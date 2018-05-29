Нужно ли Москве признавать юрисдикцию Страсбурга

За последние 20 лет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по жалобам против России 1,95 млрд евро компенсации. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом «Общественный вердикт» к юбилею признания Россией юрисдикции Страсбурга.

Начиная с 2002 года, ЕСПЧ признал приемлемыми 136,6 тысячи жалоб на Россию. Решения о выплате компенсаций были приняты по 4,5 тыс. жалоб. Большая часть выплат — 1,87 млрд евро пришлась на компенсацию по делу ЮКОС. Таким образом, все остальные жалобщики получили «всего» 84 млн евро. Однако с каждым годом суммы выплат растут.

За право ЕСПЧ судить Россию наша страна в течение 20 лет выплатила в бюджет Совета Европы 33 млн евро (7,3%). С 2014 года из-за Крыма Россию лишили права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы и Москва прекратила выплату взносов. Вследствие этого мы не можем принимать участие в выборе судей ЕСПЧ. Вердикты такого суда все менее устраивают Россию.

Именно политический, а не правовой и тем более не материальный аспект является определяющим в оценке целесообразности дальнейшего признания Россией юрисдикции ЕСПЧ. Готовность «быть под Страсбургом» обозначена и в 15-й статье действующей российской Конституции. Однако часть общества считает подобную ситуацию недопустимой, а правовую зависимость от мирового сообщества, где тон задают США и Евросоюз, фактической уступкой суверенитета.

Постепенно это стали понимать и власти. «Возникает ощущение того, что решение суда принято небеспристрастно, а иногда даже, может быть, политически мотивированно», — заявлял в 2011 году президент России. А в 2015-м спикер Госдумы Сергей Нарышкин отметил, что Россия «не передавала ЕСПЧ полномочий пересматривать нашу Конституцию, присваивать судебную, и не только судебную, власть».

В результате принятые в закон «О Конституционном суде РФ» поправки позволили российским властям, перед тем как выполнить решение ЕСПЧ, запрашивать КС о соответствии этих решений отечественному законодательству. Если есть противоречие, КС вправе объявить вердикт Страсбургского суда неисполнимым. Несколько раз подобная процедура уже была применена.

Среди странных решений ЕСПЧ выделяются дела Алексея Навального. Если жалобы рядовых россиян рассматриваются годами, то решения по обращениям оппозиционера выносятся вне очереди, а присуждаемые компенсации в разы превосходят суммы по аналогичным делам. В случае же отмены приговора по делу «Кировлеса» и вовсе усматривается попытка повлиять на выборный процесс в России, сняв с возможного кандидата судимость для допуска его к голосованию.

Особенную опасность представляет попытка ЕСПЧ в принципе нивелировать наше законодательство, разрешив обращаться в Страсбург напрямую, минуя две судебные инстанции в России. Новой нормой уже поспешил воспользоваться осужденный за вымогательство заключенный. Если подобное войдет в практику, о суверенитете судебной власти можно забыть.

Если вспомнить сетования главы Совета Европы Турбьёрна Ягланда о том, что Россия не сделала никаких шагов по возвращению Крыма Украине, становится непонятно, зачем Москве продолжать поддерживать зависимость от ЕСПЧ. Не лучше ли развивать собственную суверенную судебную систему?

…Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков не видит в признании юрисдикции ЕСПЧ никакой пользы стране.

— В оценке полезности тех или иных действий я исхожу из интересов государства. Что Россия получила, признав юрисдикцию ЕСПЧ, юридическое «общечеловечество»? Ответ: около двух миллиардов евро, которые надо заплатить в основном всяким сомнительным личностям.

Кроме того, сблизившись с Европой, мы получили мораторий на смертную казнь в России, который Борис Ельцин не мытьем, так катаньем протащил в наше законодательство. Хотя большинство граждан России, как показывают все опросы, выступает за смертную казнь. Смертная казнь применяется, например, в США и в Китае, а значит, не является препятствием ни для развития демократии, ни для развития экономики.

Таким образом, присутствие России в ЕСПЧ не принесло никаких плюсов, зато принесло минусы. Так надо ли нам там находиться? Конечно, нет. Признавать юрисдикцию чужого суда в своем государстве, как высшую форму правосудия — это просто глупость. Мы же не признаем решения соседей по лестничной клетке более значимым, чем те, которые мы приняли на нашем семейном совете?

«СП»: — Тем более, политическая позиция Европы становится все более антироссийской…

— Даже не в этом дело… России изначально не было никакого смысла входить во все эти юрисдикции. Потому что все, что мы получаем — это похлопывание по плечу. Больше ничего. Думаю, если у кого-то были иллюзии, то теперь они испарились. Поэтому надо приводить всю нашу законодательную базу и нахождение в тех или иных международных структурах в соответствии с интересами государства.