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Британия покушается на “кремлевский общак” через Абрамовича

17:02. 29 мая 2018 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

С чем связаны проблемы российского олигарха?

Крупному инвестору Британии, миллиардеру и владельцу футбольного клуба “Челси” Роману Абрамовичу британские власти не продлили визу. Пока не продлили, хотя есть сомнения, что вообще продлят. Так что же это – чья-то недоработка или Британия прижимает к стенке все новых и новых олигархов, у которых есть подозрительные и, возможно, недобросовестные активы? Своим мнением о ситуации с НаканунеТВ поделился доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

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Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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