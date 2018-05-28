НЕФАКТ. Выпуск №107

Эта история о сделке века! Аляска по площади равна трем Франциям. Аляска – это не только золото, но и вольфрам, платина, молибден, каменный уголь. А главное, здесь и сейчас активно идет разработка гигантских нефтяных месторождений! И всё это когда-то принадлежало России. Но 150 лет назад госсекретарь США и посланник петербургского императорского двора подписали договор о продаже Аляски. Историки до сих пор спорят, насколько правильным было то решение Александра II. Так была ли продажа Аляски вынужденным шагом или верным ходом в политической игре? Разбирался Андрей Бурковский.



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Источник: www.youtube.com