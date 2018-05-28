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НЕФАКТ. Выпуск №107

13:22. 28 мая 2018 Просмотров - 194 2 коммент. Опубликовал:

Эта история о сделке века! Аляска по площади равна трем Франциям. Аляска – это не только золото, но и вольфрам, платина, молибден, каменный уголь. А главное, здесь и сейчас активно идет разработка гигантских нефтяных месторождений! И всё это когда-то принадлежало России. Но 150 лет назад госсекретарь США и посланник петербургского императорского двора подписали договор о продаже Аляски. Историки до сих пор спорят, насколько правильным было то решение Александра II. Так была ли продажа Аляски вынужденным шагом или верным ходом в политической игре? Разбирался Андрей Бурковский.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 1121 627
    ФЕДОР ЗИМИН 28 мая 2018 в 14:17 Ссылка Пометить
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    Ролик про песни, не совпадает с текстом!? А что касается Аляски, то правильно сделали что продали!

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  • 80 16
    Satana666 28 мая 2018 в 14:20 Ссылка Пометить
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    Продать русскую землю могут только царское правительство или нынешнее, при СССР такое даже невозможно представить!

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