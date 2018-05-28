Сводки от ополчения Новороссии 28 мая 2018

Мэр Горловки рассказал о «Джавелинах», последних боях и ситуации на Донбассе (ВИДЕО)

Мэр Горловки Иван Приходько подробно рассказал о ситуации на Донбассе, обратив особое внимание на обострение последних дней. В интервью TK Union глава второго по размеру города ДНР поведал об ожесточённых позиционных боях с украинскими оккупантами. Он порассуждал об испытаниях американских ПТРК Javelin, надеждах на Владимира Путина и о моральном духе Защитников Республики. «Если люди видят, что их командир впереди — это самая большая моральная поддержка», — подчеркнул Приходько. Читайте также: Бронегруппа ВСУ попала в засаду, есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

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СБУ рассказала о гибели на Донбассе своих спецназовцев

На территории Луганской области под артобстрелом погибли два сотрудника спецподразделения «Альфа» СБУ, передает УНИАН сообщение представителя ведомства Елены Гитлянской.

Свое сообщение она начала с того, что подразделение «Альфа» “ни на минуту не прекращало защищать восточные рубежи Украины”.



И вот, в ходе выполнения очередного задания группа сотрудников СБУ попала под артиллерийский огонь ополченцев.





“Погибли двое военнослужащих ЦСО “А”, еще один тяжело ранен”, - рассказала Гитлянская.



По ее словам, погиб подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.



Ранее сегодня агентство сообщило о 28 обстрелах за сутки со стороны непризнанных республик. Боевые действия продолжались на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях. В результате один военнослужащий погиб и четверо получили ранения.



По данным штаба объединенных сил ВСУ, ответным огнем был уничтожен батальонный наблюдательный пункт 4-й отдельной мотострелковой бригады ополченцев. Утверждается также, что потери противника составили: 4 погибших и 5 раненых. В ЛНР эти заявления опровергли. При этом добавили, что украинские спецслужбы пытались осуществить очередную диверсию на луганском направлении, используя для этого военнослужащих спецподразделений.



Сообщается также, что активные боевые действия продолжались близ населенных пунктов Южное, Луганское, Каменка и Широкино. В течение суток украинские войска несколько десятков раз нарушили режим прекращения огня, используя, в том числе, крупнокалиберные миномёты и вооружения БМП и БТР.

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Захарченко — о «хотелках» украинских генералов (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», Горловка считается командованием оккупационных сил наиболее выгодным в стратегическом отношении направлением для так называемого «затягивания петли» вокруг Донецка. В Киеве уверены, что возьмут штурмом высоты вокруг Горловки — и военнослужащие ДНР «сами разбегутся». «Это хотелки больших генералов из Украины, которые кричат, что они за два часа могут нас уничтожить», — сказал глава ДНР Александр Захарченко. «Вперед и с песней, ребята, наступаем, получаем, как положено, вам не привыкать!» Читайте также: Бронегруппа ВСУ попала в засаду, есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

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Реформирование ВСУ на примере 14-й омбр

Реформирование ВСУ на примере 14-й отдельной механизированной бригады.

