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Сила есть! Ума не надо? Алексей Орлов и Михаил Ять

14:39. 28 мая 2018 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал:

Каким должен быть сильный мужчина.

Алексей Орлов и Михаил Ять

Эта передача предназначена в первую очередь для парней.
Последние годы идёт навязывание такого мнения, что сильный мужчина- это мужчина с “горой мышц”. А для того чтобы эта “гора мышц” появилась, нужно использовать не только физические нагрузки, но и различные химические препараты ускоряющие прирост мышечной массы.
В этой передаче мы разбирались к чему приводят такие увлечения.
Есть ли в них польза или вред?
Как правильно накачать мышцы?
Как стать сильным?
Как стать выносливым?
Как сохранить здоровье?
А так же вспоминали как поддерживали свою мужскую силу и ловкость Наши Славные Предки…
Нам очень Важно Ваше мнение!
Пожалуйста, пишите Ваши отзывы и комментарии.
Может остались ещё моменты, которые необходимо осветить?
Может что-то требует уточнения?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям!

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Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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