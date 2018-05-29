Кому на Западе жить хорошо

Источник: www.stoletie.ru

Под разговоры о демократии и правах человека в мире растет шокирующее неравенство.



На днях на страницах The Guardian появилась любопытная публикация. Газета, со ссылкой на аналитиков библиотеки палаты представителей Великобритании, обнародовала сенсационный прогноз об уровне мирового экономического неравенства в ближайшие годы.

Разваливая социалистический лагерь и СССР, американские и европейские пропагандисты любили порассуждать о безграничных возможностях, которые откроются перед несчастными «рабами марксистско-ленинских идей», как только они изберут для себя «путь свободы» и станут частью «евроатлантического братства», ведущего весь мир к гармонии и процветанию. И хотя с тех пор прошло уже более четверти века, судя по блогам некоторых отечественных либеральных деятелей, эта часть западной «методички» осталась практически без изменений. Достаточно часок побродить по фейсбуку, чтобы собрать несколько десятков вариантов стенаний на тему того, почему Россия является «изгоем» и как прекрасно она заживет, как только повернется лицом к Западу. Как оказалось, для того, чтобы поймать популяризаторов «западного счастья» на наглой лжи, достаточно открыть популярную британскую газету и сделать элементарные выводы из того, что в ней написано.

Согласно подсчетам лондонских экспертов, с 2008 года благосостояние 1% самых богатых людей планеты Земля растет со скоростью 6% в год. Если данная тенденция сохранится, то уже к 2030 году этот самый 1% населения планеты будет контролировать 64% всех мировых богатств.

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, являющейся одним из выразителей воли так называемого «золотого миллиарда» (сплотившейся вокруг США группы стран, разделяющих западные «ценности»), на страницах The Guardian призывают мир осуществлять некие глобальные действия с целью преодоления неравенства, загоняя тем самым читателей в логический тупик. Если выстроенная западными государствами международная система сегодня сама по себе порождает неравенство, то как можно с ее же помощью пытаться то же неравенство преодолеть? Это все равно, что пытаться затушить костер, плеснув в него керосина.

Депутат британского парламента от консерваторов Джордж Фримен признал, что мир ещё никогда не знал такого неравенства, как сегодня, но попытался сразу же всем критикам существующего миропорядка, на опережение, заявить, что в мире сейчас якобы с рекордной скоростью растет и уровень жизни. Наверное, господина Фримена было бы неплохо отправить на месяцок-другой в Демократическую Республику Конго или в осчастливленную в 2014 году «европеизацией» Украину и заставить пожить немного на среднестатистическую местную зарплату.

Рассуждения западных экспертов о перспективах решения проблемы мирового неравенства посредством филантропии и вовсе звучат издевательски. Когда европейские транснациональные корпорации разграбляют какую-то африканскую страну, а австралийские – латиноамериканскую, вывозя из них за бесценок полезные ископаемые, то отправка в такие места «гуманитарной» просроченной муки или проведение на их территории бизнес-тренингов по открытию интернет-кафе выглядят, как изощренная пытка…

Навязываемая Западом система международных отношений уже давно превратилась в хорошо отлаженный бизнес-проект, не имеющий ничего общего с интересами народов.

И когда в какой-то стране мира происходит очередная цветная или бархатная революция, это значит только то, что еще несколько миллионов человек будут с утра до ночи улучшать жизни представителей того самого пресловутого 1% богачей, удивляясь, почему их собственная жизнь при этом не становится лучше.

Внутри самих Соединенных Штатов Америки 1% населения ещё в 2013 году контролировал уже порядка 40% национальных богатств. Разговоры о «мощном среднем классе», являющемся «хребтом» социума и решающем, куда двигаться стране, на этом фоне звучат достаточно цинично.

А все те, кто сегодня ратует за открытость и присоединение к евроатлантическому сообществу, должны наконец осознать – частью глобальной метрополии нас на Западе никто не видел и не видит…

Автор: Святослав Князев

Источник: nstarikov.ru