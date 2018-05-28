Юрий Селиванов: Еще раз про то, как Путин «всё слил»

Злобствование внешних врагов России плюс внутреннее бурчание вечно всем недовольных обывателей, ничего не могут изменить в том, что реальные факты современной жизни однозначно подтверждают — курс нынешнего руководства РФ не имеет разумной альтернативы.

Итак, давайте будем говорить только о вещах очевидных, то есть о том, что можно увидеть своими глазами и потрогать своими руками.

— Крымский мост, миллион раз проклятый и «взорванный» Киевом и Западом, построен, стоит и будет стоять.

— Крым как был частью России, так и есть. И таким останется.

— Донбасс как противостоял американо-бандеровскому мятежу и госперевороту в Киеве, при поддержке остальной России, так и противостоит.

— Сирия, как громила проамериканских террористов при поддержке России, так и продолжает громить. Без всякой надежды для США удержаться на ее территории. И. кстати, без особой надежды для Израиля, прорвать крепнущую день ото дня сирийскую систему ПВО.

— Мировые цены на энергоносители, от которых РФ пока еще сильно зависима, давно ушли от своих минимальных значений, несмотря на все интриги Запада. И в два раза превысили кризисные для России показатели трехлетней давности, продолжая неудержимо ползти вверх.

— «Северный поток-2», бессчетное количество раз преданный анафеме Киевом и США, уверенно строится. И теперь уже ясно, что будет построен. Западная Европа, оказавшаяся в ситуации выбора между «нерушимой евроатлантической солидарностью» и надежным снабжением российскими энергоносителями, все более явно предпочитает второе. Германия заявила о несбыточности надежд США захватить европейский газовый рынок, а Франция намерена принять активное участие в транзите российского газа из Заполярья. И оба главных евролидера – Меркель и Макрон, оставив на вешалке свою былую надменность, наперегонки ездят на прием к Путину. И попутно сигналят ему, что военная немощь Европы, в частности — возглавляемого гинекологом бундесвера, полностью гарантирует РФ от неприятностей с их стороны. — В то же время энергия антироссийских западных санкций во всё большем масштабе, по мере их расширения Западом, используется руководством РФ для придания мощного импульса саморазвитию российской экономики. Прежде всего, в тех сферах, которые являются определяющими для современной высокотехнологичной промышленности и прорывными в плане научно-технического прогресса.

Россия имеет лучшие в мире возможности для полноценного саморазвития, дополнительным стимулом для которого являются, как это ни парадоксально, именно экономические блокадные действия Запада. Сверхзадача Путина, судя по всему, заключается в том, чтобы обеспечить внешнюю и внутреннюю стабильность положения РФ на исторически длительный период её самодостаточного становления, который может занять несколько ближайших десятилетий. Не хватит на это времени самого Путина, найдется еще кто-нибудь достойный этой задачи. Россия талантами не оскудела.

— Российская военная промышленность, как была мировым лидером, так им и осталась. Страна как находилась в авангарде всего человечества в области военных технологий, так и остается. И неважно, что американский военный бюджет в десять раз больше российского, в РФ всё, что стреляет, стоит в десять раз дешевле!

— Благодаря выдающимся достижениям российской военной науки и промышленности в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, появилась реальная возможность впервые в истории в глобальном масштабе противопоставить мировому силовому диктату Запада адекватные средства нейтрализации его военного потенциала. И он — этот потенциал, уже начинает сыпаться! Новейшим подтверждением чему стало объявление о намерении Пентагона отказаться от крылатых ракет «Томагавк» — основы американской политики устрашения неядерных государств, как от устаревших и неэффективных.

— Характерно, что этот отказ был озвучен практически сразу после якобы «неотразимой» американской ракетной атаки на Сирию, которая, теперь уже ясно, увенчалась полным провалом. Россия готова предоставить эффективный противоракетный зонтик практически любой стране, способной и готовой постоять за себя. Таким образом, обозначен самый прямой путь к переформатированию всего мира на основе отказа от старой модели глобального доминирования Запада.

— США и Запад неуклонно утрачивают свои позиции мирового морального лидерства, которые все более явно переходят к России. Даже западные СМИ (Financial times) признали «смерть мировой демократии» в ее англосаксонской версии, которая в прошлом веке была основой основ западного глобального идеологического дискурса. Показательно, что сегодня, несмотря на оголтелую мировую антироссийскую пропаганду, до трех четвертей граждан Евросоюза считают главной угрозой миру не Россию, а США.

— Утрата Западом безусловного морального авторитета, делает крайне неэффективной его гигантскую машину информационного подавления, которая всё больше пробуксовывает и работает, в основном, по инерции. Подтверждением чему стала крайне низкая результативность западных политических и медийных провокаций против той же РФ в последнее время. Которые разваливаются прямо на глазах, несмотря не неимоверные усилия их гальванизировать. Здесь и абсолютно несуразное «отравление Скрипалей», о котором уже стыдно говорить даже британским политикам. И такая же фейковая «химическая атака» в Сирии. И огульное обвинение России в уничтожении малазийского авиалайнера со стороны якобы «международного суда», в который саму Россию даже не пригласили. Все это шито толстыми белыми нитками и уже не внушает доверия даже собственно западной аудитории, не говоря уже обо всем остальном мире.

