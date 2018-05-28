Сила есть! Ума не надо? Алексей Орлов и Михаил Ять
Каким должен быть сильный мужчина.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Эта передача предназначена в первую очередь для парней.
Последние годы идёт навязывание такого мнения, что сильный мужчина- это мужчина с “горой мышц”. А для того чтобы эта “гора мышц” появилась, нужно использовать не только физические нагрузки, но и различные химические препараты ускоряющие прирост мышечной массы.
В этой передаче мы разбирались к чему приводят такие увлечения.
Есть ли в них польза или вред?
Как правильно накачать мышцы?
Как стать сильным?
Как стать выносливым?
Как сохранить здоровье?
А так же вспоминали как поддерживали свою мужскую силу и ловкость Наши Славные Предки…
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Источник: www.youtube.com
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У тебя хлюпика быстро всё отберут. Молись Богу, чтобы очко не заставили драить.