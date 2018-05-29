Главная » Наука

Науку обрекают на интеллектуальную изоляцию. Жорес Алфёров

13:36. 29 мая 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

qiyqbjsicudxxanxbkatqbtbvmrrujnlrmbsvuby

 
Академик РАН Жорес Алфёровлауреат Нобелевской премии

«Академия наук в России – это ведущая научная организация. И ограничивать ее только экспертными функциями – значит вести дело к ликвидации РАН.
 
А у нее, напомню, особая история – во многом отличная от того, как была построена и развивалась система научных исследований в других странах. Нанесен тяжелейший удар по Академии реформами 2013 года. Забрали все имущество и сказали: вы занимайтесь наукой, а имуществом будет заниматься ФАНО. Простите, как наукой можно заниматься без имущества, без должных прав?! Изменили устав и стали говорить, что Академия должна выполнять экспертные функции. А у нее, повторю, особая история и своя эволюция». 
                                                                                                                            2018 г.
 

Теперь ФАНО ликвидировано. Но это еще более усугубило ситуацию: теперь РАН фактически полностью лишена и собственности, и автономии, и независимости, попав в подчинение теперь уже бывшего руководителя ФАНО, а ныне министра науки и высшей школы Михаила Котюкова. 

 

Декларация ученых Российской академии наук

Декларация распространялась для подписи среди участников 4-й конференции ученых РАН, прошедшей 24 мая, подписи еще собираются. Предварительно она была одобрена 28 членами Клуба «1 июля» – это неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), созданное в 2013 году, заявивших об отказе признать ликвидацию РАН. Как сообщил член Клуба «1 июля» академик Сергей Стишов, проект декларации родился 22 мая и подписан членами клуба.

Текст Декларации достаточно компактный, не требует каких-то дополнительных комментариев. Он приводится полностью.

1. Последние события, связанные с назначением нового правительства, не оставляют сомнения в том, что власть целенаправленно и последовательно уничтожает академическую науку в стране.

 

2. Подчинение институтов РАН Министерству науки и высшей школы, руководимому финансистом бывшим главой Федерального агентства научных организаций, ФАНО, Михаилом Котюковым, означает окончательную утрату академических свобод, которыми пользовались многие поколения ученых во времена царей и генсеков.
3. Нет свободы, нет творчества, нет и науки высших достижений. Власть заведомо обрекает страну на интеллектуальную изоляцию.
4. Утрата иллюзий о скором восстановлении статуса РАН обусловит в ближайшее время интенсивную эмиграцию научной молодежи и остатков научной элиты страны, и власть должна забыть о декларируемых технологических прорывах.
5. Власть должна знать, что мы, ученые Российской академии наук, никогда не согласимся с фактической утратой Академии как системы научных институтов и с положением крепостных при любого сорта бюрократических учреждениях.

На данный момент этот документ подписали около ста человек. Как сообщил академик Стишов, среди подписантов – академики Юрий Апресян, Вадим Бражкин, Абдусалам Гусейнов, Владимир Дыбо, Владимир Захаров, Николай Кардашов, Михаил Садовский, Александр Чаплик, Михаил Яландин, члены-корреспонденты РАН, профессора – всего 28 членов Клуба «1 июля».

***

«Эта декларация в некотором смысле крик души, – подчеркивает Сергей Стишов. – Мы хотим, чтобы общество знало, что мы думаем об этой двухходовке. Президиуму РАН еще раз указали его место, они (президент РАН Александр Сергеев) думали, что своим послушанием можно чего-то добиться».

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>