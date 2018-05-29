Как простые уведомления вредят мозгу

В современном мире люди привыкли к тому, что их постоянно отвлекают уведомления от смартфонов. По словам врача-эндокринолога Роберта Ластига, мы фактически приучаем мозг находиться в состоянии постоянного напряжения и страха из-за ожидания.

Так, по данным исследований, 86 процентов американцев постоянно проверяют почту и аккаунты в соцсетях, что вызывает у них стресс, пишет Business Insider.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что префронтальная кора мозга, ответственная за многие важные когнитивные функции, «расстраивается» и практически перестаёт функционировать.

«В конце концов, вы просто начинаете делать глупости», — пояснил Ластиг.

Проблема заключается и в том, что мозг 97,5 процента людей в любой момент времени способен концентрироваться только на одной задаче. Это значит, что каждый раз, когда на смартфон приходит новое уведомление, человек вынужден «переключаться». При этом выделяется гормон стресса — кортизол, а также дофамин, вызывающий чувство удовольствия.

Таким образом, стресс, который мы испытываем, пытаясь выполнять одновременно несколько задач, одновременно ухудшает наше состояние и в то же время заставляет хотеть отвлечься ещё раз из-за влияния дофамина.

Смартфоны, безусловно, не являются злом, подчеркнул Ластиг, но, когда они постоянно снова и снова переключают наше внимание на себя, это становится проблемой. По его мнению, бороться с этим можно, вытеснив зависимость от смартфонов за границы «социально приемлемого поведения» — как, например, курение в помещении.

«Надеюсь, когда-нибудь мы придём к тому, что вы не сможете постоянно доставать телефон при людях», — заключил он.

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