Пякин ответил на вопрос Войтенкова, отчего российские цари женились на принцессах захудалых княжеств





Войтенков этой теме посвятил на днях целое 20-минутное видео „Германские императоры Святой Руси ”.







Артём своё выступление так и закончил недоумённым вопросом, мол, какой смысл русским царям выбирать в жёны принцесс из настолько малозначительных княжеств, что несоответствие статуса жениха и невесты бросается в глаза и выглядит совершенно нелогичным.



Да, нелогичным. Когда самодержец огромнейшей и богатейшей страны мира женится не на дочери монарха крупного и влиятельного европейского государства, а на дочери князя, чьи владения даже на карте Европы найти без лупы непросто.



Нелогичным, потому что Войтенков рассуждает, исходя из постулатов т.н. геополитики. А сфера применения последней более чем ограничена. Посмотрите, как блестяще ответил Валерий Викторович Пякин на вопрос Артёма Войтенкова о жёнах российских императоров!Войтенков этой теме посвятил на днях целое 20-минутное видео „Германские императоры Святой Руси ”.Артём своё выступление так и закончил недоумённым вопросом, мол, какой смысл русским царям выбирать в жёны принцесс из настолько малозначительных княжеств, что несоответствие статуса жениха и невесты бросается в глаза и выглядит совершенно нелогичным.Да, нелогичным. Когда самодержец огромнейшей и богатейшей страны мира женится не на дочери монарха крупного и влиятельного европейского государства, а на дочери князя, чьи владения даже на карте Европы найти без лупы непросто.Нелогичным, потому что Войтенков рассуждает, исходя из постулатов т.н. геополитики. А сфера применения последней более чем ограничена.





Пякин же всё чётко разложил по полочкам, исходя из постулатов глобальной политики . А заодно и прямо указал, что факт выбора невест российскими императорами из захудалых княжеств, в конечном итоге, воспитал в среде российской элиты неуместное преклонение перед Западом. Как в те, царские времена, так и сегодня.



Браво, Валерий Викторович!

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Источник: ss69100.livejournal.com