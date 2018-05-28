Привлекать иностранные инвестиции – это распродавать Родину





Привлечение иностранных инвесторов – это, действительно, самая настоящая распродажа Родины. Вот только если для производства той же „Булавы” вам нужен особый титановый сплав, то за постройку завода, где такой сплав можно сделать, вы заплатите любую цену. Потому что если не будет „Булавы”, то ситуация вокруг страны станет ещё более критической.



Понятно, что деньги сами по себе – это информация. Цифирьки, записанные в компьютерных файлах учёта. И настукать на клавиатуре таких ноликов государство прекрасно могло бы и само, без иностранцев. Что равносильно печатанию собственных, не зависящих от доллара рублей.



Фактически, это то, чего желало бы видеть подавляющее большинство народа России. Только мир сегодня настолько неустойчив, что любое сильное воздействие на него как на систему может породить плохо предсказуемые, но наверняка нежелательные последствия глобального характера.



Единственная стратегия здесь – давать системе толчки малой амплитуды и выжидать, пока она, перейдя в чуть отличный от прежнего режим, успокоится. Т.е. приобретёт устойчивость в новом состоянии не меньшую, чем до воздействия.



Если вы заметили, то Путин прибегает именно к такой тактике. Ибо понимает: любые резкие революционные действия запросто могут привести к краху всё. Включая существование самой России.



Катасонову простительно: он не китаевед и не обращает особого внимания на четвёртый китайский вопрос: когда . Кто, как, где и когда.



Так и с рублём. Да, заманчиво выйти из Вашингтонского консенсуса, монополизировать государством право на внешнюю торговлю, запустить в стране циркуляцию внутреннего рубля. И далее по сталинской схеме.



Только мир сегодня иной. Экономические субъекты нашей страны теснейшим образом переплетены с субъектами стран всего мира. Информация распространяется мгновенно, а российская система образования уже успела воспитать таких людей, на которых в сложное время можно положиться лишь с большой опаской.



Вот и приходится для получения той же необходимой двуокиси титана или ещё чего обращаться за теми финансами, которые доступны. Чтобы построить необходимые нам производства. Т.е. накачать экономическую мышцу. Хотя уже – мы не такие слабаки, как в конце 90-х.



Поднакачаем побольше – и запустим свой рубль. Потому что когда накачаем – внешняя среда станет более к нам благоприятной. силу на Западе боятся.



Так что, уважаемые читатели, терпение и настойчивая, кропотливая работа над увеличением устойчивости России, наращиванием её мощи.



Ещё раз: привлекать иностранные инвестиции – это, в любом случае, вред для страны. Только остаться без нужных производств – это вред на порядок больший. Вот и вынуждена Россия сделать шаг назад, чтобы потом… три вперёд! Причём в самом ближайшем будущем, исчисляемом единицами лет.



Ведь рано или поздно, но случится следующее: исчезнет нынешний доллар, и спросим мы уважаемых инвесторов:



- А что вы в реальности вложили в такое-то производство? Кирпич? Металл? Рабочую силу? Интеллектуальные новшества? Технологии?

- Что? Доллары? – Извините, сегодня нет доллара: обнулился. – Технологии? Тогда, да, получите свой процент с прибыли.



А Валентин Юрьевич напрасно не упоминает фактор времени. Это когда идеальная ситуация известна и понятна, но её немедленное достижение именно сегодня приведёт к плачевному результату. Упоминал бы – был бы более уважаем. За честность…

В.Ю. Катасонов. Спектакль „Козёл очкастый” как отвлекающий маневр