— Запад безнадежно заврался. Начиная от своих медийных афер и заканчивая печатанием ничем не обеспеченных, кроме воздуха, цветных бумажек, которые именуются там деньгами. И на непрерывно растущей горе которых балансирует т.н. «мировая экономика». Все показатели якобы гигантских объемов экономик западных стран, в том числе их ВВП, являются откровенной биржевой спекуляцией, дутыми цифрами, никак не соотносящимися с реальным и становящимся все более скромным объемом их физического национального богатства.

Вот только один житейский пример. Не далее как вчера, купил в одном подмосковном магазине целый мешок отличного мороженого, того самого, которое недавно похвалил Путин. Заплатил в эквиваленте к «мировой валюте» ровно десять долларов. Этой суммы где-нибудь за океаном мне хватило бы от силы на одну пачку холодного лакомства. В этом факте, как в капле воды, отражается вся мера несоответствия долларовой и реальной картины мира.

— Творимый Западом международный разбой, в форме откровенно противоправных военных нападений на суверенные государства, не оставляет уже никаких сомнений у народов всего мира в том, что т.н. «западная цивилизация» это, в действительности, «больной человек» нашей планеты, который никак не может быть её лидером.

— Российская альтернативная модель мироустройства, основанная на отрицании «эксклюзивности» какой-либо страны, на взаимном уважении прав государств и народов, на основах взаимной выгоды, на принципах справедливости и фундаментальных нормах морали, одинаковых во всех мировых вероучениях, становится, несмотря на информационную блокаду, все более популярной и востребованной в мире.

— И даже «переходящее красное знамя» защиты подлинных демократических ценностей сегодня все чаще переходит в руки России. Несмотря на сложные внешние условия существования РФ, при том, что подрывная информационная война ведется Западом на её собственной территории, в то время как сам Запад и его вассалы, типа нынешней Украины, беспринципно закрываются в кокон полностью тоталитарной внутренней пропаганды и гонений на инакомыслие, именно современная Россия становится фактическим мировым лидером в области свободы слова и информации, сохраняя на своей территории максимальную свободу выражения любых, даже явно антигосударственных и морально сомнительных точек зрения. Безусловно — это тяжелый крест для всего российского общества, лидер которого, однако, понимает, что альтернативой может быть только переход к средневековому мракобесию по типу украинской бандеровской тюрьмы, либо к ущербному западному стандарту толерантного единомыслия.

— Предлагаемая Россией универсальная альтернатива все больше способствует глобальному продвижению российских экономических интересов. В том числе и возвращению, на новой экономической основе, ранее утраченных сфер влияния СССР и приобретению новых.

— Несмотря на ожесточенную критику внутренней политики Путина с обоих краев российского политического бомонда, граждане РФ в своем подавляющем большинстве не склонны к поддержке таких крайних оценок. Что подтверждено недавними выборами. И отвергают, с одной стороны, экстремистские «либеральные реформы», которые могут повторно ввергнуть страну в хаос неуправляемости и социальной смуты. А с другой — призывы к немедленному переделу собственности и к «революционным общественным преобразованиям», которые в истории России всегда заканчивались кровавой гражданской войной. Пропутинское абсолютное большинство отдает должное Президенту страны, прежде всего, за её сохранение от вполне реального распада, за достигнутую социально-политическую стабильность, пусть даже при пока весьма скромном уровне общенародного благосостояния. И, конечно же, за успешное закрытие критически опасного окна внешней, в том числе военной, уязвимости государства, существовавшего в конце 90-х годов. Которое могло стать роковым для России, независимо от самых благих намерений ее политических элит.

И да, вот еще что! Только за последние три года Путин, благодаря своей природной сдержанности и благоприобретенной государственной мудрости, раз десять, как минимум, предотвратил начало третьей мировой войны. Каковую, на его месте, уже давно бы организовали некоторые любители красивых фраз и решительных жестов. В том числе из нашего ура-патриотического лагеря. С летальными для всех нас последствиями. А так ничего – живем, хлеб жуем!

Таким образом, если рассматривать ситуацию во всей её совокупности, с позиций государственного мышления, предполагающего, прежде всего, решение фундаментальных проблем безопасности и жизнеобеспечения России, то нельзя не признать, что избранные Путиным приоритеты развития, даже при всех неизбежных и подчас серьезных издержках, вызванных сочетанием самых разнообразных, часто противоречивых, задач и необходимостью их одновременного решения, эти приоритеты в главном и самом существенном, полностью оправданы жизнью и вряд ли имеют разумную альтернативу. Если, конечно, не считать таковой умение некоторых граждан выплеснуть из тазика вместе с водой и ребенка.

Юрий Селиванов

Источник: voicesevas.ru