Ну наконец-то! Ученым удалось установить причину рака.

Сейчас ты узнаешь о Потрясающем Открытии, которое прямо указывает на главную причину возникновения этого убийственного заболевания – рака.



Хотя…Знаешь, что оказалось?



Оказалось, что это причина не только рака, а и практически всех болезней.

КАК ТЫ CОЗДАЁШЬ БОЛЕЗНИ

Да, увы, но так и есть:

болезни НЕ возникают сами по себе.

Если у тебя есть какие-то болезни или недомогания, то это ТЫ их создаешь.

Ведь любая болезнь – это прямой результат негативного самопрограммирования.

И это уже так прочно доказано, что сомневаться в этом…можно, конечно, но неразумно.

Что такое самопрограммирование?

Самопрограммирование – это постоянный и непрерывный процесс,

в котором задействовано всего 2 инструмента:

Личные убеждения

И… еще один.

И это ТАКОЙ инструмент самопрограммирования,

1. который мы ежедневно применяем;

2. который мы используем – и даже этого не замечаем;

3. и который ответственен за все, что происходит в нашей жизни:

► за то, как мы себя чувствуем,



► как выглядим,



► за то, какой имеем доход,



► за отношения с окружением,



► за то, насколько мы собой довольны,



► за то…

Да за ВСЕ НА СВЕТЕ ответственен этот инструмент самопрограммирования,

какой мы применяем на автомате, нередко беспечно и очень часто

до опасного бездумно.

Этот инструмент самопрограммирования имеет 2 названия:

одно заумное, а другое – простое и понятное.

В научных кругах принято говорить «вербализация»,

а вообще-то это - тот индивидуальный запас слов, которым каждый из нас

пользуется для общения и для выражения собственных мыслей.

…Уверена, что от твоих глаз не укрылось слово «индивидуальный» - и да,

как раз в нем и содержится ключ.

Являясь носителем языка (неважно, какого), каждый из нас имеет совершенно уникальный

запас (набор) слов. И как раз этот набор и является мощным инструментом самопрограммирования.

В буквальном смысле:

СЛОВА – ЭТО ОДЕЖДА НАШИХ МЫСЛЕЙ,

а энергия слов имеет плотную структуру – и эта энергия в разы быстрее

(по сравнению с энергией мысли) формирует материю.

Доказательств тому приведено уже настолько много, что и прибавить к ним почти нечего.

Но все-таки я приведу Еще Одно Доказательство – и оно такое серьезное, что

безоговорочно признано открытием, способным исцелять самые опасные болезни.

ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕЕ ОТКРЫТИЕ

Его сделал немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан – он первый обнаружил

(а потом и научился обезвреживать) слова, программирующие болезни тела.

Со временем Пезешкиан убедительно доказал, что эти разрушительные слова

присутствуют в лексиконе всех людей.

Представляешь?

Нет ни одного человека, кто бы уберегся от слов, которые:

1.программируют болезни,

2.материализуют их в теле

3.и ни в какую не позволяют их исцелить

Эти разрушительные слова доктор Пезешкиан объединил в такое название:

органическая речь

(Конечно, по-русски это название звучит несколько кособоко, но суть отражает вполне:

органическая речь – это слова и выражения, впрямую влияющие на физиологические органы человека).

Тебе отлично известны эти слова и выражения, а я их просто напомню - чтобы

обозначить, что это не просто слова. Это по-настоящему опасная и разрушительная энергия, способная подорвать даже самое крепкое здоровье – будь оно хоть трижды богатырским.

А еще хочу обратить твое внимание на то, насколько виртуозно замаскированы слова- разрушители.

Вот так виртуозно, что даже и не сразу верится, что такие безобидные на вид слова могут так сильно вредить.

ПОСМОТРИ:

ПРАВДА ЖЕ, БЕЗУПРЕЧНАЯ МАСКИРОВКА?

Нам кажется, что мы употребляем емкие метафоры, а на самом деле,

отдаем своему телу такие четкие команды, что тело их даже и не смеет

не выполнить – вот и выполняет: впускает в себя болезни.

СМОТРИ ДАЛЬШЕ

Открытие доктора Н. Пезешкиана стало для медицины окном надежды:

ведь это открытие поставило под серьезное сомнение явление под названием

«наследственные заболевания».

