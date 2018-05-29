Новое приглашение в «демократию»

Источник: www.stoletie.ru

Майк Помпео призывает нас добровольно вернуться туда, где мы уже были в начале 1990-х.



Перед майскими праздниками новоиспеченный госсекретарь США Майк Помпео (на фото) обратился к России с предложением, которое не без интереса было воспринято в европейском информпространстве. «Мы бы хотели, чтобы они (русские) вновь присоединились к демократическому миру и вели себя другим образом, чем сегодня, — сказал Помпео. — Мы готовы к этому диалогу. Это их выбор, хотят ли они быть частью этого или нет».

Этот миролюбивый посыл американский госсек сделал сразу после встречи стран-членов НАТО в Брюсселе, где обсуждался вопрос «российской угрозы». Однако вряд ли он испугался до такой степени, что тут же из «ястреба» превратился в «голубя мира». Помпео до этого момента был, наверное, самым «тихим» из тех «тихих» американцев, что в разных странах незаметно, подспудно, тайно инспирируют «цветные революции», провоцируют государственные перевороты, создают управляемый из Вашингтона хаос (вспомните одноименный роман Грэма Грина). Как говорится, бойся данайцев дары приносящих…

Совсем недавно, будучи ещё директором ЦРУ, Майк Помпео говорил, что «сообщения о вмешательстве России в американские выборы не особенно оригинальны». В интервью телеканалу NBC он, например, заметил: «Они делали это в течение очень долгого времени, и десятилетиями пытаются подрывать американскую демократию». Тема вмешательства России не должна удивлять никого, подчеркивал он: дескать, такая практика «стала обычным делом для России». И хотя, по его словам, он не может ничего сказать по поводу сообщения «Washington Post» о том, что его агентство подтвердило личное вмешательство президента России Владимира Путина в выборы в 2016 г., «но это, безусловно, повышает необходимость внимания к нашей способности определять, как их остановить».

Помпео вроде бы даже проигнорировал инсинуации в отношении России типа недавней публикации «Bloomberg», автор которой утверждает, что Запад должен «гнать Россию» из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права, и считать её страной второго сорта. Вопреки этому утверждению новый шеф внешнеполитического ведомства США приглашает «второсортную» Россию воссоединиться с «демократическим миром».

Думаю, это не лукавство: именно в качестве государства «низкого сорта» Россия и нужна Западу. Или, скорее, для того и нужна, чтобы превратить её в государство второго, даже третьего сорта, а то и уничтожить (что для «них» гораздо предпочтительней). Эту мечту западные страны пытаются реализовать с давних времен, и в исторических анналах она проходит под девизом «Drang nach Osten».

Однако Россия в 1990-х гг. уже совершила очередную «ходку» в западную демократию, и результат опять получился печальным (после 1917-го).

Об этом говорилось в недавней программе на ТВЦ «В Центре событий с Анной Прохоровой» (27.04.2018). Были также показаны фрагменты выступления президента России Бориса Ельцина 17 июня 1992 г. на совместном заседании палат Конгресса США. Эти кадры навсегда войдут в историю позора государства Российского…

Журнал «Коммерсантъ» именно в день начала Великой Отечественной войны (22 июня 1992 г.), думаю, не без намека, написал: «…успех переговоров (России со США) во многом связан с согласием Ельцина на американский вариант сокращения ядерных стратегических вооружений… удалось добиться (Ельцину) от Буша главного — без представления программы реформ получить поддержку в смягчении требований МВФ к условиям предоставления кредитов. Однако, по мнению экспертов, президенту России ещё не раз предстоит отвечать на вопрос о цене американской поддержки. Речь идет, прежде всего, о согласии президента России на полное уничтожение российских тяжелых ракет наземного базирования с разделяющими боеголовками СС-18 в рамках трехкратного сокращения ядерных боеголовок к 2003 году. Лишаясь этих ракет, Россия в принципе утрачивает свой стратегический потенциал сдерживания».

Скажу больше: давая согласие на уничтожение национального потенциала сдерживания агрессоров, Россия практически отказывалась от своего государственного суверенитета. Именно об этом, по сути, Борис Ельцин говорил в Конгрессе США, что вызвало небывалый энтузиазм среди находившихся в зале американцев. Они много и бурно аплодировали российскому лидеру, в восторге вскакивали с мест.

