Леонид Ивашов: туманное будущее РФ
19:14. 28 мая 2018 Просмотров - 170 Один комментарий Опубликовал: Владимир
Репортаж Максима Калашникова о заседании Высшего офицерского совета России на тему «Какое будущее ждет страну?», Попытка осмыслить то, что произошло после переизбрания ВВП и назначения Медведева премьером.
Источник: www.youtube.com
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Владимир,дружище…Не работает.Все правильно,ролик аналитический,верный…никак не оспорить.Но 43 минуты “правды”.Этого масса не выдерживает.Я и Серого призывал.И вас призываю.Должно быть “ярко и коротко”.”Нас”-нет.Есть малеосы и сукасы,и население…НИКТО не досмотрит.Уровень просто ужасный.Рептилоиды и аннунаки…и не больше 7 минут-вот реальность.Вы полагаете,что как вы-все….Вы глубоко ошибаетесь.Со все уважением и бессилием.Владимир…реальность такова.”Руки опускаются”,но…вы-молодец.У меня нет такой надежды,как у вас.