По мере практического применения методов доктора Пезешкиана, основателя позитивной психотерапии, появляется все больше доказательств тому, что если и можно говорить о наследственности заболеваний, то только НЕ в биологическом ключе.

Все больше убеждаются доктора, практикующие методы по искоренению органической речи, что от родителей детям передаются НЕ биологические программы болезней (как принято считать), а лексика (словарный запас), которая эти болезни программирует от поколения к поколению.

Коррекция лексического запаса – т.е. простое изъятие из активной речи слов-разрушителей – приводит к тому, что «наследственные» заболевания

(даже те, что уже прочно прижились в теле) бесследно исчезают.

А ВОТ ЭТО – ПРЯМЫЕ ТОМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Итак, приготовься: сейчас ты увидишь результаты подробного исследования,

подтвердившего истинность открытия Пезешкиана.

В этом масштабном исследовании приняли участие многие тысячи пациентов,

поэтому сомнений не осталось никаких:

1. мы САМИ программируем себя на (конкретные) болезни

2.и САМИ ЖЕ можем от них насовсем освободиться – и очень простым способом.

…Разумеется, набор слов в разрезе по болезням значительно богаче,

чем в приведенной таблице, но если ты задашься целью установить в собственной речи слова,

которые разрушают твое здоровье, то ты их обнаружишь – обязательно.

как только ты обнаружишь в своем обиходе слова-разрушители,

твоя речь от них автоматически и быстро очистится.

Надо ли говорить, что когда уходят слова-разрушители, то уходят и болезни?

Если все же надо, то так:

это твердо доказал метод доктора Пезешкиана.

НА ТОТ СЛУЧАЙ, ЕСЛИ У ТЕБЯ ВОЗНИК ЭТОТ (грамотный) ВОПРОС:

органическая речь создает болезнь или сообщает о ней?

Оказалось, что именно создает.

Да, было предположение, что слова-разрушители появляются в речи человека

после возникновения болезни – мол, так бессознательное, которое управляет всеми

физиологическими процессами, сигнализирует о сбоях. Однако нет – не подтвердилось предположение.

И теперь можно убежденно говорить, что картина такая:



сначала человек включает слова-разрушители в свою активную речь



(закладывает программу конкретной болезни) – и только потом возникает болезнь.



И не какая-нибудь болезнь, а точно та, которая была заявлена (запрограммирована) словами.

И вот еще что примечательно (а как обидно!):

создав болезнь, слова-разрушители еще более укореняются в активной речи – и

совсем не для того, чтобы о болезни сообщать (сигнализировать).

Задача слов-разрушителей совсем другая – поддержать болезнь, дать ей возможность

«жить и процветать». И дело тут вот в чем. Органическая речь – это самостоятельная психическая программа, и у нее вполне обоснованная миссия: поддерживать то, что создано.

ПОНАБЛЮДАЙ ЗА РЕЧЬЮ

…Нет, не за своей – это без специальной подготовки может оказаться трудным.

Попрактикуйся – установи, какие слова-разрушители присутствуют в речи твоих близких.

Только избегай «проповедовать», хорошо?

Пожалуйста, предельная деликатность. Ведь людей, и особенно близких, ранят поучения и наставления.



Просто поделись информацией – например, предложи почитать эту или другие статьи по этой теме:



дай своим близким возможность сделать самостоятельные выводы.



И принять самостоятельные решения.

В следующий раз покажу еще один набор слов,

который тоже колоссально на нас влияет – и тоже создает программы,которых мы вовсе НЕ хотим. Это слова-кандалы – такое у этих слов название.

Исследования показали: как только с этих слов снимаются маски,



начинаются положительные перемены. У разных людей



это разные перемены (кто-то свою половинку находит,



кому-то инвалидность снимают, у кого-то это стремительный



карьерный рост, нередки случаи реализации природных талантов,



о каких порой даже не подозревали…), но перемены происходят у всех поголовно.



И все благодаря тому, что из активной лексики исключаются слова-кандалы.

источник

Тайна трёх слов: «кошмар», «ужас», «мрак»

Страшная правда о твоей ДНК: Мы есть то, о чем целыми днями думаем.

98% атомов человеческого тела, заменяются новыми ЕЖЕГОДНО. Ты рождаешься заново каждый год!

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Источник: cont.ws