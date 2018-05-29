Ко Паньи – деревня на воде в Таиланде

Ко Паньи — необычная плавучая деревня в Области Пханг-Нги, Таиланд, основанная на сваях индонезийскими рыбаками. Мы просто обязаны здесь побывать.





Необычная плавучая деревня раскинулась на полкилометра от края до края. Это поселение, полностью выстроенное на сваях.

Постоянно на острове проживает 315 семей, это 1 485 человек, но цифра неточная. Все они ведут свой род от первых переселенцев — То Бабу с семьей и друзьями переехали жить на остров лет 200 тому назад.

Сплошная романтика.

Местный Бродвей.

Школы, магазины и, даже, полицейские участки построены на воде. Жизнь местных никак не отличается от привычной, только вместо дорог здесь находятся небольшие мостики, вместо машин — лодки. Есть здесь и мечеть.

Жители Ко Паньи всё ещё продолжают заниматься рыбной ловлей, ведь она приносила им доход многие годы, но теперь они совмещают её с обслуживанием туристов. Идею показать иностранцам свою удивительную жизнь подал местный почтальон, и она оказалось очень удачной. Теперь на Паньи появилась масса магазинов, лавок, а также для посетителей открыли кафе и несколько ресторанов.

Кстати, вы знаете, что означает приставка «Ко» в названиях географических объектов в Таиланде? «Ко» с тайского переводится как «остров».





Источник: nashaplaneta.su