Сила есть! Ума не надо? Алексей Орлов и Михаил Ять

Каким должен быть сильный мужчина.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Эта передача предназначена в первую очередь для парней.

Последние годы идёт навязывание такого мнения, что сильный мужчина- это мужчина с “горой мышц”. А для того чтобы эта “гора мышц” появилась, нужно использовать не только физические нагрузки, но и различные химические препараты ускоряющие прирост мышечной массы.

В этой передаче мы разбирались к чему приводят такие увлечения.

Есть ли в них польза или вред?

Как правильно накачать мышцы?

Как стать сильным?

Как стать выносливым?

Как сохранить здоровье?

А так же вспоминали как поддерживали свою мужскую силу и ловкость Наши Славные Предки…

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Пожалуйста, пишите Ваши отзывы и комментарии.

Может остались ещё моменты, которые необходимо осветить?

Может что-то требует уточнения?



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Источник: www.youtube.com