Ну наконец-то! Ученым удалось установить причину рака.
Сейчас ты узнаешь о Потрясающем Открытии, которое прямо указывает на главную причину возникновения этого убийственного заболевания – рака.
Хотя…Знаешь, что оказалось?
Оказалось, что это причина не только рака, а и практически всех болезней.
КАК ТЫ CОЗДАЁШЬ БОЛЕЗНИ
Да, увы, но так и есть:
болезни НЕ возникают сами по себе.
Если у тебя есть какие-то болезни или недомогания, то это ТЫ их создаешь.
Ведь любая болезнь – это прямой результат негативного самопрограммирования.
И это уже так прочно доказано, что сомневаться в этом…можно, конечно, но неразумно.
Что такое самопрограммирование?
Самопрограммирование – это постоянный и непрерывный процесс,
в котором задействовано всего 2 инструмента:
Личные убеждения
И… еще один.
И это ТАКОЙ инструмент самопрограммирования,
1. который мы ежедневно применяем;
2. который мы используем – и даже этого не замечаем;
3. и который ответственен за все, что происходит в нашей жизни:
► за то, как мы себя чувствуем,
► как выглядим,
► за то, какой имеем доход,
► за отношения с окружением,
► за то, насколько мы собой довольны,
► за то…
Да за ВСЕ НА СВЕТЕ ответственен этот инструмент самопрограммирования,
какой мы применяем на автомате, нередко беспечно и очень часто
до опасного бездумно.
Этот инструмент самопрограммирования имеет 2 названия:
одно заумное, а другое – простое и понятное.
В научных кругах принято говорить «вербализация»,
а вообще-то это - тот индивидуальный запас слов, которым каждый из нас
пользуется для общения и для выражения собственных мыслей.
…Уверена, что от твоих глаз не укрылось слово «индивидуальный» - и да,
как раз в нем и содержится ключ.
Являясь носителем языка (неважно, какого), каждый из нас имеет совершенно уникальный
запас (набор) слов. И как раз этот набор и является мощным инструментом самопрограммирования.
В буквальном смысле:
СЛОВА – ЭТО ОДЕЖДА НАШИХ МЫСЛЕЙ,
а энергия слов имеет плотную структуру – и эта энергия в разы быстрее
(по сравнению с энергией мысли) формирует материю.
Доказательств тому приведено уже настолько много, что и прибавить к ним почти нечего.
Но все-таки я приведу Еще Одно Доказательство – и оно такое серьезное, что
безоговорочно признано открытием, способным исцелять самые опасные болезни.
ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕЕ ОТКРЫТИЕ
Его сделал немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан – он первый обнаружил
(а потом и научился обезвреживать) слова, программирующие болезни тела.
Со временем Пезешкиан убедительно доказал, что эти разрушительные слова
присутствуют в лексиконе всех людей.
Представляешь?
Нет ни одного человека, кто бы уберегся от слов, которые:
1.программируют болезни,
2.материализуют их в теле
3.и ни в какую не позволяют их исцелить
Эти разрушительные слова доктор Пезешкиан объединил в такое название:
органическая речь
(Конечно, по-русски это название звучит несколько кособоко, но суть отражает вполне:
органическая речь – это слова и выражения, впрямую влияющие на физиологические органы человека).
Тебе отлично известны эти слова и выражения, а я их просто напомню - чтобы
обозначить, что это не просто слова. Это по-настоящему опасная и разрушительная энергия, способная подорвать даже самое крепкое здоровье – будь оно хоть трижды богатырским.
А еще хочу обратить твое внимание на то, насколько виртуозно замаскированы слова- разрушители.
Вот так виртуозно, что даже и не сразу верится, что такие безобидные на вид слова могут так сильно вредить.
ПОСМОТРИ:
ПРАВДА ЖЕ, БЕЗУПРЕЧНАЯ МАСКИРОВКА?
Нам кажется, что мы употребляем емкие метафоры, а на самом деле,
отдаем своему телу такие четкие команды, что тело их даже и не смеет
не выполнить – вот и выполняет: впускает в себя болезни.
СМОТРИ ДАЛЬШЕ
Открытие доктора Н. Пезешкиана стало для медицины окном надежды:
ведь это открытие поставило под серьезное сомнение явление под названием
«наследственные заболевания».
По мере практического применения методов доктора Пезешкиана, основателя позитивной психотерапии, появляется все больше доказательств тому, что если и можно говорить о наследственности заболеваний, то только НЕ в биологическом ключе.
Все больше убеждаются доктора, практикующие методы по искоренению органической речи, что от родителей детям передаются НЕ биологические программы болезней (как принято считать), а лексика (словарный запас), которая эти болезни программирует от поколения к поколению.
Коррекция лексического запаса – т.е. простое изъятие из активной речи слов-разрушителей – приводит к тому, что «наследственные» заболевания
(даже те, что уже прочно прижились в теле) бесследно исчезают.
А ВОТ ЭТО – ПРЯМЫЕ ТОМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Итак, приготовься: сейчас ты увидишь результаты подробного исследования,
подтвердившего истинность открытия Пезешкиана.
