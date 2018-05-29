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Раскрыты сроки нового мощного подорожания топлива

06:32. 29 мая 2018 Просмотров - 323 8 коммент. Опубликовал:

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Правительство приняло решение снизить акцизы на топливо в России, однако ситуация уже вышла из-под контроля. О сроках нового масштабного подорожания горючего на отечественных АЗС стало известно сегодня.

РИА «Новости» получило комментарий о ситуации с ценами на топливо в стране у директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова. По словам чиновника, стоимость горючего уже не упадёт, дальнейший рост ценников неизбежен.

 

Предпринимаемые в настоящее время шаги по уменьшению акцизов приведут, по его словам, лишь «к отсутствию роста». «К снижению цен будет практически невозможно (прийти) при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», — сообщил источнику Сазанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также добавил, что снижение пошлин вводится сроком на полгода. По истечении этого периода может случиться очередное, ещё более мощное подорожание на АЗС.

Напомним, в связи со сложной ситуацией на розничном топливном рынке власти РФ пошли на экстренные меры: не позднее 1 июля 2018 года акцизы на дизтопливо понизятся на 2 000 рублей на тонну, а бензин — на 3 000 к действующим пошлинам.

Источник: quto.ru

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8 коммент.»

  • 85 21
    Satana666 29 мая 2018 в 6:41 Ссылка Пометить
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    Поднять пошлину на экспорт и снизить налог для внутреннего потребления. Не могут сообразить что ли в правительстве?

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      Вячеслав Satana666 29 мая 2018 в 7:09 Ссылка Пометить
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      А чего им там соображать? Раскрывать не сроки надо бы, а истинные причины подорожания, а не вешать лапшу людям на уши… А то получается, что они заплатили за свои кресла, а теперь восполнять потери взялись…

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    Вячеслав 29 мая 2018 в 7:05 Ссылка Пометить
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    Там у них, за бугром, когда внезапно на что-то повышают цену на 0,5%, сразу выходят толпами на улицы с протестами, шумом и т.п. В Германии, когда повысили цену на бензин, водители бросили на проезжей части свои машины и пешком добирались домой, и власти пошли на попятную… У нас – заранее предупреждают, что скоро повысят цены – уже повысили на бензин аж почти на 1 рубль и народ сразу – уф, ну, наконец-то… И – ТИШИНА… Надолго ли? Наверно, до следующего повышения раз в 5…

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    Федор Лаптев 29 мая 2018 в 8:27 Ссылка Пометить
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    а хто гоп компанию в правительство назначил ?

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