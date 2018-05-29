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Пякин ответил на вопрос Войтенкова, отчего российские цари женились на принцессах захудалых княжеств

17:02. 29 мая 2018 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:
Посмотрите, как блестяще ответил Валерий Викторович Пякин на вопрос Артёма Войтенкова о жёнах российских императоров!

Войтенков этой теме посвятил на днях целое 20-минутное видео „Германские императоры Святой Руси ”.



Артём своё выступление так и закончил недоумённым вопросом, мол, какой смысл русским царям выбирать в жёны принцесс из настолько малозначительных княжеств, что несоответствие статуса жениха и невесты бросается в глаза и выглядит совершенно нелогичным.

Да, нелогичным. Когда самодержец огромнейшей и богатейшей страны мира женится не на дочери монарха крупного и влиятельного европейского государства, а на дочери князя, чьи владения даже на карте Европы найти без лупы непросто.

Нелогичным, потому что Войтенков рассуждает, исходя из постулатов т.н. геополитики. А сфера применения последней более чем ограничена.


Пякин же всё чётко разложил по полочкам, исходя из постулатов глобальной политики. А заодно и прямо указал, что факт выбора невест российскими императорами из захудалых княжеств, в конечном итоге, воспитал в среде российской элиты неуместное преклонение перед Западом. Как в те, царские времена, так и сегодня.

Браво, Валерий Викторович!


***

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: войтенков, геополитика, глобализация, Европа, Запад, политика, пякин, Россия, царизм
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