путем различных манипуляций. Таким образом, сирийский режим нарушил международные нормы и принципы, признав так называемую независимость грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона, заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве. Также своим решением режим Асада поддержал осуществленную Россией военную агрессию против Грузии, указано в заявлении МИД Грузии.

Кроме этого в заявлении сказано, что международное сообщество не поддерживает решение сирийского режима Асада, а твердо стоит на позиции суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Напомним, что Грузия с 1990 года пытается вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии, перемежая политические уловки с применением силы. Также в Тбилиси до сих пор считают республики частью Грузии.



Ранее Абхазия и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирийской арабской республикой на уровне посольств.

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Сирия признала независимость Абхазии

Сирия признала независимость Абхазии. Об установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая сообщили в абхазском Министерстве иностранных дел. «Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Абхазии. Читайте также: Истребители ВКС РФ впервые перехватили самолёты F-16 над Ливаном, — СМИ Израиля (ФОТО, ВИДЕО)

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Стал известен коварный план Турции по захвату части Сирии

Как стало известно «Русской Весне», турецкие военные мечтают использовать военную авиацию над зоной деэскалации «Идлиб», чтобы полностью контролировать занятую территорию. После выставления блокпостов, турецкие военные переходят к следующей стадии наращивания контроля. Ссылаясь на то, что их посты обстреливают неизвестные группы, турки желают использовать авиацию для контроля идлибских границ. К чему это приведет, объяснять не нужно, работу турецкой авиации мы, к сожалению, помним очень хорошо. Успехи Сирийской Арабской Армии не могут не волновать боевиков и их турецких наставников в Идлибе, а наличие авиации позволит туркам оперативно реагировать на угрозы для своих подопечных, наносить авиационные удары по позициям сирийских войск. Отсутствие у турецкой стороны желания согласовывать свои действия с Сирией и Россией приведет к обострению ситуации на севере Сирии и позволит протурецким боевикам продолжить нападения на провинции Хама и Алеппо. «В дальнейшем стоит ожидать, что Турция запросит установление бесполетной зоны над своей зоной деэскалации. Анализ запросов, поступающих в адрес российских военных в Сирии, четко указывает на желание Турции полностью, в том числе и в воздухе, контролировать занятые территории в Сирии», — рассказал «Русской Весне» военный источник. На выступлениях в ходе предвыборной компании в парламент Турции, президент Эрдоган заявил, что военные операции «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» будут продолжены, а возможно даже появятся новые. Турецкие власти не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат военную экспансию на севере Сирии. Такое ощущение, что международные договоренности в блоке НАТО — это пустой звук. Но Турция хотя бы пытается, в отличии от США, соблюсти нормы международной политики. В соответствии с соглашениями, достигнутыми в Астане, Турция отвечает за ситуацию в провинции Идлиб. Имеется договоренность о развертывании 12 наблюдательных опорных блокпостов на ее границах. Турецкая сторона условия выполнила, посты развернула, но контроля над провинцией как не было, так и нет. Постоянные стычки между различными группировками боевиков, террористические акты, похищения и убийства на территории Идлиба продолжаются постоянно, турецкие силовики изменить положение не могут, а скорее всего и не хотят. Мир в провинции Турции не нужен, а нужно лишь место, где турецкие спецслужбы будут спокойно готовить новые подконтрольные им группировки, не опасаясь взглядов из вне. Читайте также: Позорный провал США: Гениальный ход России может спасти Афганистан и Центральную Азию (ФОТО)

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