Обзорный материал о реформировании механизированных бригад ВСУ на примере 14-й отдельной механизированной бригады, которую киевский режим пытался сделать образцово-показательной.14-я механизированная бригада начала формироваться во Владимире Волынском в декабре 2014 года. Руководство ВСУ заявило о создании нового воинского соединения, однако на деле речь шла лишь о реорганизации фактически разгромленной на Донбассе 51-й механизированной бригады. Без преувеличения можно сказать, что 51-я ОМБр "проявила" себя в ходе летней кампании ВСУ на Донбассе. Бригада была деморализована еще в мае 2014 после боя под Волновахой. В дальнейшем, в ходе летних боев под Иловайском, личный состав соединения попросту сбежал с занимаемых позиций. По совокупности провалов лета 2014 года было принято решение о расформировании 51-й ОМБр ( подробнее о действиях бригады в летней кампании https://vk.com/wall-140312885_19688 ). 1 декабря 51-я ОМБр была расформирована. Технику бригады передавали в состав других соединений ВСУ, в частности в 28-ю механизированную бригаду было передано большое количество БМП. Однако,часть техники прямиком перешла в 14-ю бригаду, ставшую преемницей 51-й ОМБр.Тогда же, в декабре 2014 началось формирование 14-й механизированной бригады. Личный состав набирали из числа военнослужащих расформированной 51-й ОМБр, кроме того, в состав бригады включили 1-й батальон территориальной обороны "Винница", получивший наименования 1-го мотопехотного батальона. В бригаду передавались БМП-1, снятые с хранения и прошедшие ремонт на заводе в Харькове. Командиром бригады был назначен полковник Жакун.14-я ОМБр избежала серьезного участия в зимней кампании 2015 года, однако часть подразделений, переданных ей из состава расформированной 51-й бригады, присутствовали на линии соприкосновения до марта 2015. В частности, в феврале 2015 был подбит танк Т-64БВ из состава 14-й ОМБр.К весне 2015 года бригада имела стандартную для ВСУ структур из 3-х механизированных, танкового, ремонтно-восстановительного батальонов, а также батальона МТО. В бригаде имелись саперная и разведывательная роты, а также роты РЭБ, снайперов и РХБЗ. Бригадную артиллерийскую группу составляют реактивный дивизион (БМ-21 Град), два гаубично-самоходных дивизиона(на САУ 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация" соответственно), а также противотанковый дивизион, вооруженный противотанковыми орудиями МТ-12 "Рапира".В апреле 2015 бригада была переброшена на Донбасс на Мариупольское направление. К сентябрю основной зоной ответственности 14-й ОМБр стал район Марьинки. Подразделения бригады действовали в этом районе вплоть до апреля 2016, после чего были выведены с Донбасса на ротацию. Потери бригады за этот период составили по официальным данным 38 человек убитыми. Любопытно,что значительная часть погибших пришлась на не боевые потери. В частности, 13 ноября военнослужащий 14-й ОМБр расстрелял троих сослуживцев, после чего покончил с собой.Летом 2016 из бригады попытались сделать образцово-показательное соединение ВСУ. В частности, ее личный состав постоянно готовился к проведению различных армейских конкурсов, проходящих в ВСУ. Новой власти обязательно было нужно показать перемены, произошедшие в армии страны за период ее правления. 14-я ОМБр как нельзя лучше подходила на эту роль. Публику должен был потрясти контраст при сравнении 51-й ОМБр ВСУ образца 2014 года и созданной на ее базе новой властью 14-й бригадой. Именно поэтому на подготовку 14-й ОМБр были брошены пожалуй лучшие кадры украинской армии. Действительно, тщательная работа по улучшению боевой подготовки вскоре принесла результаты. В сентябре 2016 танковый взвод бригады был признан лучшим на всеармейских соревнованиях танковых взводов ВСУ. Однако, несмотря на победы в конкурсах, в этот период бригада фактически не получала новой военной техники. Подразделения по прежнему были укомплектованы снятыми с хранения советскими образцами вооружения. Проблема с дефицитом техники ВСУ так и не была решена, что не позволило вооружить современными образцами даже лучшие соединения.В ноябре 2016 бригаду вновь отправили на Донбасс, в этот раз в район Станицы Луганской. В течении года, вплоть до октября 2017 года подразделения 14-й ОМБр принимали участие в позиционных столкновениях на этом участке линии фронта, после чего были выведены на ротацию. Потери бригады были весьма умеренными и составили за этот период 14 человек убитыми. Вновь имелись не боевые потери. Летом 2017 как минимум двое военных были убиты в ходе конфликтов с пьяными сослуживцами.Главным успехом 2017 для 14-й бригады стало участие ее танкового взвода в танковых соревнованиях "Strong Europe Tank Challenge 2017" в Графенвире, (Германия). На этом аналоге "Танкового биатлона" команда 14-й ОМБр заняла предпоследнее место, обойдя польскую команду.Выступление своих военных на соревнованиях в Германии руководство ВСУ позиционировало как крупный успех в строительстве вооруженных сил страны. Муженко обещал, что на 14-ю ОМБр прольется настоящий дождь из современной боевой техники. Действительно, в марте 2018 в состав бригады бригады были переданы аж шесть (!) отремонтированных на Харьковском танковом заводе машин Т-84, легендарных в украинском сегменте интернета танков "Оплот". Именно на этих машинах команда 14-й ОМБр выступила в апреле 2018 на учениях «Combined Resolve X», а также будет участвовать в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018"В феврале 2018 года бригада получила бронетехнику, закупленную в странах НАТО. На деле, "современной" боевой техникой оказались польские БМП-1АК ( Бывшие чешские БМП, окольными путями попавшие в Польшу).В свое время Украина получила в наследство от СССР полторы тысячи БМП-2 и 1800 БМП-1…В конце апреля подразделения 14-й ОМБр вновь были переброшены на Донбасс, где в данный момент удерживают позиции в районе Попасной (ЛНР). Потери бригады с начала ротации составили , по официальным данным,3 человека убитыми.Фактически на примере 14-й механизированной бригады можно проследить эволюцию, произошедшую в ВСУ с весны 2014 года. С одной стороны, из объективно небоеспособной 51-й механизированной бригады, разгромленной в 2014 новая власть создала соединение, участвующее в международных учениях, и по многим параметрам, являющееся одним из лучших в ВСУ. Однако не смотря на успехи в показательных соревнованиях, основная часть ВВТ бригады морально и физически устарело. Механизированные батальоны перемещаются на БМП-1. Противотанковый дивизион вооружен видавшими виды противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира". Несмотря на публичные заявления о создании на Украине новой, близкой к стандартам НАТО, армии, фактически оснащение даже образцово-показательных частей остается на уровне ряда стран Африки и Ближнего Востока. Основная масса техники по прежнему представлена образцами вчерашнего и позавчерашнего дня. Успехи в создании современных ВСУ в большинстве являются виртуальными.За время участия в боях на Донбассе потери 14-я ОМБр оставили по официальным данным как минимум 55 человек убитыми. https://vk.com/wall-140312885_53592 – цинкPS. Стоит отметить, что автор писал статью еще до того, как стало известно, что два бойца этой бригады убежали в ЛНР, пожаловавшись на то, что в бригаде процветает повальное пьянство и употребление наркотиков.1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html 2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html 3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html 4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html 5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html 6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html 7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html 8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html 9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html 10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html 11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html 12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html 13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html 14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html 15. 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html 16. 72-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3751198.html 17. 93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3759796.html 18. 1-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3764147.html 19. 73-й морской центр специального назначения в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html 20. 17-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3781823.html 21. 30-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3790630.html 22. 92-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3796297.html 23. 8-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3799516.html 24. 25-й батальон "Киевская Русь" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3813630.html 25. 28-я механизированная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3826211.html 26. 128-я горно-пехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3840101.html 27. Батальон "Донбасс-Украина" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3844652.html 28. 53-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3865711.html 29. 54-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3920137.html 30. "Правый Сектор" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3944782.html 31. 10-я горно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3956011.html 32. 56-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3964493.html 33. 57-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3983130.html 34. 58-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/4064650.html 35. 59-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/4151249.html 36. Бронекулак ВСУ: Легкая бронетехника ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/4165637.html

