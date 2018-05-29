Раскрыты сроки нового мощного подорожания топлива

Правительство приняло решение снизить акцизы на топливо в России, однако ситуация уже вышла из-под контроля. О сроках нового масштабного подорожания горючего на отечественных АЗС стало известно сегодня.

РИА «Новости» получило комментарий о ситуации с ценами на топливо в стране у директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова. По словам чиновника, стоимость горючего уже не упадёт, дальнейший рост ценников неизбежен.

Предпринимаемые в настоящее время шаги по уменьшению акцизов приведут, по его словам, лишь «к отсутствию роста». «К снижению цен будет практически невозможно (прийти) при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», — сообщил источнику Сазанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также добавил, что снижение пошлин вводится сроком на полгода. По истечении этого периода может случиться очередное, ещё более мощное подорожание на АЗС.

Напомним, в связи со сложной ситуацией на розничном топливном рынке власти РФ пошли на экстренные меры: не позднее 1 июля 2018 года акцизы на дизтопливо понизятся на 2 000 рублей на тонну, а бензин — на 3 000 к действующим пошлинам.

Источник: quto.ru