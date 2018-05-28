До конца служат своей стране не только люди, но и корабли. Об этом статья члена Военно-научного общества Черноморского флота, капитана 1-го ранга в отставке Храмова Владимира Леонидовича.

Последний парад кораблей нашей юности

В марте-апреле этого года последовательно, в два этапа, завершилась одна давняя история – на свой последний парад вышли корабли моей незабвенной лейтенантской юности…

1. В начале марта 2018 года в районе острова Арвад (г. Тартус) в ходе совместных российско-сирийских военных учений двумя ракетами (авиационной и корабельной) был потоплен корабль-мишень, в качестве которой свой последний боевой долг выполнил 1-й СКР (1-508) ВМС Сирии. Это был первый сторожевой корабль проекта 159АЭ постройки Хабаровского судостроительного завода («94-й заказ»), переданный Сирийской Арабской Республике в октябре 1975 года.

2. В конце апреля в Интернете было опубликовано видео боевых учений ВМФ России у берегов Сирии, охарактеризованных как «предупреждение флоту США и НАТО» (https://inosmi.ru/video/20180427/242104569.html).

На драматических кадрах видно, как многофункциональный истребитель Су-30СМ уничтожает противокорабельными ракетами Х-35 списанный сирийский сторожевой корабль проекта 159АЭ. В пугающем видео после того, как самолет наносит залп по мишени, в небо вздымается столб дыма, а обломки корабля оказываются разбросанными по поверхности моря. Повторный удар добивает цель, и корабль тонет…

Согласно сообщениям, удар был нанесен 15 апреля через 24 часа после того, как США, Великобритания и Франция провели ракетную атаку по сирийским объектам…

Это был 2-й СКР (2-508) ВМС Сирии постройки Хабаровского судостроительного завода («95-й заказ»), переданный Сирийской Арабской Республике в апреле 1976 года – уже совершенно родной для меня корабль, в приемке от промышленности, перегоне в Сирию и боевой эксплуатации которого в составе Сирийских ВМС (в качестве военного инструктора) я принимал личное участие…

Не скрою, что при известии о потоплении 1-го СКРа (боевой эксплуатацией которого нам тоже приходилось заниматься) у меня сердце защемило, но уже при просмотре видео о потопление моего (родного!) 2-го СКРа эмоции зашкаливали и даже слёзу вышибло…

Прощай, наш боевой друг! Мы знали тебя с момента закладки на стапелях Хабаровского судостроительного завода и вместе с тобой шли через океаны с советского Дальнего Востока до сирийского Тартуса. Начиная с лета 1976 года (ввода сирийских войск в Ливан) и, вплоть до настоящего времени, ты достойно воевал и так же достойно завершил свою боевую биографию.

Ведь твоя гибель – это не только наглядное, легко доступное для восприятия предупреждение нашим недругам, это ещё и необходимый практический опыт для нас и наших товарищей по оружию…

От имени бывших советских военных инструкторов экипажа СКР-2 ВМС Сирии,

капитан 1-го ранга в отставке Владимир Храмов,

г. Севастополь, май 2018 года.