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Социализм: что народу хорошо, а олигарху — …?

20:58. 28 мая 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Презентация книги кандидата исторических наук Александра Елисеева

Выпускник МПГУ, кандидат исторических наук Елисеев Александр Владимирович представляет свою новую книгу «Преданный социализм»: – что повлияло на выход представленной книги? – как нам обуздать олигархов? – какова национальная специфика социализма в Российской Империи и СССР? – чем полезен иностранный опыт строительства социализма в странах Восточной Европы и Азии? – каковы контуры грядущего социализма? – народные предприятия — панацея для экономики России? – работник — собственник предприятия? – как выглядит планирование в информационном обществе? – какова главная роль государства в модели народного социализма?

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Преданный социализм, Елисеев Александр Владимирович

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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