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Силовики обстреляли из минометов пригород Донецка, заявили в ДНР

Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов

Украинские силовики открыли минометный огонь по поселку Спартак в пригороде Донецка, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает РИА Новости.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Опытное (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Спартак (под контролем ДНР. — Прим. ред.), выпущено десять мин калибра 120 миллиметров”, — сказал он.

Накануне оперативное командование ДНР отчиталось об уничтожении четырех единиц бронетехники, станции контрбатарейной борьбы и нескольких минометных расчетов украинских силовиков.

Ситуация в зоне конфликта в Донбассе обострилась на минувших выходных, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка.

Как сообщили в ДНР, силовики использовали запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью, а также начали переброску запрещенных минскими договоренностями вооружений на линию соприкосновения.

В то же время пленные бойцы ВСУ заявляли о том, что Киев планирует начать наступление в Донбассе во время чемпионата мира по футболу. По их словам, войска стали получать больше боеприпасов. Кроме того, солдатам обещали, что передовым подразделениям передадут ПТУР Javelin.

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Бронегруппа ВСУ попала в засаду, есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

Вчера вечером около 20:00 бронегруппа ООС на БМП, патрулировавшая район между опорными пунктами на горловском направлении, попала в засаду, сообщили в пресс-центре штаба так называемой ООС. Во время боевого столкновения погиб один украинский военный и двое получили ранения. Пострадавших эвакуировали в госпиталь. Читайте также: «Большая победа»: ВСУ сбили свой беспилотник и объявили о поражении Армии ДНР (ФОТО)

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