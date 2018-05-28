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Леонид Ивашов: туманное будущее РФ

19:14. 28 мая 2018 Просмотров - 170 Один комментарий Опубликовал:

Репортаж Максима Калашникова о заседании Высшего офицерского совета России на тему «Какое будущее ждет страну?», Попытка осмыслить то, что произошло после переизбрания ВВП и назначения Медведева премьером.

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Ъ 28 мая 2018 в 19:41 Ссылка Пометить
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    Владимир,дружище…Не работает.Все правильно,ролик аналитический,верный…никак не оспорить.Но 43 минуты “правды”.Этого масса не выдерживает.Я и Серого призывал.И вас призываю.Должно быть “ярко и коротко”.”Нас”-нет.Есть малеосы и сукасы,и население…НИКТО не досмотрит.Уровень просто ужасный.Рептилоиды и аннунаки…и не больше 7 минут-вот реальность.Вы полагаете,что как вы-все….Вы глубоко ошибаетесь.Со все уважением и бессилием.Владимир…реальность такова.”Руки опускаются”,но…вы-молодец.У меня нет такой надежды,как у вас.

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