В этом масштабном исследовании приняли участие многие тысячи пациентов,
поэтому сомнений не осталось никаких:
1. мы САМИ программируем себя на (конкретные) болезни
2.и САМИ ЖЕ можем от них насовсем освободиться – и очень простым способом.
…Разумеется, набор слов в разрезе по болезням значительно богаче,
чем в приведенной таблице, но если ты задашься целью установить в собственной речи слова,
которые разрушают твое здоровье, то ты их обнаружишь – обязательно.
как только ты обнаружишь в своем обиходе слова-разрушители,
твоя речь от них автоматически и быстро очистится.
Надо ли говорить, что когда уходят слова-разрушители, то уходят и болезни?
Если все же надо, то так:
это твердо доказал метод доктора Пезешкиана.
НА ТОТ СЛУЧАЙ, ЕСЛИ У ТЕБЯ ВОЗНИК ЭТОТ (грамотный) ВОПРОС:
органическая речь создает болезнь или сообщает о ней?
Оказалось, что именно создает.
Да, было предположение, что слова-разрушители появляются в речи человека
после возникновения болезни – мол, так бессознательное, которое управляет всеми
физиологическими процессами, сигнализирует о сбоях. Однако нет – не подтвердилось предположение.
И теперь можно убежденно говорить, что картина такая:
сначала человек включает слова-разрушители в свою активную речь
(закладывает программу конкретной болезни) – и только потом возникает болезнь.
И не какая-нибудь болезнь, а точно та, которая была заявлена (запрограммирована) словами.
И вот еще что примечательно (а как обидно!):
создав болезнь, слова-разрушители еще более укореняются в активной речи – и
совсем не для того, чтобы о болезни сообщать (сигнализировать).
Задача слов-разрушителей совсем другая – поддержать болезнь, дать ей возможность
«жить и процветать». И дело тут вот в чем. Органическая речь – это самостоятельная психическая программа, и у нее вполне обоснованная миссия: поддерживать то, что создано.
ПОНАБЛЮДАЙ ЗА РЕЧЬЮ
…Нет, не за своей – это без специальной подготовки может оказаться трудным.
Попрактикуйся – установи, какие слова-разрушители присутствуют в речи твоих близких.
Только избегай «проповедовать», хорошо?
Пожалуйста, предельная деликатность. Ведь людей, и особенно близких, ранят поучения и наставления.
Просто поделись информацией – например, предложи почитать эту или другие статьи по этой теме:
дай своим близким возможность сделать самостоятельные выводы.
И принять самостоятельные решения.
В следующий раз покажу еще один набор слов,
который тоже колоссально на нас влияет – и тоже создает программы,которых мы вовсе НЕ хотим. Это слова-кандалы – такое у этих слов название.
Исследования показали: как только с этих слов снимаются маски,
начинаются положительные перемены. У разных людей
это разные перемены (кто-то свою половинку находит,
кому-то инвалидность снимают, у кого-то это стремительный
карьерный рост, нередки случаи реализации природных талантов,
о каких порой даже не подозревали…), но перемены происходят у всех поголовно.
И все благодаря тому, что из активной лексики исключаются слова-кандалы.
Тайна трёх слов: «кошмар», «ужас», «мрак»
Страшная правда о твоей ДНК: Мы есть то, о чем целыми днями думаем.
98% атомов человеческого тела, заменяются новыми ЕЖЕГОДНО. Ты рождаешься заново каждый год!
Группа ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела"
Источник: cont.ws
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Знаем, плавали… Идёт целенаправленная политика на уничтожение лишнего человечества – это уже и не скрывается. ГМО, прививки, питание, медицина, экология… Об этом писали ещё и при СССР:
СТИХИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Раньше ели редьку с квасом, но зато пeрдели басом,
А теперь диет едят, не пeрдят, а так, – шипят.
Раньше всё вручную было – и косили, и гребли
И, усталости не зная, раз по 10 в ночь е***и
А теперь кругом машины – сами косят и гребут
Бабы волком выть все стали – в 10 дней их раз е**т.
Раньше были времена, а теперь мгновения
Раньше поднимался хрен, а теперь давление.
В старину холсты носили и в лаптях всю жизнь ходили
И болезни мы не знали, больше ста лет проживали.
Раньше все здоровы были и в больницу не ходили
А теперь всем пишут так: «Свёл его в могилу «Рак»
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ну, Вячеслав, повеселил с утра:))))
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Хоть какая-то польза от меня…
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Статья шикарная, эту идею в школьную программу ввести нужно в порядке обязательного изучения культуры речи; язык мой-враг мой!
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Болшенство болезней, котрые описал автор, можно получить от внешнего преднамеренного воздействия, подобно вирусной заразе. Так были заражены раком Уго Чавес и Михаил Задорнов!
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И не только они…
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По моему это не его открытие, а Сытина. Если не ошибся с фамилией, то книжки “настрои на здоровье” продавались ещё в 90 годах.
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Дешёвые лекарства от рака есть… Но их производство тормозят лица библейской национальности, делающие свой бизнес на дорогущих лекарствах…