Северный морской путь: перспектива богатства России

Еще в 2005 году известный экономист В. Иноземцев в своей речи предрекал крах развития Северного Морского Пути. По его словам, цены слишком высоки для того, чтобы данное направление было действительно конкурентоспособным. Однако, спустя несколько лет грузоперевозки по Северному морскому пути увеличиваются необыкновенно быстро, несмотря на солидные цены за услугу. Крамола предлагает взглянуть на перспективы этого транспортного направления.

Знать цену времени

Северный морской путь – это кратчайший путь от Европы до Восточной Азии. К примеру, от Мурманска до Иокогамы можно доплыть по нему за 20 дней, а путь составляет 10, 7 тыс. км. Если сравнивать данные с Суэцким каналом, то расстояние по нему в 24 тыс. км можно пройти за 32 дня.

Эта особенность позволила Северному морскму пути (СМП) стать одним из наиболее масштабно развивающихся проектов в России за последние 10 лет. Для сравнения, в 2017 году объем грузоперевозок превысил уже 10 тыс. тонн. Это – рекордные показатели за всю историю СМП. Если сравнивать показатели с тем же 2005 годом, то они составляли порядка 5 млн. тонн. По прогнозам экспертов, к 2030 году объем грузоперевозок составит 100 и более млн. тонн в год. По менее оптимистичным прогнозам рост остановится на отметке 72 млн. тонн, несмотря на высокую цену.

Тают льды, плывут корабли

Как правильно заметил в речи В. Иноземцев, есть вещи поважнее, нежели сроки доставки груза для российской экономики. На первый план сегодня выходит, все-таки, стоимость перевозки. Если сравнивать цену перевозок по Северному морскому пути, то очевидно, что она не является конкурентной. Определенная выгода просматривается, если сравнивать сроки поставки груза. Экономия в 10-15 дней дает определенные преимущества. Но даже при таком преимуществе перевозки осложняются плохой погодой, которая выводит из строя навигацию. В самостоятельное плавание корабли в северных широтах способны выходить не более 4 мес. в году. В остальное время приходится пользоваться помощью ледоколов. Что, как нетрудно догадаться, стоит недешево.

Но вскоре ситуация может кардинально измениться. По прогнозам синоптиков ко второй половине 21 века Северный Ледовитый океан, благодаря глобальному потеплению, может полностью очиститься от ледников. В такой сценарий верит ряд признанных экспертов, в частности, В. Крупчатников. По его мнению, если климат продолжит меняться так стремительно, то таяние ледников будет полностью завершено к ранее обозначенному промежутку времени.

Более сдержанные прогнозы говорят о том, что льды растают, но не так стремительно, а «спустя несколько лет». Океан безо льда, по таким прогнозам, будет доступен для судов не 4, а 8 месяцев в году. В остальное время все-таки не обойтись без ледоколов. Но обозначенного срока будет достаточно для большего развития Северного Морского пути в ближайшем будущем.

Порты для всех

Изменения климата на планете внесут своё слово и в изменение модернизации экономики России. Несмотря на то, что развитию Северный морской путь сейчас уделяется большое внимание, власти не рассматривают его как стоящую альтернативу южным путям. На сегодняшний момент ему отводится роль некоего драйвера. Основная его задача сейчас – оптимизация внутренней структуры и строительство ледокольного флота. Инвестиции идут на удовлетворение потребностей Министерства обороны. Сейчас оно сконцентрировало внимание на развитии аэродромов и военных баз в данном регионе, а также добывающих корпораций. Эти корпорации занимаются процессом добычи и сжижения природного газа. На этой почве в районе создаются целые поселения и города. Ярким примером является поселок Сабета. Если сравнить темпы роста, то в 2009 году там проживало около 19 человек, а сейчас порядка 20 тысяч. Власти делают все для удобства жизни и работы поселка, создан даже международный аэропорт.

Но усиление перевозок по Северному морскому пути заставит пересмотреть властей некоторые приоритеты в работе. Для того, чтобы компенсировать трафик, властям придется заняться модификацией портов. Совокупные мощности северных терминалов к 2028 году, по прогнозам, превысят 117 млн. тонн. Этого должно хватить для базового освоения СМП. Однако, данного объема не достаточно для того, чтобы превратить Северный морской путь в конкурентоспособный проект. На сегодняшний день существует 71 морской порт, расположенный вдоль СМП. Из них 66 имеют грузооборот менее 100 тыс. тонн в год. Или же просто не работают. Властям нужно понимать, что для стабилизации работы Северного морского пути активация данных точек необходима.

Нужно искать источники финансирования проекта. В частности, на первых порах придется вкладываться государству и смежному с ним бизнесу. Объем получаемых средств будет зависеть от количества перевозимого груза. Помощи можно ожидать и от иностранных партнеров. В частности, от Китая, который заинтересован в развитии этого направления. Использование Пекина, как одного из портов СМП активно обсуждается, а также Китай имеет свою долю в «Ямал СПГ».

Помощь готова предоставить и Япония. Представитель страны по Арктическим вопросам К. Сираиси отметила, что Токио может перенаправлять до 40% грузов по Северному морскому пути в старый свет. Этого уже достаточно для бурного развития проекта и России.

Диана Равенская, специально для портала Крамола