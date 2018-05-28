Планы постоянного военного присутствия армии США в Польше
08:29. 28 мая 2018 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В польских СМИ появился документ, в котором изложены предложения от поляков разместить на территории Польши на постоянной основе бронетанковую дивизию армии США (или сопоставимые силы) под предлогом сдерживания "российской агрессии".
Сумма проекта – от 1,5 до 2 млрд. долларов выделяемых Польшей в дополнение к необходимому финансированию со стороны США. Предполагается использовать как уже существующую военную и гражданскую инфраструктуру (передаваемую в пользование США), но и строительство новой, в соответствии с нуждами развертывания новых частей американской армии и доведением общей численности постоянного контингента до 16 000 человек.
Отдельно авторы останавливаются на учениях "Запад-2017" и угрозе Польше и странам НАТО при активизации "агрессивных действий" в Прибалитике, с использованием территории Белоруссии.
На 2019-й год общее увеличение финансирования в этом направлении со стороны США составит +36%.Основные силы должны быть развернуты для прикрытия приграничного района с Литвой, который Россия "может использовать для создания сухопутного коридора в Калининградскую область".
В более широком плане, необходимость развертывания дополнительных американских сил мотивирируется следующими действиями России:
1. "Агрессией против Грузии".
2. Присоединение Крыма и поддержкой Донбасса.
3. Поддержкой Башара Асада в Сирии.
4. Вмешательством в американские выборы.
5. Поддержкой сепаратистов в Молдавии
6. Стремлением разобщить страны НАТО.
7. Модернизацией вооруженных сил.
Все это требует развертывания постоянных военных баз на территории Восточной Европы, в том числе и в Польше.
Основные дороги на территории Польши, которые могут быть исопльзованы для переброски войск – действующие, строящиеся и планируемые к постройке.
Основные аэропорты.
Основные логистические узлы.
Инфраструктура НАТО и военные полигоны.
Инфраструктура в Быдгоще.
Инфраструктура в Торне.
Инфраструктура в Груздяке.
Инфраструктура в Броднице.
Инфраструктура в Повидзе.
Инфрастурктура в Вроцлаве.
Основные параметры по предлагаемым городам.
Медицинские и образовательные учреждения в Быгдоще, которые могут быть использованы для нужд американского развертывания.
Медицинские и образовательные учреждения в Торуне, которые могут быть использованы для нужд американского развертывания.
Польша готова взять на себя различные обязательства по модернизации различной инфраструктуры в Быгдоще и Торуни, проявляя гибкость в вопросах обеспечения развертывания дополнительных американских сил. Кроме военной инфраструктуры, предполагается модернизация коммунальных учреждений, а также объектов системы образования и здравоохранения в соответствии с запросами американских военных. Финансировать модернизацию должна Польша, а американцы должны выступить соинвестором. Польша готова обсуждать размер своих расходов, чтобы добиться согласия США на реализацию этого проекта. Польша готова и далее демонстрировать, что верна обязательствам перед США и НАТО в области расходов на оборону, даже несмотря на то, что многие другие страны НАТО не выполняют эти обязательства должным образом. Как один из сильнейших и вернейших военных союзников США, Польша готова и далее поддерживать американскую политику в Европе и участвовать в операциях в других регионах мира.
Скачать документ польского министерства обороны – https://goo.gl/PnZq38
Источник: colonelcassad.livejournal.com