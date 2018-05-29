Науку обрекают на интеллектуальную изоляцию. Жорес Алфёров

Теперь ФАНО ликвидировано. Но это еще более усугубило ситуацию: теперь РАН фактически полностью лишена и собственности, и автономии, и независимости, попав в подчинение теперь уже бывшего руководителя ФАНО, а ныне министра науки и высшей школы Михаила Котюкова.

Декларация ученых Российской академии наук

Декларация распространялась для подписи среди участников 4-й конференции ученых РАН, прошедшей 24 мая, подписи еще собираются. Предварительно она была одобрена 28 членами Клуба «1 июля» – это неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), созданное в 2013 году, заявивших об отказе признать ликвидацию РАН. Как сообщил член Клуба «1 июля» академик Сергей Стишов, проект декларации родился 22 мая и подписан членами клуба.

Текст Декларации достаточно компактный, не требует каких-то дополнительных комментариев. Он приводится полностью.

1. Последние события, связанные с назначением нового правительства, не оставляют сомнения в том, что власть целенаправленно и последовательно уничтожает академическую науку в стране.

2. Подчинение институтов РАН Министерству науки и высшей школы, руководимому финансистом бывшим главой Федерального агентства научных организаций, ФАНО, Михаилом Котюковым, означает окончательную утрату академических свобод, которыми пользовались многие поколения ученых во времена царей и генсеков.

3. Нет свободы, нет творчества, нет и науки высших достижений. Власть заведомо обрекает страну на интеллектуальную изоляцию.

4. Утрата иллюзий о скором восстановлении статуса РАН обусловит в ближайшее время интенсивную эмиграцию научной молодежи и остатков научной элиты страны, и власть должна забыть о декларируемых технологических прорывах.

5. Власть должна знать, что мы, ученые Российской академии наук, никогда не согласимся с фактической утратой Академии как системы научных институтов и с положением крепостных при любого сорта бюрократических учреждениях.

На данный момент этот документ подписали около ста человек. Как сообщил академик Стишов, среди подписантов – академики Юрий Апресян, Вадим Бражкин, Абдусалам Гусейнов, Владимир Дыбо, Владимир Захаров, Николай Кардашов, Михаил Садовский, Александр Чаплик, Михаил Яландин, члены-корреспонденты РАН, профессора – всего 28 членов Клуба «1 июля».

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«Эта декларация в некотором смысле крик души, – подчеркивает Сергей Стишов. – Мы хотим, чтобы общество знало, что мы думаем об этой двухходовке. Президиуму РАН еще раз указали его место, они (президент РАН Александр Сергеев) думали, что своим послушанием можно чего-то добиться».