Но, главное, ельцинские пассажи в контексте призыва Помпео к России о «воссоединении» звучат сегодня не менее актуально, чем четверть века тому назад.

И сегодня некоторые из тех пассажей дают достаточно полное представление о позиции российского «истеблишмента» того времени и остатков этого «истеблишмента», которые по сей день пребывают на руководящих постах.

Между прочим, эта позиция российских «элитариев» очень похожа на ту, которую отстаивает нынешняя украинская власть, и такая же предательская по отношению к своему народу.

Вначале Б. Ельцин отметил (цитирую по стенограмме): «Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами США, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России». (Сравните: П. Порошенко на всех «площадках» твердит до одури, что форпост Украина защищает демократию в США и Европе.) Далее Ельцин сгибается перед Америкой ещё ниже: «…мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже, и подтвердит здесь министр обороны России присутствующий, к снятию с боевого дежурства ракет тяжелых СС-18, нацеленных на США…» (Порошенко в угоду Западу разрывает все отношения с Россией, выходит из СНГ, готовит страну к вступлению в НАТО, куда её могут принять лет через 10-15-20, если к тому времени альянс ещё будет существовать.)

Потом Ельцин от имени России обещает: «…иностранные граждане, приватизирующие тот или иной объект и сооружение в нашей стране, получают в собственность также и участок земли, на котором он расположен… История представляет нам шанс воплотить в жизнь мечту президента Вильсона — сделать мир безопасным для демократии».

Апофеозом прозвучала в финале выступления Ельцина такая вот фраза: «»Господи, благослови Америку!» И добавлю к этому: и Россию». Вначале, заметьте, идут США!

В таком порядке и вкатили нас тогда в мир западной «демократии». Думаю, сегодня гражданам России, либерального толка – в первую очередь, не помешало бы прослушать (прочитать) то выступление Бориса Ельцина в Конгрессе США. Чтобы до боли, до слез стало за державу обидно. Чтобы подобное никогда не повторилось. А украинцам рекомендовал бы это сделать непременно. И одуматься, пока ещё не совсем поздно. Но сейчас речь не об Украине. В России многие наверняка помнят, чем конкретно для каждого, и для страны в целом закончилось тогда наше «хождение в демократию».

Профессор социологии, доктор философских наук Евгений Андрющенко в изданной несколько лет назад книге «От правовой к социально-экономической и политической декриминализации» написал о том времени так: «»Рыночные реформы» в условиях псевдодемократии целенаправленно довели российскую экономику до коллапса. Разработанная В. Потаниным, бывшим работником министерства внешней торговли, быстро превратившимся в банкира, и в дальнейшем развитая консорциумом новых российских банков, схема «займы за акции» осуществлялась А. Чубайсом, ключевым союзником администрации Клинтона и вице-премьером в правительстве Е. Гайдара. Гайдар и Чубайс считаются авторами и главными проводниками «шоковой терапии» и приватизации в середине 1990-х гг., в результате чего 40% россиян в одночасье остались без гроша, зато появились богатейшие олигархи».

«»Демократическая интеллигенция», которая пришла во власть, показала, что она либо неэффективна, либо патологически воровата, — отмечает Андрющенко. — Те из них, которые приобщились к «семье», то есть к клану, беззастенчиво отхватив у общества немалые состояния, стали олигархами».

Президент Ф. Рузвельт, выводивший США из предвоенного финансового и экономического краха, сказал однажды: «Правительство, которым управляют деньги, также опасно, как правительство, которым управляют бандиты». Е. Андрющенко отмечает: «Согласно докладу Криса Кокса, который возглавлял комитет по внутренней политике Конгресса США, всего из России было похищено более 500 млрд долл. И речь здесь идет о самых настоящих, реальных деньгах. К началу нового века Россия находилась в таком же плачевном состоянии, была так же разорена, как в самые страшные годы Великой Отечественной войны».

От «распродажи» крупнейших российских предприятий, стоимость которых по минимальной цене превышала триллион долларов, в казну поступили «слезы» – всего-то 7 млрд 200 млн долларов. Ни один враг так нагло, всеохватно и беспощадно не грабил нашу страну.

После ельцинских «реформ» кучке частных лиц достаётся 85% природно-ресурсной ренты, хотя во всех нефтедобывающих странах наоборот — доля государства в доходах от продажи нефти составляет минимум 60%, доходит до 90%.

