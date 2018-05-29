Британия покушается на “кремлевский общак” через Абрамовича

Концептуал СМИ С чем связаны проблемы российского олигарха?

Крупному инвестору Британии, миллиардеру и владельцу футбольного клуба “Челси” Роману Абрамовичу британские власти не продлили визу. Пока не продлили, хотя есть сомнения, что вообще продлят. Так что же это – чья-то недоработка или Британия прижимает к стенке все новых и новых олигархов, у которых есть подозрительные и, возможно, недобросовестные активы? Своим мнением о ситуации с НаканунеТВ поделился доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

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Антискрепа, Кричевский Н.А.

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