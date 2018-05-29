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Ко Паньи – деревня на воде в Таиланде

19:03. 29 мая 2018 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:


Ко Паньи — необычная плавучая деревня в Области Пханг-Нги, Таиланд, основанная на сваях индонезийскими рыбаками. Мы просто обязаны здесь побывать.


Необычная плавучая деревня раскинулась на полкилометра от края до края. Это поселение, полностью выстроенное на сваях.

Ко Паньи - деревня на воде в Таиланде

Постоянно на острове проживает 315 семей, это 1 485 человек, но цифра неточная. Все они ведут свой род от первых переселенцев — То Бабу с семьей и друзьями переехали жить на остров лет 200 тому назад.

Ко Паньи - деревня на воде в Таиланде

Сплошная романтика.

Ко Паньи - деревня на воде в Таиланде

Местный Бродвей.

Ко Паньи - деревня на воде в Таиланде

Школы, магазины и, даже, полицейские участки построены на воде. Жизнь местных никак не отличается от привычной, только вместо дорог здесь находятся небольшие мостики, вместо машин — лодки. Есть здесь и мечеть.

Ко Паньи - деревня на воде в Таиланде

Жители Ко Паньи всё ещё продолжают заниматься рыбной ловлей, ведь она приносила им доход многие годы, но теперь они совмещают её с обслуживанием туристов. Идею показать иностранцам свою удивительную жизнь подал местный почтальон, и она оказалось очень удачной. Теперь на Паньи появилась масса магазинов, лавок, а также для посетителей открыли кафе и несколько ресторанов.

Ко Паньи - деревня на воде в Таиланде

Кстати, вы знаете, что означает приставка «Ко» в названиях географических объектов в Таиланде? «Ко» с тайского переводится как «остров».

Ко Паньи - деревня на воде в Таиланде

Ко Паньи - деревня на воде в Таиланде

Ко Паньи - деревня на воде в Таиланде




Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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