Страшно долог список того, что составляло основу мощи России, а из-за политики Ельцина стало зарубежной собственностью. По данным профессора Е. Андрющенко, «92% крупной российской промышленности, банков и т. п. оказались иностранной собственностью. В России обнаружилось 62 миллиардера с совокупным капиталом в $297 млрд, которым позволено платить самые низкие в мире налоги (13%), что не снится их коллегам во Франции и Швеции (57%), в Дании (61%) или Италии (66%)». Согласно заключению Счетной палаты РФ, «Приватизация способствовала …установлению контроля со стороны иностранных лиц над стратегически важными и экономически значимыми предприятиями оборонного комплекса» («Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за 1993—2003 годы»)».

От продажи 145 тыс. общенародных предприятий народу не досталось ничего. 4,5 млн детей до 15 лет включительно «не охвачены ни одной формой обучения» — констатировали беспризорность депутаты Государственной Думы. Ни после гражданской, ни после Отечественной войны столько выброшенных на улицу детей не было…

Таковы масштабы лишь некоторых экономических потерь в результате деятельности Ельцина и его команды «демократических реформаторов». В то же время компрадорская власть вкупе с продажными «элитариями» только богатела на народных бедах.

Сегодня российские миллионеры по-прежнему не выдерживают «тягот» жизни на родине и уезжают за границу, сообщают разные ритейлерские агентства. Каждый третий россиянин, владеющий элитной недвижимостью, хотел бы продать её с целью переезда в другую страну. По данным аналитиков, более половины россиян с состоянием свыше 50 млн долл. уже имеют второе гражданство. В поисках лучшей жизни обеспеченные сограждане выбирают Кипр, Мальту, Великобританию и Швейцарию. За последние три года, начиная с кризисного 2014-го, количество желающих продать дорогие дома и квартиры в России выросло втрое. А мы все ждем пождем, когда наша «элита» станет национальной.

По своей воле – никогда. Смердяковы – это вообще бич России. Под гильотину приватизации по указу Ельцина пошли ключевые для оборонной промышленности предприятия. Было уничтожено (приватизировано) 261 оборонное предприятие — самые уникальные, самые лучшие.

Когда-то Максим Горький призывал писать историю заводов и фабрик, а во времена разгула «ельцинской демократии» впору было писать некрологи заводам и фабрикам.

Внутренний продукт страны при Ельцине сократился на 28%. Такого падения национального производства Россия не знала ни в годы Первой мировой войны, когда производство сократилось на 25%, ни в годы Гражданской войны (на 23%), ни в годы Великой Отечественной войны (на 21%).

А были ещё потери и в военной сфере. Лучше чем американцы об этом периоде никто не скажет. Еще летом прошлого года специалисты разведывательного департамента министерства обороны Соединенных Штатов Америки (DIA) опубликовали большой доклад, ключевой вывод которого звучит так: «США должны были уничтожить Россию во времена Ельцина, а теперь уже поздно».

Такое вот наследство досталось Владимиру Путину после «тихого вторжения» в Россию современных колонизаторов. «Вторжение без оружия – особый «жанр» оккупации и грабежа. Уничтожаются все прежние ориентиры жизни и предлагаются, навязываются новые подчиняющие понятия и организационные формы. И потому в ход идут лозунги «экономической свободы», «разгосударствления» собственности, приватизации, «монетизации льгот» и т.д. », — написал профессор Евгений Андрющенко.

Теперь американцы, памятуя об опыте разрушения «ельцинской» России, решили подкорректировать свой агрессивный курс, чтобы попытаться взять нас тихой сапой, без оружия и без открытой войны.

Потому Майкл Помпео и приглашает Россию в «дивный новый» мир «от Трампа». Но там мы уже побывали, правда, – в мире «от Клинтонов». Разницы, однако, никакой. И потому не думаю, чтобы нам опять захотелось войти в эту, мягко говоря, не очень чистую реку американской «демократии». После предыдущего её посещения ещё не отмылись.

Однако Помпео опять предлагает нам стать перед Америкой на колени и сдаться в плен. На сей раз – уже окончательно! Видимо, он не в курсе, что Россия сделала свой цивилизационный выбор ещё тысячу лет тому назад, и никакие невзгоды не сбили её с избранного пути.

Источник: nstarikov.ru