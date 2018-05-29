Раскрыты сроки нового мощного подорожания топлива
Правительство приняло решение снизить акцизы на топливо в России, однако ситуация уже вышла из-под контроля. О сроках нового масштабного подорожания горючего на отечественных АЗС стало известно сегодня.
РИА «Новости» получило комментарий о ситуации с ценами на топливо в стране у директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова. По словам чиновника, стоимость горючего уже не упадёт, дальнейший рост ценников неизбежен.
Предпринимаемые в настоящее время шаги по уменьшению акцизов приведут, по его словам, лишь «к отсутствию роста». «К снижению цен будет практически невозможно (прийти) при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», — сообщил источнику Сазанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также добавил, что снижение пошлин вводится сроком на полгода. По истечении этого периода может случиться очередное, ещё более мощное подорожание на АЗС.
Напомним, в связи со сложной ситуацией на розничном топливном рынке власти РФ пошли на экстренные меры: не позднее 1 июля 2018 года акцизы на дизтопливо понизятся на 2 000 рублей на тонну, а бензин — на 3 000 к действующим пошлинам.
Источник: quto.ru
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Поднять пошлину на экспорт и снизить налог для внутреннего потребления. Не могут сообразить что ли в правительстве?
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А чего им там соображать? Раскрывать не сроки надо бы, а истинные причины подорожания, а не вешать лапшу людям на уши… А то получается, что они заплатили за свои кресла, а теперь восполнять потери взялись…
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Налоговый манёвр, ещё до выборов Путин озвучил. Манёвр не удался, машина перевернулась )
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Там у них, за бугром, когда внезапно на что-то повышают цену на 0,5%, сразу выходят толпами на улицы с протестами, шумом и т.п. В Германии, когда повысили цену на бензин, водители бросили на проезжей части свои машины и пешком добирались домой, и власти пошли на попятную… У нас – заранее предупреждают, что скоро повысят цены – уже повысили на бензин аж почти на 1 рубль и народ сразу – уф, ну, наконец-то… И – ТИШИНА… Надолго ли? Наверно, до следующего повышения раз в 5…
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Вчера по радио сказали в Бразилии дальнобойщики бастуют, требуют снижение цен на горючее. А нашим плевать на всё.
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у нас не германия до дому далеко пешком идти
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а хто гоп компанию в правительство назначил ?
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Все правительство и презика назначили в лондоне. А выборы- это шоу для лохов!